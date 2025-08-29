Perros corredores adecuados para dueños de mascotas activos
Los aspectos positivos de correr son bien conocidos: mantenimiento del peso, tonificación muscular, resistencia y mejora de la salud cardiovascular. Muchos perros se adaptan bien a correr y pueden disfrutar de beneficios de salud similares a los de los humanos. También es una forma de que las mascotas y sus dueños pasen más tiempo de calidad juntos.
Así que son buenas noticias si te encanta correr y amas a los perros. A muchas razas de perros activos les gusta pasar tiempo al aire libre, con el adiestramiento correcto, por supuesto. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un perro con el que hacer ejercicio. Incluyen su edad, las condiciones meteorológicas y el clima local, las superficies para correr, la dedicación al adiestramiento y la distancia típica de carrera.
Si los perros con mucha energía están en lo más alto de tu lista, estamos aquí para ayudarte a encontrar la mejor combinación canina.
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Recorrer la distancia: razas de perros enérgicos que se adaptan a tu ritmo
Las razas de perros más enérgicas suelen incluir perros deportivos y de pastoreo. En general, se trata de perros muy enérgicos que han sido criados a propósito para sobresalir en resistencia. Puede que ya te hayas dado cuenta cuando salías a correr, pero las razas activas, como los labradores y los border collies, pueden ser muy entusiastas cuando se trata de hacer ejercicio y explorar el aire libre.
Antes de comprometerte, asegúrate de entender el nivel de adiestramiento requerido y los materiales necesarios, como una correa para correr para perros, para futuras aventuras con tu familiar de cuatro patas.
Una norma general es que las razas braquicéfalas y correr no son la mejor combinación. Algunos ejemplos de perros braquicéfalos son los pugs, los boxers, los bulldogs (franceses e ingleses) y los boston terriers. Debido a la forma de la cabeza, el hocico y la garganta son más propensos a tener dificultades respiratorias y problemas cardíacos. Como propietario responsable de una mascota, te aconsejamos que consultes a un veterinario, a un club canino o a una asociación deportiva canina autorizada para obtener información precisa sobre la distancia que puede recorrer tu perro con comodidad cuando lo llevas a trotar o correr contigo. Te ayudará a cuidar a tu mascota de la mejor manera.
Compatibilidad canina: cómo elegir la raza de perro adecuada
Elegir la raza de perro adecuada como corredor requiere consideración. Un perro enérgico, como un border collie o un pastor alemán, se conformará con un estilo de vida activo porque tiene una gran resistencia. También hay ciertas razas de perros que están mejor equipadas para soportar diferentes condiciones meteorológicas y terrenos más complicados. Sin embargo, aunque el alegre perro salchicha puede ser incansable, sus patas cortas significan que las carreras de larga distancia están fuera de su alcance.
La edad es un factor importante a tener en cuenta a la hora de elegir una raza de perro corredor. Los cachorros no deben correr largas distancias (como hacen los humanos para hacer deporte), para evitar daños ortopédicos. A esta temprana edad, sus articulaciones y huesos están creciendo y desarrollándose a un ritmo rápido. Del mismo modo, también se deben evitar superficies como el hormigón cuando tu cachorro o perro es pequeño.
En el otro extremo del espectro, si adoptas a un perro mayor, sería prudente no ponerlo a correr antes de ver al veterinario. Si bien todavía les entusiasma hacer senderismo o correr, puede que desconozcan sus límites físicos o que tengan problemas en las articulaciones. Es tu responsabilidad, como dueño de una mascota, ayudar a tu perro a disfrutar de sus actividades deportivas preferidas sin causarle ningún daño.
Una vez que hayas encontrado a tu compañero canino de carreras, reserva una cita con tu veterinario para una revisión médica. Es importante conocer el estado físico de tu perro para entender qué tipo de actividad le conviene más.
¿Pequeño o o grande? Perros corredores por tamaño
Perros corredores de raza pequeña
Perro salchicha
¡Pequeño pero rápido! El perro salchicha requiere alrededor de una hora de ejercicio al día. Sus patas cortas las hacen más adecuadas para ejercicios cortos, como salir a caminar, en lugar de las caminatas extenuantes o carreras largas. Dale el gusto de disfrutar de su talento para los aromas mientras está contigo, su ser humano favorito.
Jack russell terrier
El jack russell entra definitivamente en la categoría de "perro con mucha energía". Son perros de trabajo ágiles con una herencia deportiva y, ¿mencionamos que tiene una gran energía? Esto hace que sean muy receptivos al adiestramiento y un compañero canino atlético. También establecen fuertes lazos con sus dueños. Un jack russell estará feliz al ir contigo a correr por el parque, pero también puede caminar por rutas de senderismo más complicadas.
