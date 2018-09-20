Îngrijirea pisicilor senioare
În medie, pisicile trăiesc 15 ani, dar nu este ceva neobișnuit ca o pisică să atingă vârsta de 20 de ani. În ultima perioadă a vieții, există câteva schimbări simple pe care le poți face pentru a îngriji cât mai bine pisica, a îi susține sănătatea și a îi oferi confort.
Ce se întâmplă atunci când o pisică îmbătrânește
Începând cu vârsta de 11 ani, vei începe să observi semne externe de bătrânețe la pisica ta. Simțul mirosului, gustului și auzului se atenuează, iar mobilitatea pisicii se diminuează datorită articulațiilor uzate sau dureroase. Pielea și blana sa pot deveni mai mate, deoarece glandele sebacee – responsabile cu generarea de uleiuri nutritive pentru piele – sunt mai puțin productive, iar problemele precum artrita o împiedică să se toaleteze corespunzător.
Pisica ta poate începe să sufere de probleme dentare, cum ar fi dinți uzați sau afecțiuni gingivale, care îi pot afecta apetitul și îi pot provoca durere când mănâncă. Funcțiile digestive și alte funcții ale organismului încetinesc, ceea ce înseamnă că poate fi mai dificil să absoarbă toate substanțele nutritive de care are nevoie din hrană și poate să piardă în greutate.
De asemenea, pisicile pot suferi de tulburări cognitive pe măsură ce îmbătrânesc, lucru care se estimează că afectează peste 80% dintre pisicile cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 de ani. Această problemă se manifestă prin insomnie, dezorientare, anxietate crescută și uitarea rutinei – de exemplu, uită unde se află hrana sau litiera sa.
Cum să îți faci pisica în vârstă să se simtă confortabil
Fiecare aspect al vieții pisicii tale senioare poate fi îmbunătățit din punct de vedere al confortului prin schimbări simple, mici, în special pe măsură ce ajunge la sfârșitul vieții.
Mediul pisicii tale senioare
Asigură-te că locurile preferate ale pisicii tale sunt ușor accesibile cu ajutorul unor rampe sau mici trepte și înconjoar-o cu jucăriile sau lucrurile sale preferate. Hrana și apa ar trebui să fie ușor accesibile și este bine să îi schimbi litiera cu una cu margini mai puțin adânci, pentru a-i fi mai ușor să intre și să iasă.
Somnul, activitatea fizică și pisica ta senioară
Pentru a îți încuraja pisica senioară să adopte un program de somn sănătos, te poți juca cu ea în timpul zilei, astfel încât aceasta să fie obosită seara. Asigură-te că are un spațiu de dormit confortabil folosind perne, pentru a o încuraja să doarmă acolo și pentru a preveni formarea leziunilor datorate inactivității ei, lucru care poate apărea la pisicile mai puțin mobile. Spray-urile cu feromoni sunt utile, deoarece acestea pot ajuta pisica să se relaxeze, reducându-i anxietatea sau insomnia.
Pisica ta senioară și hrana
Schimbarea frecventă a hranei pentru a îi oferi o alimentație variată poate cauza, în realitate, stres inutil unei pisici bătrâne. Cât timp aceasta primește o hrană echilibrată și adaptată nevoilor ei aflate în schimbare, nu există niciun motiv pentru ca aceasta să fie înlocuită, exceptând cazul în care medicul veterinar recomandă acest lucru.
Poți face ca hrana să fie mai apetisantă încălzind-o pentru a-i elibera aromele, sau alegând, de asemenea, o hrană cu o textură ușor de digerat. Pisicile senioare tind să bea mai puțină apă, ceea ce poate cauza probleme urinare, așadar, asigură-te că pisica are permanent acces la apă proaspătă; fântânile arteziene pot reprezenta o modalitate bună de a încuraja pisica să bea apă.
Ia în considerare bunăstarea pisicii tale în vârstă
Este important să mergi periodic la medicul veterinar, cel puțin de două ori pe an, pentru a verifica starea de sănătate a pisicii tale în vârstă. Dacă pisica ta are simptome precum respirație dificilă, izolarea, reticența față de mișcare sau selectivitatea excesivă în ceea ce privește mâncarea, este posibil ca aceasta să aibă dureri considerabile, caz în care trebuie să mergi imediat la medicul veterinar.
Acesta îți va putea oferi informații referitoare la afectarea bunăstării animalului tău de companie, precum și recomandări privind posibilitatea îngrijirii pisicii într-un adăpost sau alte opțiuni.
Bunăstarea și calitatea vieții pisicii tale în vârstă, la sfârșitul vieții acesteia, pot fi îmbunătățite prin adaptarea casei tale, a dietei pisicii și prin colaborarea cu medicul veterinar pentru a oferi pisicii susținerea medicală de care are nevoie. Dacă nu știi care este cel mai bun mod de a îți îngriji pisica senioară, ia legătura cu medicul veterinar, care te va putea sfătui.
