2. Neva Masquerade cu urechi ascuțite de linx

Nu, nu este un cod secret, ci un mod de a descrie o pisică Siberiană cu semne distincte și urechi cu ciuf. Numele alternativ, Neva Masquerade, este folosit pentru Siberienele cu blană mai închisă la culoare la extremități (cunoscute și ca „ascuțite”). Și, dacă pisica ta are smocuri mici de păr în vârfurile urechilor, atunci are ceva în comun cu vărul său mai mare și mai sălbatic (îndepărtat), linxul. Aceste smocuri, care protejează urechile pisicilor de murdărie, sunt cunoscute sub numele de vârfuri linx.