Todo lo que necesitas saber sobre la raza



"Mejor amigo" es la descripción perfecta para el Chihuahua de pelo largo, el compañero canino ideal. La lealtad es un hecho para esta raza que se acomoda fácilmente pero que siempre está alerta en lo que respecta a su propietario. Puede ocurrir que el Chihuahua ladre a los extraños, pero no es motivo de preocupación. Pronto desviará su atención a cualquier otra actividad. Para ellos siempre es un buen momento para jugar.

La personalidad repleta de fuerza del Chihuahua es evidente en su ranking oficial: actualmente ocupan el puesto número 11 en la lista anual de las razas más populares del American Kennel Club.

¿Se les puede considerar un perro de bolso? La raza nunca sobrepasa los 3 kilogramos, por lo que es factible llevarlo prácticamente a cualquier lugar.

Cuando hablamos de perros, a menudo se nos recomienda vigilar a los niños por temor a que el perro pueda lastimarlos sin darse cuenta. Pero dado el diminuto tamaño de esta raza, son los niños los que podrían dañar al Chihuahua sin querer. Pueden ser frágiles, así que ten cuidado. El juego de interior resulta ideal, al igual que los parques para perros pequeños. La estimulación mental es excelente para el Chihuahua y los juegos también son un pasatiempo ideal.

Aunque están lejos de ser perros grandes de seguridad, los Chihuahua pueden ser tan protectores de su manada como el que más. Tienden a mostrarse tímidos con extraños, pero esta cautela desaparece una vez que se forja una nueva relación.