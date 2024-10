Valoarea nutritivă a cerealelor din hrana pentru pisici și câini

Este hrana fără cereale sigură pentru pisici și câini?

În ultimii ani, a existat o tendință în sensul rețetelor fără cereale pentru pisici și câini (formulele create pe baza unor rețete care nu conțin cereale), în principal din cauza preocupărilor cu privire la alergiile alimentare sau aportul de carbohidrați.

În realitate, cercetările au arătat de fapt că alergiile alimentare sunt responsabile de doar 1–2% din vizitele pisicilor și câinilor la medicul veterinar.4 În schimb, s-a determinat că alergiile de mediu sunt mult mai frecvente.

Cerealele pot furniza acizi grași esențiali, fibre, vitamine și minerale, ceea ce face din ele o parte importantă a unei hrane complete și echilibrate. Trecerea pisicii sau câinelui tău la o hrană constând integral în carne, fără suplimente corespunzătoare, prezintă un risc considerabil de exces sau deficit nutrițional. În mod special, alimentația bazată exclusiv pe carne, poate să nu furnizeze animalului tău de companie carbohidrații necesari pentru hrănirea completă și echilibrată.

Înainte de face schimbări în alimentația animalului tău de companie, trebuie să te consulți cu medicul veterinar pentru a te asigura că noua hrană este completă, echilibrată și perfect sigură pentru pisica sau câinele tău.

Găsirea echilibrului nutrițional potrivit

La ROYAL CANIN, am efectuat cercetări ample timp de peste 50 de ani asupra acestor ingrediente și am constatat că, atunci când sunt procesate corespunzător, cerealele pot reprezenta o sursă excelentă de energie și substanțe nutritive esențiale pentru pisici sau câini.

O hrană sănătoasă pentru pisici și câini oferă substanțe nutritive din mai multe surse – nu numai carne, ci și carbohidrați, precum cerealele, grâul și porumbul. Un punct important este să te asiguri că animalul tău de companie primește o formulă echilibrată și precisă, cu peste 40 de substanțe nutritive esențiale pentru sănătatea și starea sa de bine.

