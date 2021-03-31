Hayvanlar bazen beklemediğiniz şekilde tepki verebilirler. Sorumlu bir hayvan sahibi olarak yapmanız gereken, onu anlayabilmenizdir. Ve bunun için de zamana yayılmış bir birliktelik gerekir. Tanımadığı kişiler ile tanıştırmakta ısrar etmeyin. Ona istemediği bir şeyi zorla yaptırmaya çalışmayın. Beden dilini her zaman takip edin. Evcil Hayvanınız sizinle sürekli iletişim kurar. Çıkardığı seslerden ve kullandığı beden dilinden onu anlayabildiğiniz müddetçe, ihtiyaçlarına yanıt verebilirsiniz. Onu anladıkça, aranızdaki bağ güçlenir ve pekişir.