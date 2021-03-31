Yaşam Boyu Sağlıklı Birliktelikler, Sorumlu Hayvan Sahipliği ile Mümkün!
Royal Canin olarak, hayvan refahını önemsiyor; hayvanlar için daha iyi bir dünyanın, sorumlu hayvan sahipliği bilinç ve uygulamalarının yaygınlaştırılması ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle önceliğimiz hayvanların hayatına dokunan her insanın durup düşünmesini sağlama, sağlıklı ilişkilerin kurulmasında onlara destek olmak ve sorumlu hayvan sahipliği yaklaşımı ile yaşam boyu birliktelikler yaratmak.
‘Sorumlu Hayvan Sahipliği’, bakımı üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak sağlıklı, mutlu ve refah içinde bir yaşam geçirmelerinin sağlanmasıdır. Sorumlu hayvan sahipliği anlayışı ve uygulamaları, tüm hayvan sahipleri tarafından özümsenmeli ve hayata geçirilmelidir.
HAYVAN SAHİPLENME KARARI
Hayvan sahiplenme kararı ciddiye alınması gereken uzun soluklu bir taahhüttür. Evcil hayvan sahibi olma kararı hafife alınmamalı bütün detayları ile değerlendirilmelidir. Sahiplenme kararı almadan önce aşağıdaki sorular sorulmalıdır.
1.Ona ayırabilecek yeterli zamanım var mı?
2.Onunla geçireceğim uzun bir birlikteliğe hazır mıyım?
3.Finansal olarak hazır mıyım?
SAHİPLENME KARARINDAN ÖNCE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMANIZ GEREKENLER
Evinizi bir hayvana açmak, bütün aile için heyecan verici bir andır. Ancak sahiplenmek istediğiniz hayvanın, ihtiyaç duyduğu yaşam koşulları veya çevresel ortamı karşılamanız çok önemlidir.
1. SAĞLIK VE BAKIM
Koruyucu sağlık uygulamaları, evcil hayvanınızın sağlık ve sıhhati için oldukça önemlidir. İdeal beslenme, yıllık aşılama takviminin uygulanması, parazit kontrolleri ve anti paraziter uygulamalar, düzenli veteriner hekim ziyaretleri, diş ve ağız sağlığı bakımları ve hayvan davranışına yönelik kapsamlı bilgi toplayıp tavsiye almanız, ileride doğabilecek farklı sağlık sorunlarının önüne geçebilmeniz için gereklidir. Genel sağlık, deri ve tüy sağlığı, kilo kontrolü, sindirim ve üriner sağlık, yaşlanma ve daha fazlası için...
Düzenli Veteriner Kliniği Ziyareti Hayat Kurtarır!
Yeni bir hayvan sahiplendiyseniz, onu 48 saat içinde sağlık kontrolleri için veteriner kliniğine götürmeniz önemlidir. Veteriner Hekiminiz, detaylı sağlık muayenesini gerçekleştirecek ve ona nasıl bakmanız gerektiği hakkında bilgi paylaşacaktır. Yavru kedi ve köpeklerin düzenli olarak 6 ayda bir veteriner kontrolüne götürülmeleri önerilir. Bu sağlık kontrollerini, düzenli aralıklarla yapmanız gereken aşı takviminize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Yetişkin kedi ve köpeklerin ise, yılda en az 1 defa sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerekir. Düzenli gerçekleştirilecek kontroller aracılığıyla, erken teşhis imkanı sağlanmış olunur ve sağlık sorunlarına zamanında müdahale edersiniz.
2. BESLENME
Irk, yaş, genetik özellik, yaşam ve çevresel koşullarına bağlı olarak, her kedi ve köpeğin beslenme ihtiyaçları farklılık gösterir. Tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, sağlık ve sıhhatini geliştirecek ideal beslenmesinin sağlanabilmesi ise, hayatının her aşamasında önemlidir. İdeal beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin ögelerinin, doğru oranda, tam ve dengeli olarak sağlanması anlamına gelir.
DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ
Her bir kedi ve köpeğin bireysel sağlığı, kendileri gibi benzersizdir. Bu sağlık ihtiyaçları genellikle büyüklük, yaş, ırk veya yaşam tarzlarına göre farklılık gösterir. Düzenli ve sağlıklı bir beslenme programı sağladığınızdan emin olun.
3. EĞİTİM
İyi bir eğitim almış ve sosyalleşmiş bir hayvanla hayat mükemmeldir. Aile hayatının içine daha çok girebilir ve tatil zamanlarında uyumlu bir şekilde yer alabilirler. Yavruluk eğitim için en ideal dönemdir. Bu dönemde vereceğiniz eğitimler ile arzu edilen veya istenmeyen davranışları ona kolay bir şekilde öğretebilirsiniz. Olumlu pekiştirme yöntemleri kullanın, sabırlı olun ve ona zaman ayırın.
4. REFAH
Evcil hayvanınızın refahı, onun temel ihtiyaçlarını karşılamaktan (yeterli mama, su içme, dinlenme ve hastalıklardan uzak tutulması) öteye geçerek, onun hayat kalitesinin artırılmasını sağlayacak tüm uygulamaları içerir. Onun sıhhatli olması, sosyal ve davranışsal ihtiyaçlarının karşılanarak, aranızda kuracağınız olumlu bağın güçlendirilmesi anlamına gelir. Kedi ve köpeklerin her biri farklıdır ve benzersiz ihtiyaçlarına saygı duyulması gerekir.
