Aspectos básicos sobre el aseo de los cachorros

Si te aseguras de que tu cachorro se acostumbre a que lo toquen desde una edad temprana, el aseo será más fácil durante el resto de su vida. Cada raza tiene necesidades únicas de aseo, y es fundamental comprenderlas para mantener saludable el pelaje de tus perros.
Además de los beneficios obvios para mantener la salud del pelaje de tu cachorro como la higiene de sus ojos, oídos y nariz; el aseo es una excelente manera de familiarizarte con la piel saludable de tu cachorro para que puedas detectar si hay algún signo fuera de lo común.

Es una buena idea acostumbrar a los cachorros a que los toquen desde una edad temprana. Si se asea a un perro con cuidado desde cachorro, la experiencia será menos estresante para él y más tranquila para ti en el futuro, lo que te permitirá satisfacer sus necesidades de cuidado con facilidad.

Cepillo de goma

Se usa para aflojar la piel y el cabello muertos en pelajes muy cortos

Cepillo slicker

Se utiliza en dirección contraria al crecimiento del pelaje, para aflojar los residuos y quitar el exceso de pelo de la capa inferior. Ideal para el aseo de pelajes rizados y duros

Cepillo de púas

Se usa para desenredar suavemente nudos o marañas, que son particularmente comunes en pelajes largos o sedosos

Cepillo de cerdas

Se usa para eliminar los residuos del pelaje del perro después del cepillado

Peine de dientes anchos

Una herramienta más suave que se puede usar en colas y patas

Cuchilla de stripping

Se usa para cortar el de pelaje duro de un perro, cuatro o cinco veces al año. Es mejor que esta herramienta esté a cargo de un peluquero profesional

Cortaúñas

Los cortaúñas específicos para perros están diseñados para ayudarte a cortarle las uñas a tu cachorro sin lastimarlo

Cepillo de dientes y pasta de dientes

La pasta de dientes humana no es adecuada para cachorros o perros adultos, por lo que es mejor usar pasta de dientes canina, hecha especialmente para ellos

Champú para perros

Los perros tienen la piel sensible y el equilibrio de su pH es diferente al de los humanos, por lo que se requiere un champú especial para perros para cuidar la salud de su piel y pelaje

Nutrición y cuidado del pelaje

El pelaje de un perro es un fuerte reflejo de su dieta. Un pelaje brillante y suave, y una piel saludable son señal de que el alimento para tu cachorros está enriquecido con aminoácidos y ácidos grasos omega 3 y 6. Por otro lado, una dieta que carece de los nutrientes adecuados puede generar un pelaje opaco y débil. Una dieta personalizada es el primer paso para cuidar el pelaje de tu cachorro.

Cómo cuidar el pelaje de tu cachorro

Independientemente de la longitud del pelaje, tu cachorro requerirá cierto nivel de aseo para evitar irritaciones en la piel y prevenir marañas. Los perros pueden mudar el pelaje durante todo el año, aunque generalmente la muda aumenta en primavera y otoño. El baño y el cepillado frecuente ayudan a eliminar los pelos muertos. La frecuencia apropiada y las herramientas necesarias dependerán del tipo de pelaje.
Pelo corto

Si bien los perros de razas de pelo corto (como el Dálmata, Braco Alemán de pelo corto y Gran Danés) no requieren un aseo regular, hay que cepillarlos una o dos veces por semana. Para aflojar la piel y el pelaje muertos, debes pasarles un cepillo de goma en el sentido contrario al del crecimiento del pelaje. Luego, puedes quitar los residuos pasando un cepillo de cerdas en la dirección del crecimiento del pelaje por todo el cuerpo, para que la piel no se irrite.

Pelo corto a mediano

Golden Retriever, Pastor Alemán y Border Collie son algunos ejemplos de razas de pelo corto a mediano. Estas razas deben cepillarse cada dos días debido a la densidad del pelaje, que puede incluir tanto una capa superior como una capa inferior.
Usa un cepillo slicker y peina en dirección contraria a la del crecimiento del pelaje, para aflojar la mayor cantidad posible de pelo y piel muertos, y pelar la subcapa. Luego, puedes usar un cepillo de cerdas para peinar en la dirección del crecimiento del pelaje y eliminar los residuos.
Se puede usar un peine de dientes anchos en la cola y las patas, para eliminar con cuidado los residuos y enredos.

Pelo largo

Aunque son hermosos, los pelajes largos requieren un cepillado diario. Esto puede llegar a requerir hasta una hora al día en el caso de los Lebreles Afganos adultos, por ejemplo. Usa un cepillo slicker y peina en la dirección del crecimiento del pelaje, para aflojar nudos y marañas. Como el pelaje es muy largo, al peinarlo puedes tirar de la piel, por lo que debes ser muy cuidadoso.
Si usas un cepillo de cerdas en razas con pelajes sedosos, como el Yorkshire Terrier, agregarás brillo al pelaje. Se puede usar un cepillo de alambre para eliminar las impurezas en los perros de razas con una subcapa abundante, como los Collies de pelo largo.
Para desenredar el pelo debajo del pecho y en las patas se puede usar un peine de dientes anchos. El pelo se puede emparejar con tijeras, que también pueden usarse para eliminar los pelos que tienen mayores probabilidades de formar nudos o atraer cuerpos extraños.

