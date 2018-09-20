Firește că îți dorești ca blana pisicii tale să fie întotdeauna sănătoasă și strălucitoare; de aceea, căderea părului poate reprezenta un motiv de îngrijorare pentru tine. Deși căderea părului este, în anumite limite, complet naturală, pierderea unei cantități prea mari de păr poate fi un semn că pisica ta are o problemă mai gravă.

Căderea părului la pisici cauzată de impetigo

Impetigo (Pecinginea) este una dintre cele mai frecvente cauze ale căderii părului la pisici. Această infecție fungică este foarte contagioasă și apare frecvent în rândul pisoilor sau al pisicilor care trăiesc în grupuri. Microsporum canis este un spor fungic, contagios care poate fi preluat de la un animal sau dintr-un mediu contaminat și care continuă să fie infecțios timp de câteva luni.

Sporul pătrunde în pielea pisicii prin orice mușcătură, zgârietură sau leziune, iar infecția începe să se dezvolte în stratul exterior al pielii și în foliculii de păr. Dacă pisica ta are leziuni ale pielii într-o zonă la care nu poate ajunge cu ușurință pentru toaletaj, cum ar fi fața, aceasta este expusă unui risc mai mare de impetigo, deoarece toaletajul contribuie la îndepărtarea surselor infecțioase înainte de dezvoltarea infecției. Există, de asemenea, un risc mai mare de infectare dacă sistemul imunitar al pisicii tale a fost compromis, de exemplu în urma unei boli sau a unui tratament medical.

Simptomele de impetigo pot varia foarte mult de la o pisică la alta, însă vei observa, cel mai probabil, căderea părului de pe zone cu formă rotundă sau neregulată, dar și înroșirea unor porțiuni de piele, care poate fi însoțită de descuamare. De asemenea, părul se poate rupe ușor sau poate avea un aspect anormal.

Impetigo este o boală ce poate fi tratată și eliminată, însă acest lucru implică mai multe etape: tratarea infecției în sine, distrugerea eventualilor spori rămași și curățarea temeinică a mediului în care trăiește pisica. Impetigo prezintă un risc ridicat de molipsire și pentru oamenii din locuință; de aceea, dacă observi simptome de impetigo la pisică, este important să consulți un medic veterinar cât mai curând posibil pentru a preveni răspândirea.