Hablemos del Chihuahua de pelo largo
Los Chihuahua de pelo largo son pequeños pero poderosos. Pertenecen a la raza más pequeña, aunque cuentan con un gran corazón. Identificable al instante por su cabeza en forma de manzana y sus ojos saltones, su mirada devota transmite la inmensa calidez de su interior. Los Chihuahuas son ferozmente leales y perfectos para casas en la ciudad o en el campo. Con los cuidados adecuados, pueden vivir sanos durante mucho tiempo, a menudo dos décadas o más. La raza también viene en una versión de pelo liso.
Nombre oficial: Chihuahua de pelo largo
Otros nombres: Chiwawa, Chi
Orígenes: México
Tendencia al babeo1 out of 5
Necesidades de aseo3 out of 5
Nivel de desprendimiento del pelaje3 out of 5
Tendencias a ladrar2 out of 5
Nivel de energía3 out of 5
Compatibilidad con otra mascota3 out of 5
¿Clima cálido?3 out of 5
¿Clima frío?1 out of 5
Apto para vivir en un departamento5 out of 5
Puede quedarse solo2 out of 5
¿Mascota familiar?*4 out of 5
|Macho
|Hembra
|Altura
|Altura
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Peso
|Peso
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|Etapa de la vida
|Período de cachorro
|Período de adulto
|De 2 a 10 meses
|De 10 meses a 8 años
|Edad de mayor
|Edad de adulto mayor
|De 8 a 12 años
|A partir de los 12 años
|Edad neonatal
|Del nacimiento hasta los 2 meses
Conoce al Chihuahua de pelo largo
Todo lo que necesitas saber sobre la raza
"Mejor amigo" es la descripción perfecta para el Chihuahua de pelo largo, el compañero canino ideal. La lealtad es un hecho para esta raza que se acomoda fácilmente pero que siempre está alerta en lo que respecta a su propietario. Puede ocurrir que el Chihuahua ladre a los extraños, pero no es motivo de preocupación. Pronto desviará su atención a cualquier otra actividad. Para ellos siempre es un buen momento para jugar.
La personalidad repleta de fuerza del Chihuahua es evidente en su ranking oficial: actualmente ocupan el puesto número 11 en la lista anual de las razas más populares del American Kennel Club.
¿Se les puede considerar un perro de bolso? La raza nunca sobrepasa los 3 kilogramos, por lo que es factible llevarlo prácticamente a cualquier lugar.
Cuando hablamos de perros, a menudo se nos recomienda vigilar a los niños por temor a que el perro pueda lastimarlos sin darse cuenta. Pero dado el diminuto tamaño de esta raza, son los niños los que podrían dañar al Chihuahua sin querer. Pueden ser frágiles, así que ten cuidado. El juego de interior resulta ideal, al igual que los parques para perros pequeños. La estimulación mental es excelente para el Chihuahua y los juegos también son un pasatiempo ideal.
Aunque están lejos de ser perros grandes de seguridad, los Chihuahua pueden ser tan protectores de su manada como el que más. Tienden a mostrarse tímidos con extraños, pero esta cautela desaparece una vez que se forja una nueva relación.
Dos datos sobre los Chihuahuas de pelo largo
1. No les des demasiados caprichos
Por extraño que parezca, los Chihuahuas de pelo largo pueden ganar peso fácilmente. Con un cuerpo pequeño, cualquier capricho culinario de más puede acumularse rápidamente. Usa como premio un puñado de croquetas de su asignación de comida diaria. La clasificación oficial de la raza establece el peso máximo del Chihuahua en 2,72 kg.
2. Tan pequeño en un mundo tan grande
La personalidad del Chihuahua es audaz sin lugar a dudas: hay que tener cuidado, ya que se le conoce por desafiar a perros de varias veces su tamaño. Enseñar a tu perro desde cachorro un nuevo truco o cómo llevarse bien con los demás será necesario para que socialicen adecuadamente a medida que van creciendo.
