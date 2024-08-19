Aspectos básicos sobre el aseo de los cachorros

Golden Retriever, Pastor Alemán y Border Collie son algunos ejemplos de razas de pelo corto a mediano. Estas razas deben cepillarse cada dos días debido a la densidad del pelaje, que puede incluir tanto una capa superior como una capa inferior.

Usa un cepillo slicker y peina en dirección contraria a la del crecimiento del pelaje, para aflojar la mayor cantidad posible de pelo y piel muertos, y pelar la subcapa. Luego, puedes usar un cepillo de cerdas para peinar en la dirección del crecimiento del pelaje y eliminar los residuos.

Se puede usar un peine de dientes anchos en la cola y las patas, para eliminar con cuidado los residuos y enredos.