​Îngrijirea pisicilor senioare

În medie, pisicile trăiesc 15 ani, dar nu este ceva neobișnuit ca o pisică să atingă vârsta de 20 de ani. În ultima perioadă a vieții, există câteva schimbări simple pe care le poți face pentru a îngriji cât mai bine pisica, a îi susține sănătatea și a îi oferi confort.

Ce se întâmplă atunci când o pisică îmbătrânește

Începând cu vârsta de 11 ani, vei începe să observi semne externe de bătrânețe la pisica ta. Simțul mirosului, gustului și auzului se atenuează, iar mobilitatea pisicii se diminuează datorită articulațiilor uzate sau dureroase. Pielea și blana sa pot deveni mai mate, deoarece glandele sebacee – responsabile cu generarea de uleiuri nutritive pentru piele – sunt mai puțin productive, iar problemele precum artrita o împiedică să se toaleteze corespunzător.

Pisica ta poate începe să sufere de probleme dentare, cum ar fi dinți uzați sau afecțiuni gingivale, care îi pot afecta apetitul și îi pot provoca durere când mănâncă. Funcțiile digestive și alte funcții ale organismului încetinesc, ceea ce înseamnă că poate fi mai dificil să absoarbă toate substanțele nutritive de care are nevoie din hrană și poate să piardă în greutate.

De asemenea, pisicile pot suferi de tulburări cognitive pe măsură ce îmbătrânesc, lucru care se estimează că afectează peste 80% dintre pisicile cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 de ani. Această problemă se manifestă prin insomnie, dezorientare, anxietate crescută și uitarea rutinei – de exemplu, uită unde se află hrana sau litiera sa.

Cum să îți faci pisica în vârstă să se simtă confortabil

Fiecare aspect al vieții pisicii tale senioare poate fi îmbunătățit din punct de vedere al confortului prin schimbări simple, mici, în special pe măsură ce ajunge la sfârșitul vieții.

Mediul pisicii tale senioare

Asigură-te că locurile preferate ale pisicii tale sunt ușor accesibile cu ajutorul unor rampe sau mici trepte și înconjoar-o cu jucăriile sau lucrurile sale preferate. Hrana și apa ar trebui să fie ușor accesibile și este bine să îi schimbi litiera cu una cu margini mai puțin adânci, pentru a-i fi mai ușor să intre și să iasă.