Aspectos básicos sobre el aseo de los cachorros
Cepillo de goma
Se usa para aflojar la piel y el cabello muertos en pelajes muy cortos
Cepillo slicker
Se utiliza en dirección contraria al crecimiento del pelaje, para aflojar los residuos y quitar el exceso de pelo de la capa inferior. Ideal para el aseo de pelajes rizados y duros
Cepillo de púas
Se usa para desenredar suavemente nudos o marañas, que son particularmente comunes en pelajes largos o sedosos
Cepillo de cerdas
Se usa para eliminar los residuos del pelaje del perro después del cepillado
Peine de dientes anchos
Una herramienta más suave que se puede usar en colas y patas
Cuchilla de stripping
Se usa para cortar el de pelaje duro de un perro, cuatro o cinco veces al año. Es mejor que esta herramienta esté a cargo de un peluquero profesional
Cortaúñas
Los cortaúñas específicos para perros están diseñados para ayudarte a cortarle las uñas a tu cachorro sin lastimarlo
Cepillo de dientes y pasta de dientes
La pasta de dientes humana no es adecuada para cachorros o perros adultos, por lo que es mejor usar pasta de dientes canina, hecha especialmente para ellos
Champú para perros
Los perros tienen la piel sensible y el equilibrio de su pH es diferente al de los humanos, por lo que se requiere un champú especial para perros para cuidar la salud de su piel y pelaje
Nutrición y cuidado del pelaje
El pelaje de un perro es un fuerte reflejo de su dieta. Un pelaje brillante y suave, y una piel saludable son señal de que el alimento para tu cachorros está enriquecido con aminoácidos y ácidos grasos omega 3 y 6. Por otro lado, una dieta que carece de los nutrientes adecuados puede generar un pelaje opaco y débil. Una dieta personalizada es el primer paso para cuidar el pelaje de tu cachorro.
Cómo cuidar el pelaje de tu cachorro
Pelo corto
Pelo corto a mediano
Pelo largo
Pelo duro
Pelo rizado
Cómo bañar a tu cachorro
Cuándo bañar a un cachorro
Cómo bañar a un cachorro
- Deja que tu cachorro se acostumbre a la bañera sin agua, permítele que olfatee la zona y felicítalo mientras lo hace.
- Llena la bañera con agua tibia para evitar quemaduras y vuelva a introducir al cachorro de a poco
- Moja bien todo el pelaje y aplica el champú especial para cachorros. Ten cuidado con la zona alrededor de los ojos
- Sigue alabando y tranquilizando a tu cachorro durante todo el proceso
- Enjuaga bien con abundante agua, dejando la cabeza para el final para evitar que se sacuda.
Cómo secar el pelaje de un cachorro
Después del baño, frota a tu cachorro vigorosamente con una toalla y mantenlo en una habitación templada hasta que esté bien seco. En el verano, la alternativa es darle palmaditas al cachorro en el jardín o pasearlo, siempre que no le guste revolcarse en el lodo.
En el caso de perros de pelaje rizado, es posible que sea recomendable usar un secador de pelo, pero ten cuidado de no quemarlo y debes cepillarlo mientras lo secas, para evitar que se formen marañas.
1.Limpiando las orejas a tu cachorro
2.El cuidado dental de tu cachorro
3.Cómo cortarle las uñas a tu cachorro
Cómo cortarle las uñas a tu cachorro
Las uñas de los cachorros se desgastan naturalmente cuando caminan por superficies duras, pero si crecen demasiado, es posible que tengas que cortarlas. Los espolones deben cortarse con cuidado, para evitar los vasos sanguíneos que existen en las uñas del cachorro. Corta la uña con unas tijeras especializadas, de abajo hacia arriba. Esto debe hacerse preferiblemente a un ángulo de 45 grados con respecto al suelo. El corte debe ser preciso para que no se formen grietas.
Si tienes dudas de cuándo cortarle las uñas a tu cachorro, o si deseas ver una demostración, habla con tu veterinario.