¿Con qué frecuencia debes alimentar a un cachorro?

En cada etapa del desarrollo físico de un cachorro, los alimentos que ingiere influirán en qué tan fuerte, saludable y feliz sea al convertirse en un perro adulto. Puede parecer complicado saber exactamente dónde, cuándo y cómo alimentar a tu cachorro, pero aquí tienes algunos consejos sencillos que puedes seguir para darle el mejor comienzo posible.

¿Con qué frecuencia debo alimentar a mi cachorro?

En general, los perros pueden tener sistemas digestivos sensibles que no responden bien a una sobrecarga de alimento bien a un alimento completamente nuevo. Cuando alimentes a tu cachorro, es mejor dividir su porción de comida para el día en comidas más pequeñas y frecuentes a fin de no sobrecargar su digestión. Esta es una guía sencilla:

Destete (todos los tamaños): cuatro comidas al día

Hasta cuatro meses (razas pequeñas) o hasta seis meses (razas grandes): tres comidas al día

Cuatro a 10 meses (razas pequeñas) o seis a 12 meses (razas grandes): dos comidas al día

¿Qué cantidad de alimento debo darle a mi cachorro?

La cantidad que le das a tu cachorro en cada comida variará según su raza y categoría de tamaño: miniatura, pequeño, mediano, grande o gigante. Sigue las instrucciones del fabricante sobre la alimentación para cachorros y pídele ayuda a tu veterinario si no estás completamente seguro.

No te preocupes demasiado si tu cachorro no se come toda la comida que le pones en el tazón; su apetito variará naturalmente y al tener comidas regulares podrán satisfacer su hambre la próxima vez.

Debido a las rápidas fases de crecimiento que experimentan los cachorros, necesitan un alimento que tenga una mayor densidad de energía que un perro adulto. Sin embargo, los cachorros no saben regular su ingesta de alimentos, por lo que es esencial mantener el control de las porciones y evitar que suban de peso. Esto es especialmente importante para los perros de razas grandes, ya que la sobrealimentación puede llevarlos a crecer demasiado rápido y provocarles problemas en el esqueleto.