Historia de la raza
Muchos se preguntan de dónde viene el nombre Chihuahua. El perro proviene del México del siglo XII, de la época en la que los aztecas conquistaron la civilización tolteca y el perro Techichi, un antepasado más compacto todavía del Chihuahua. El Techichi era más ligero y ágil que el actual Chihuahua, si eso es posible en una raza tan pequeña de perro.
A lo largo de los siglos, el Chihuahua persistió, hasta conseguir con el tiempo una gran popularidad en los EE. UU. a mediados del siglo XIX, cuando los estadounidenses los descubrieron en su zona de origen, Chihuahua, el estado mexicano que limita con Texas. Entonces se cambió el nombre al Techichi y el Chihuahua prosperó al norte de la frontera.
Los Chihuahuas de pelo largo pueden formar clanes y tienden a quedarse con los de su propia especie. Sin haberse criado para un fin en particular, los Chihuahuas desempeñan mejor el papel de perro familiar. Por supuesto, también son un excelente compañero de viaje. Para este último fin son del tamaño justo: el Chihuahua se considera la raza canina más pequeña del mundo, con un peso máximo de poco más de 2,72 kg.
De la cabeza a la cola
Características físicas de los Chihuahuas de pelo largo
1.Orejas
2.Cabeza
3.Cuerpo
4.Pelaje
5.Cola
Aspectos que tener en cuenta
Desde rasgos específicos de la raza hasta una descripción general de su salud, aquí tienes algunos datos interesantes sobre tu Chihuahua de pelo largo
Un perro bastante obstinado
El testarudo temperamento del Chihuahua de pelo largo y su obstinada determinación llegan a sorprender, sobre todo teniendo en cuenta su tamaño compacto. Pero aunque sea pequeño, puede ser poderoso cuando se trata de salirse con la suya. El Chihuahua de pelo largo es inteligente y te engañará si lo dejas. La solución: disciplina a tu perro desde pequeño y asegúrate de que sabe quién manda. Entrenar a tu Chihuahua de pelo largo puede compensar cualquier aspecto tenaz que pueda mostrar e inculcar buen comportamiento.
Demasiado ejercicio los agota
El Chihuahua tiene mucha energía, pero no confundas esta característica de tu Chihuahua de pelo largo con su deseo de dar paseos muy largos o jugar sin parar. Para un cuerpo pequeño, menos es más. Lo mejor para el Chihuahua de pelo largo son las actividades sencillas de interior a diario y aprovecharán más los paseos cortos. Al igual que otros perros más pequeños, si se cansan demasiado siempre puedes recogerlos y llevarlos en un transportín durante el tiempo que quede para llegar a casa.
Los Chihuahuas pueden tener algunos problemas de salud
Las razas pequeñas de perro pueden ser propensas a la hipoglucemia o niveles bajos de azúcar en la sangre. Es fácil pensar que el cuerpo pequeño del Chihuahua de pelo largo no necesita mucho para funcionar, pero un período demasiado largo entre comidas puede hacer que el perro sufra un grave bajón de energía. Sigue un horario marcado de comidas y las pautas de alimentación que aparecen en el envase de los alimentos. Esta raza puede tener en ocasiones problemas cardíacos como válvulas cardíacas estrechas o enfermedad de la válvula atrioventricular, posibles problemas de las válvulas cardíacas, enfermedades oculares y luxación rotuliana o rótulas sueltas. Las revisiones veterinarias frecuentes pueden solucionar cualquier problema antes de que comience.
Dieta saludable, perro más saludable
Al elegir comida para un Chihuahua, son muchos los factores que tener en cuenta: su edad, estilo de vida, nivel de actividad, estado fisiológico y salud, incluidas posibles enfermedades o sensibilidades. Los alimentos proporcionan energía para cubrir las funciones vitales de un perro, y una fórmula nutricional completa debería contener un equilibrio ajustado de nutrientes para evitar cualquier deficiencia o exceso en su dieta, los cuales podrían tener efectos adversos sobre el animal. Las siguientes recomendaciones son para animales con buena salud. Si tu perro tiene problemas de salud, consulta con un veterinario que recetará una dieta veterinaria específica. Conviene que haya disponible agua limpia y fresca en todo momento para respaldar la salud urinaria de tu perro. En climas cálidos, y especialmente al hacer ejercicio, lleva agua y haz descansos frecuentes para que tu perro pueda beber.