Pelo duro

El pelaje de las razas de pelo duro, como el Terrier Irlandés y el Schnauzer, se debe quitar de cuatro a cinco veces al año. Esto puede hacerse con una cuchilla de stripping, atrapando el pelo muerto entre esta y el pulgar. Esto no es doloroso en absoluto para el perro si se hace correctamente. Habla con un profesional antes de intentar esta técnica de aseo.

Pelo rizado

Los Caniches, Bichón Frisé y otras razas de pelo rizado requieren un cuidado del pelaje muy diferente al de otros perros. Si bien son conocidos por perder menos pelo, hecho que muchas veces hace que sean hipoalergénicos, sus pelajes son más propensos a formar marañas y, por lo tanto, requieren un cepillado diario.
Con un cepillo slicker, retira suavemente cualquier residuo y desenreda los nudos en todo el cuerpo. Presta mucha atención a las patas, los pies y las partes inferiores, para eliminar cuerpos extraños que puedan haberse adherido durante las caminatas.

Cómo bañar a tu cachorro

Si a tu cachorro le gusta nadar, o si se suele llenar de lodo cuando sale a pasear, es posible que requiera baños regulares. Los perros de pelo largo pueden requerir baños con más frecuencia para garantizar que su pelaje se mantenga limpio.

Cuándo bañar a un cachorro

Es importante que tengas en cuenta que no debes bañar a tu cachorro muy a menudo, ya que esto puede causar un desequilibrio en el pH natural de su piel y secar su pelaje. Cuando crezca, solo baña a tu cachorro cuando sea necesario.

Cómo bañar a un cachorro

  • Deja que tu cachorro se acostumbre a la bañera sin agua, permítele que olfatee la zona y felicítalo mientras lo hace.
  • Llena la bañera con agua tibia para evitar quemaduras y vuelva a introducir al cachorro de a poco
  • Moja bien todo el pelaje y aplica el champú especial para cachorros. Ten cuidado con la zona alrededor de los ojos
  • Sigue alabando y tranquilizando a tu cachorro durante todo el proceso
  • Enjuaga bien con abundante agua, dejando la cabeza para el final para evitar que se sacuda.

Cómo secar el pelaje de un cachorro

Después del baño, frota a tu cachorro vigorosamente con una toalla y mantenlo en una habitación templada hasta que esté bien seco. En el verano, la alternativa es darle palmaditas al cachorro en el jardín o pasearlo, siempre que no le guste revolcarse en el lodo.

En el caso de perros de pelaje rizado, es posible que sea recomendable usar un secador de pelo, pero ten cuidado de no quemarlo y debes cepillarlo mientras lo secas, para evitar que se formen marañas.

1.Limpiando las orejas a tu cachorro

El veterinario podrá recomendar la rutina de limpieza más adecuada para las orejas de tu cachorro, según el tipo. Los perros tienen orejas caídas o erguidas, y aquellos con orejas caídas pueden requerir más cuidado que otras razas. Si te piden que le limpies las orejas a tu perro en casa, debes hacerlo con una solución específica para eso. Introduce cuidadosamente unas gotas en el canal auditivo de tu cachorro, luego masajee suavemente la base de la oreja durante unos 30 segundos. Si queda algún residuo de la solución, limpia la oreja con cuidado con algodón.

2.El cuidado dental de tu cachorro

Cuando empiezan a comer alimentos sólidos, los cachorros pueden empezar a sufrir acumulación de placa. Si esta no se elimina, puede provocar la formación de sarro y la inflamación de las encías. La mejor forma de cuidar los dientes de tu cachorro es cepillarlo varias veces a la semana con un cepillo y una pasta de dientes diseñados específicamente para perros. Las barras para masticar también pueden retrasar la formación de placa y sarro. Idealmente, no hay que darle al cachorro más de dos o tres de estas barras masticatorias por semana para ayudar a prevenir la acumulación de placa y sarro. Es importante tomarlas en cuenta en el recuento diario de calorías del cachorro para evitar un aumento de peso excesivo. Pregúntale al veterinario qué tipo podría ser mejor para tu mascota.

3.Cómo cortarle las uñas a tu cachorro

Los perros tienen dos tipos de uñas: espolones y uñas propiamente dichas. En general, el espolón se encuentra en el costado de las patas delanteras, mientras que las uñas se ubican en las propias patas. Las uñas de los cachorros se desgastan naturalmente cuando caminan por superficies duras, pero si crecen demasiado, es posible que tengas que cortarlas.
Cómo cortarle las uñas a tu cachorro

Las uñas de los cachorros se desgastan naturalmente cuando caminan por superficies duras, pero si crecen demasiado, es posible que tengas que cortarlas. Los espolones deben cortarse con cuidado, para evitar los vasos sanguíneos que existen en las uñas del cachorro. Corta la uña con unas tijeras especializadas, de abajo hacia arriba. Esto debe hacerse preferiblemente a un ángulo de 45 grados con respecto al suelo. El corte debe ser preciso para que no se formen grietas.

Si tienes dudas de cuándo cortarle las uñas a tu cachorro, o si deseas ver una demostración, habla con tu veterinario.

