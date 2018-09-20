Pisicii mele îi cade părul
Firește că îți dorești ca blana pisicii tale să fie întotdeauna sănătoasă și strălucitoare; de aceea, căderea părului poate reprezenta un motiv de îngrijorare pentru tine. Deși căderea părului este, în anumite limite, complet naturală, pierderea unei cantități prea mari de păr poate fi un semn că pisica ta are o problemă mai gravă.
Căderea părului la pisici cauzată de impetigo
Impetigo (Pecinginea) este una dintre cele mai frecvente cauze ale căderii părului la pisici. Această infecție fungică este foarte contagioasă și apare frecvent în rândul pisoilor sau al pisicilor care trăiesc în grupuri. Microsporum canis este un spor fungic, contagios care poate fi preluat de la un animal sau dintr-un mediu contaminat și care continuă să fie infecțios timp de câteva luni.
Sporul pătrunde în pielea pisicii prin orice mușcătură, zgârietură sau leziune, iar infecția începe să se dezvolte în stratul exterior al pielii și în foliculii de păr. Dacă pisica ta are leziuni ale pielii într-o zonă la care nu poate ajunge cu ușurință pentru toaletaj, cum ar fi fața, aceasta este expusă unui risc mai mare de impetigo, deoarece toaletajul contribuie la îndepărtarea surselor infecțioase înainte de dezvoltarea infecției. Există, de asemenea, un risc mai mare de infectare dacă sistemul imunitar al pisicii tale a fost compromis, de exemplu în urma unei boli sau a unui tratament medical.
Simptomele de impetigo pot varia foarte mult de la o pisică la alta, însă vei observa, cel mai probabil, căderea părului de pe zone cu formă rotundă sau neregulată, dar și înroșirea unor porțiuni de piele, care poate fi însoțită de descuamare. De asemenea, părul se poate rupe ușor sau poate avea un aspect anormal.
Impetigo este o boală ce poate fi tratată și eliminată, însă acest lucru implică mai multe etape: tratarea infecției în sine, distrugerea eventualilor spori rămași și curățarea temeinică a mediului în care trăiește pisica. Impetigo prezintă un risc ridicat de molipsire și pentru oamenii din locuință; de aceea, dacă observi simptome de impetigo la pisică, este important să consulți un medic veterinar cât mai curând posibil pentru a preveni răspândirea.
Pierderea părului din cauza toaletării excesive a pisicii
Toaletarea este o modalitate esențială prin care pisicile își mențin curățenia și pielea sănătoasă. Cu toate acestea, toaletarea excesivă poate conduce la pierderea părului și alte efecte secundare.
Când o pisică se toaletează, își folosește limba aspră pentru a-și curăța blana și pielea de paraziți, de părul mort, de resturi și de alți factori iritanți. Dar limba sa poate să rupă firele de păr, conducând astfel la pierderea părului. În cazul în care pisica ta se toaletează excesiv în același loc de pe blană, în cele din urmă vei observa că zona respectivă va avea mai puțin păr sau că părul are o calitate mai slabă. Deoarece pisica ta înghite și excesul de păr mort, poate începe să sufere din cauza formării ghemelor de blană, deoarece sistemul său digestiv nu le poate procesa și elimina în mod eficient.
Toaletarea excesivă poate fi un simptom al problemelor comportamentale – dacă pisica ta este deosebit de stresată, poate folosi toaletarea pentru a se calma. Poate fi cauzată și de plictiseală; dacă mediul pisicii tale nu oferă stimulare, se va toaleta mai mult decât este necesar. Dacă observi semne de toaletare excesivă la pisica ta, este important să consulți un medic veterinar cu care vei putea discuta despre această situație și te va ajuta să identifici cauzele problemei.
Pierderea părului pisicii datorită hranei
Dacă hrana pisicii tale nu îi furnizează tot ce are nevoie pentru ca pielea și blana sa să rămână sănătoase, pisica ta poate începe să fie expusă pierderii excesive a părului sau să aibă o blană cu calitate depreciată.
Pielea și părul unei pisici au nevoie de o cantitate semnificativă de proteine pentru a funcționa și a crește eficient; aproximativ 30% din consumul zilnic de proteine este utilizat pentru reînnoirea și construirea pielii. Lipsa proteinelor de calitate superioară în hrană sau prezența proteinelor cu grad redus de digestibilitate pot avea ca rezultat un păr mai subțire, fragil și chiar pierderea părului.
Vitamina A și vitamina E sunt, de asemenea, vitale pentru menținerea sănătății blănii pisicii și prevenirea pierderii părului; acestea reglează creșterea celulelor și acționează ca antioxidanți naturali. O deficiență a acestora poate da naștere problemelor legate de modul în care pisica ta produce principala componentă a părului, keratina.
În general, pierderea părului poate fi ușor de remediat la pisici printr-o combinație de tratament medical, ajustări de mediu și alegeri nutriționale. Mergi la medicul veterinar, care va putea stabili cauza pierderii părului și cea mai bună soluție posibilă.
