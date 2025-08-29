Los aspectos positivos de correr son bien conocidos: mantenimiento del peso, tonificación muscular, resistencia y mejora de la salud cardiovascular. Muchos perros se adaptan bien a correr y pueden disfrutar de beneficios de salud similares a los de los humanos. También es una forma de que las mascotas y sus dueños pasen más tiempo de calidad juntos.

Así que son buenas noticias si te encanta correr y amas a los perros. A muchas razas de perros activos les gusta pasar tiempo al aire libre, con el adiestramiento correcto, por supuesto. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un perro con el que hacer ejercicio. Incluyen su edad, las condiciones meteorológicas y el clima local, las superficies para correr, la dedicación al adiestramiento y la distancia típica de carrera.

Si los perros con mucha energía están en lo más alto de tu lista, estamos aquí para ayudarte a encontrar la mejor combinación canina.