1. Aranızdaki bağı güçlendirin
2. Zinde tutun
3. Fiziksel aktiviteye zaman ayırın
4. Ritmine uyum sağlayın
5. Sıcak havalarda korumaya alın
6. Davranış değişikliklerini gözlemleyin
SORUMLU BİR HAYVAN SAHİBİ OLARAK EVCİL HAYVANINIZLA YAŞAM
1. ONU ANLAMAK
Hayvanlar bazen beklemediğiniz şekilde tepki verebilirler. Sorumlu bir hayvan sahibi olarak yapmanız gereken, onu anlayabilmenizdir. Ve bunun için de zamana yayılmış bir birliktelik gerekir. Tanımadığı kişiler ile tanıştırmakta ısrar etmeyin. Ona istemediği bir şeyi zorla yaptırmaya çalışmayın. Beden dilini her zaman takip edin. Evcil Hayvanınız sizinle sürekli iletişim kurar. Çıkardığı seslerden ve kullandığı beden dilinden onu anlayabildiğiniz müddetçe, ihtiyaçlarına yanıt verebilirsiniz. Onu anladıkça, aranızdaki bağ güçlenir ve pekişir.
2. EV ORTAMI
Hayvanlar doğaları gereği araştırmacıdır ve yeni ortamlarını keşfetmek isterler; bu nedenle ortamda bulunan tehlike yaratabilecek unsurları ortadan kaldırmak onların sağlık ve sıhhati için önemlidir.
Sorumlu bir hayvan sahibi olarak evcil hayvanınız için evinizin güvenle, ona uygun olarak hazırlandığından emin olmalısınız.
- Tanıdık ve ön görülebilir bir ev ortamı yaratın.
- Kendine ait bir alanı olduğundan emin olun.
- Ilık, sakin ve hava akımının yoğun olmadığı aynı zamanda pencereden ve kapıdan uzak ve çok insan geçişinin olmadığı bir uyku alanı belirleyin.
- Yoğun koku içeren temizlik malzemelerini evinizde bulundurmamaya özen gösterin.
- Prizleri ve düşebilecekleri alanları kapatın.
- Bahçeniz var ise çitlerin yeterince sağlam ve yüksek olduğundan emin olun.
- Potansiyel olarak zehirli olabilecek objeleri ortadan kaldırın.
- İlaçlar
- Vitaminler
- Zehirli bitkiler
- Elektrik kabloları
- Belirli yiyecekler
3. YAVRULUK DÖNEMİ
Yeni bir yavru kedi sahiplenme süreci heyecan vericidir, ancak yavru için evinden, annesinden ve kardeşlerinden ayrıldığı büyük bir değişimdir. Yavru evcil hayvanınızın yanınıza yerleşmesine yardımcı olmak için; hazırlanma, sahiplenme, ilk haftalar, beslenme, sağlık, büyüme aşamaları, sosyalleşme, eğitim, oyun, bakım ve davranış hakkında bilmeniz gerekenler için...
4. DİĞER EVCİL HAYVANINIZ İLE TANIŞTIRMA
Çevresel ihtiyaçları onlara göre uyarlandığında, kedi ve köpekler birlikte mutlu bir şekilde aynı ev ortamında yaşayabilirler. Sorumlu bir hayvan sahibi olarak ailenizin yeni üyesini diğer kediniz veya köpeğiniz ile tanıştırırken yardımcı olacak bilgiler için...
5. YOLCULUK
Sorumlu bir hayvan sahibi olarak, tatile giderken veya seyahat halindeyken, kedi veya köpeğinizin sağlık ve güvenliği için doğru hazırlıkları yaptığınızdan emin olun.
Birlikte yolculukta güvenlik hayati önemdedir. Tatile giderken hayvanınızı evde tek başına bırakmayın. Bu uygulama 'Sorumlu Hayvan Sahipliği' uygulamaları ile örtüşmediği gibi hayvanınızın sağlık ve sıhhati için de tehlikelidir. Bazı ülkelerde yasa dışı kabul edilmektedir.
6. HAYVANLARIN HAYATIMIZA KATKILARI
Bir hayvanla yaşamak eşsiz bir deneyimdir ve birçok açıdan faydalı olarak değerlendirilir.
Çocuklar ve Hayvanlar
Araştırmalar, bir hayvan ile büyüyen çocukların empati yeteneklerinin ve sosyal girişimlerinin, hayvanlarla büyümeyen çocuklara kıyasla daha güçlü olduğunu göstermektedir. Ayrıca, hayvan sahibi olmak daha az stres ve daha az sağlık sorunları ile ilişkilendirilmektedir. Hayvanlar çocukların daha aktif olmalarını teşvik ederken gelişimlerine de katkıda bulunurlar. Daha erken yaşlarda hayvan sahibi olan çocukların, ilerleyen dönemlerde astım ve alerji gibi sağlık sorunlarını daha az yaşadıkları gözlemlenmektedir.
Yetişkinler ve Hayvanlar
Hayvan sahiplenen insanların, bir evcil hayvanı bulunmayan kişilere göre daha az sağlık sorunu yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Fiziksel sağlık katkılarına ek olarak, hayvan sahibi olmanın sosyal etkileşim boyutunda insanları geliştirdiği ortaya çıkmıştır. Köpek sahipleri çok daha aktif kişilerken aynı zamanda köpeğiniz ile yürüyüş halinde yoldan geçen birisi ile başlattığınız sohbet, her zaman için toplumsal refah ve dayanışmaya olumlu katkılar sunar. Bir diğer taraftan kedilerin çıkardıkları mırıltı sesinin iyileştirici özelliklere sahip olduğu ortaya konulmuştur.
Yaşlılar ve Hayvanlar
Yaşlı insanların, güvenlik kaygılarının azalmasına ve hayatlarının anlamlı kılınmasına aracı olur. Yaşlılık stresi de beraberinde getirirken, hayvanların varlığı depresyon ve ilişkili konuların azalmasına yardımcı olur.
SORUMLU HAYVAN SAHİPLİĞİ REHBERLERİ
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