Las necesidades de un cachorro de Chihuahua en términos de energía, proteínas, minerales y vitaminas son mucho mayores que las de un adulto. Necesitan energía y nutrientes para mantener su cuerpo, pero también para crecer y desarrollarse. Hasta los 8 meses, el sistema inmunológico de los cachorros de Chihuahua se va desarrollando de forma gradual. Un complejo de antioxidantes, incluida la vitamina E, puede ayudar a respaldar sus defensas naturales durante esta época de grandes cambios, descubrimientos y nuevos encuentros. Sus funciones digestivas también son diferentes de las de un Chihuahua adulto: el sistema digestivo aún no ha madurado, por lo que es importante proporcionar proteínas altamente digeribles que vayan a utilizarse de manera eficaz. Una aportación equilibrada de fibras, como las de psyllium, puede ayudar a facilitar el tránsito intestinal y contribuir a una buena calidad de las heces.
De manera similar, los dientes del cachorro, comenzando por los dientes de leche, o los primeros dientes, y luego los dientes permanentes, constituyen un factor importante que debe tenerse en cuenta al elegir el tamaño, la forma y la dureza de la croqueta. Esta fase de crecimiento también implica grandes necesidades energéticas, por lo que el alimento debe tener un alto contenido energético (expresado en Kcal/100 g de alimento), mientras que las concentraciones de todos los demás nutrientes también serán más altas de lo normal en un alimento de crecimiento formulado especialmente. Se recomienda dividir la cantidad diaria en tres comidas al día hasta los seis meses de edad, y luego cambiar a dos comidas al día.
Los principales objetivos nutricionales de los Chihuahuas adultos son:
Mantener un peso corporal ideal mediante el uso de ingredientes altamente digeribles y mantener el contenido de grasa en un nivel razonable.
Preservar la salud y la belleza de la piel y el pelaje enriqueciendo los alimentos con ácidos grasos esenciales (especialmente EPA-DHA), aminoácidos esenciales y vitaminas del grupo B.
Proteger sus delicadas mandíbulas. Los Chihuahuas tienen una fuerte predisposición a la acumulación de sarro. Al reducir la formación de sarro en los dientes, responsable de la placa dental, las croquetas con quelantes de calcio desempeñan un papel esencial y ayudan a combatir los trastornos bucales. El tamaño y la forma de las croquetas debe ser muy pequeño y estar adaptado a la mandíbula en miniatura del Chihuahua para evitar problemas a la hora de agarrar la comida. Esto también puede estimular su apetito exigente.
Debido a su actividad reducida, es importante evitar que los Chihuahuas que vivan principalmente en interior coman alimentos humanos o aperitivos grasos y seguir estrictamente las pautas de alimentación del paquete para evitar un aumento de peso excesivo. Esta recomendación es clave en el caso de Chihuahuas esterilizados, ya que la esterilización es un factor de sobrepeso en los perros.
Para reducir el olor y el volumen fecal, busca un dieta formulada con proteínas altamente digeribles, un contenido adecuado de fibra y fuentes de carbohidratos de muy alta calidad para mantener la buena salud de los intestinos y la buena calidad de las heces.
Para prevenir la formación de cálculos urinarios se recomienda una dieta compatible con un sistema urinario saludable.
Tras cumplir los 8 años, los Chihuahuas comenzarán a enfrentarse a los primeros signos de envejecimiento. Una dieta enriquecida con antioxidantes ayuda a mantener la vitalidad y ciertos nutrientes clave, como la taurina, ayudan a mantener una buena función cardíaca. El envejecimiento también va acompañado de cambios en la capacidad digestiva y en ciertas necesidades nutricionales, por lo que los alimentos para Chihuahuas de edad avanzada deben cumplir las siguientes características:
Mayor contenido de vitaminas C y E. Estos nutrientes tienen propiedades antioxidantes y protegen el cuerpo frente a los efectos dañinos del estrés oxidativo vinculado al envejecimiento.