Shiba Inu
El Shiba Inu, la más pequeña de las razas japonesas de Spitz, ofrece lo mejor de ambos mundos. Disfrutan de sus momentos de calma, pero también son activos. Su resistencia y agilidad impresionante les permiten manejar la mayoría de los tipos de terreno, incluso los más desafiantes, y se acostumbrarán a estar al aire libre durante períodos de tiempo más largos.
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Perros corredores de tamaño mediano
Pastor australiano
Su naturaleza leal y su habilidad atlética hacen del pastor australiano un gran compañero para correr. Cualquier estimulación mental y física en la que puedan participar, allí estarán corriendo a tu alrededor. Ten cuidado cuando hace calor, ya que su pelaje largo hace que esta raza se adapte mejor a los climas más fríos.
Perro ganadero australiano
El perro ganadero australiano tiene al dingo como un antepasado. Este perro pastor es una explosión de energía y se llevará mejor con un dueño muy activo. Tiene una resistencia inagotable, es increíblemente ágil y también musculoso. Así que le gustará correr y hacer senderismo, pero también le encanta rastrear y pastorear. La pregunta es: ¿te dejará atrás?
Border collie
Obediente, tenaz e infatigable, el border collie siempre prefiere tener una tarea en la que centrarse. Será un compañero ideal para entrenamientos de maratón o caminatas más largas, gracias a su impresionante destreza atlética. También se puede adiestrar para que corra sin correa. Su doble pelaje es adecuado tanto para el calor como para el frío, pero no para la nieve.
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Perros corredores de raza grande
Pastor alemán
Un pastor alemán no solo es grande, sino que es increíblemente robusto. Son corredores natos con una necesidad de ejercicio vigoroso a diario, por lo que te mantendrán alerta para el próximo maratón. Están diseñados para soportar temperaturas más frías con facilidad.
Golden retriever
Según el perro en sí, un Golden retriever puede ser un perro de tamaño mediano o grande. Esta raza tiende a llevarse bien con todos los miembros de la familia, una vez que han recibido la formación adecuada. Su cuerpo musculoso y equilibrado los convierte en atletas versátiles, diseñados para correr largas distancias. Su naturaleza obediente implica que son una de las razas propensas a correr sin correa, una vez adiestrados.
Labrador
Un labrador es muy similar a un golden retriever. Como raza, también pueden ser de tamaño mediano o grande, dependiendo del propio perro. Son ágiles y activos, con un cuerpo robusto que se adapta a carreras más lentas y largas o a un trote más corto alrededor del lago. Con su pelaje impermeable, no te sorprendas si deciden darse un baño sin avisar. Un Labrador prosperará con una familia activa y al aire libre, una vez adiestrado adecuadamente.
Vizsla
También conocido como braco húngaro de pelo corto, el vizsla es una raza de gran tamaño, pero también de complexión delgada y de pies ligeros. Su pelaje corto hace que tolere mejor el ejercicio en climas más cálidos que otros perros activos. Un Vizsla puede manejarse bien en la mayoría de los terrenos, desde llanuras hasta bosques e incluso en el agua. Establece una fuerte conexión con su dueño, por lo que puede ser un compañero encantador para correr o caminar.
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¿Listo para salir a correr?
Un consejo más
Si quieres que tu perro tenga la oportunidad de correr sin correa, tendrás que tener en cuenta si tiene un fuerte instinto de presa o no. Con esto queremos decir que están muy en sintonía con otros animales que los rodean. Por lo tanto, pueden centrar su atención en los perros o pájaros más pequeños que se cruzan en su camino.
Por ejemplo, el husky siberiano, el galgo y el vizsla son tres razas de perros activos que son excelentes compañeros de carrera, pero tienen un marcado instinto de caza. No importa lo mucho que puedas adiestrarlo, no es posible silenciar por completo el instinto de caza innato de un perro criado para el deporte. Sin embargo, existen algunas técnicas que pueden ayudar a frenarlo. Si tienes un jardín cerrado o un espacio al aire libre, puedes usar el juego para canalizar su instinto de forma segura y que a la vez aprenda a centrar la atención en ti. Establecer una fuerte capacidad para recordar con tu perro puede ser útil.
Sin embargo, si tu perro va a estar en una zona al aire libre, con aromas nuevos y emocionantes, lo más seguro y amable que puedes hacer es ponerle la correa. Si ocurre lo peor y se escapa, asegúrate de que el collar tenga su nombre y tus datos de contacto. Esto ayudará a que te lo devuelvan de forma segura.
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