Proteína de alta calidad. Al contrario de lo que se suele creer, reducir el contenido de proteínas en los alimentos aporta escasos beneficios a la hora de limitar la insuficiencia renal, ya que los perros mayores son menos eficientes en el uso de proteínas dietéticas que los perros más jóvenes. Reducir el contenido de fósforo es la única forma de frenar el deterioro gradual de la función renal.
Una mayor proporción de oligoelementos de hierro, zinc y manganeso para ayudar a mantener el buen estado de salud de la piel y el pelaje.
Mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados (aceite de borraja, aceite de pescado) para ayudar a mantener la calidad del pelaje. Los perros pueden producir normalmente estos ácidos grasos, pero el envejecimiento puede afectar a este proceso fisiológico.
A medida que envejecen, los perros tienen más predisposición a padecer problemas dentales. Para garantizar que ingieren alimento en cantidad suficiente, es necesario tener en cuenta el tamaño, la forma y la dureza de las croquetas para que se adapten a su mandíbula. Una fórmula con quelantes de calcio ayudará a reducir la formación de sarro y contribuirá a la higiene bucal diaria.
Aunque es importante a lo largo de toda la vida del Chihuahua, la salud cardíaca cobra cada vez más importancia a medida que el perro va envejeciendo. Una mezcla de nutrientes, como la taurina y los ácidos EPA-DHA, ayudará a mantener la salud cardíaca en los Chihuahuas maduros.
Cuidado del Chihuahua de pelo largo
Consejos de cuidados, entrenamiento y ejercicio
Al ser un perro pequeño, quedan descartadas las caminatas y las carreras matutinas, pero hay muchas actividades que el Chihuahua de pelo largo puede hacer todos los días. Como cualquier perro, necesita ejercicio moderado para mantenerse en buen estado de salud. Los paseos cortos alrededor de unas cuantas calles funcionarán para mantenerlos en buena forma. La esperanza de vida del Chihuahua es larga. Es importante que los mantengas en forma todos esos años con un nivel de actividad adecuado, como juegos simples en interior y juegos divertidos de buscar objetos.
La melena del Chihuahua de pelo largo es un espectáculo para la vista. Mantén su pelaje en forma con un cepillado de dos a tres veces por semana para evitar que se enrede o se formen nudos y no descuides el pelo de sus orejas, patas y pies. Por suerte, perder pelo no es un problema para la raza. Se deben cortar las uñas con frecuencia, así como cepillarle los dientes regularmente para evitar cualquier problema periodontal.
El devoto e inteligente Chihuahua de pelo largo es un perro encantador. Su intensa lealtad hace que estén muy motivados para complacer y responderán muy bien a los entrenamientos de obediencia. Inculcar buenos hábitos a tu Chihuahua de pelo largo desde una edad temprana dará los mejores resultados y frenará su tendencia a una excesiva confianza.
7/7
Todo sobre los Chihuahuas de pelo largo
El Chihuahua de pelo largo tiene todas las características de una gran mascota: un temperamento divertido, mucha energía y grandes dosis de cariño. El Chihuahua también es perfecto para los que se estrenan como propietarios de perros. Seamos realistas, no hay mucho perro al que prestarle atención. La lealtad es evidente para el Chihuahua de pelo largo y su tamaño hace que sea muy fácil de transportar.
Los Chihuahuas de pelo largo no tienen una naturaleza agresiva. Si ladran o gruñen es solo porque, como cualquier otro perro, su ladrido a veces puede resultar peor que su mordisco. Pueden ser territoriales o mostrarse ansiosos y también pueden llegar a ser posesivos con su propietario. Aunque son pequeños, su comportamiento no se puede calificar como adorable. Requieren disciplina que ayudará realmente a que tu Chihuahua de pelo largo se sienta cómodo. Descarta también cualquier afección médica subyacente que pueda estar provocándole ansiedad.
Nutrición a medida para tu Chihuahua de pelo largo
Leer más sobre este tema
Fuentes
- Centros veterinarios de Estados Unidos https://vcahospitals.com/
- Enciclopedia de perros Royal Canin. Ed. 2010 y 2020
- Hospital de mascotas de Banfield https://www.banfield.com/
- Paquete de productos Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
Dale like y comparte esta página