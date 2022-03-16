Sterilizarea este o procedură obișnuită, cu multe beneficii pentru pisoi și locuința ta. Cu toate acestea, nu este o hotărâre pe care să o iei rapid, mai ales dacă dorești să ai pui în viitor.

Ce este sterilizarea?

Castrarea este un alt termen utilizat pentru sterilizarea masculilor. La pisicile femelă, termenul folosit este tot de sterilizare.

Cum funcționează sterilizarea?

Sterilizarea funcționează prin îndepărtarea hormonilor sexuali ai pisicii tale. La masculi, le sunt îndepărtate testiculele, astfel încât acestea nu vor mai produce spermă care poate fertiliza ovulul unei pisici femelă și, prin urmare, nu se mai pot reproduce. Operația este efectuată de către un medic veterinar.

Care este cel mai bun moment pentru sterilizarea pisoiului meu?

În mod ideal, ar trebui să îți sterilizezi pisoiul în jurul pubertății; la mascul, aceasta este între 6 și 12 luni. Masculii tind să ajungă la maturitate sexuală și, prin urmare, să caute o parteneră, între 7 și 12 luni. Sterilizarea se poate efectua cu succes începând cu vârsta de trei luni. Medicul tău veterinar îți va putea indica cel mai bun moment pentru sterilizarea pisoiului tău.

De ce ar trebui să îmi sterilizez pisoiul?

Beneficiul principal al sterilizării pisoiului tău este acela că elimină posibilitatea de a avea pui nedoriți, dificil de gestionat și de găsit căminul potrivit pentru fiecare dintre ei. Reduce, de asemenea, probabilitatea ca pisica ta să contracteze sau să răspândească o ITS, deoarece dorința sa de a se împerechea este redusă. De asemenea, dorința sa de a se lupta este redusă, lucru care poate aduce cu sine beneficiul unui mediu mai liniștit și mai pașnic acasă.

Cum se va modifica hrana pisoiului meu?

După sterilizare, nevoile nutriționale ale pisoiului tău se modifică. Cerințele sale de energie scad cu aproximativ 30%, dar apetitul său va crește cu aproximativ 20–25%. Pe măsură ce pisoiul tău crește și are nevoie de energie pentru a dezvolta mușchii sănătoși și masă corporală, este important să îi oferi o hrană care acoperă toate nevoile nutriționale. O hrană special concepută pentru pisicile sterilizate poate fi o opțiune bună. Discută cu medicul veterinar pentru recomandarea unei hrane adaptate nutrițional.

Ce alte complicații pot apărea în urma sterilizării?

Masculii sunt expuși unui risc ridicat de obezitate după ce au fost sterilizați, iar acest lucru poate conduce la alte probleme de sănătate pe termen lung. Sunt incluse aici afecțiuni ale articulațiilor, diabet și probleme urinare. Dacă hotărăști să îți sterilizezi pisoiul, supraveghează-i îndeaproape aportul de calorii și implică-l în activități jucăușe, care ajută la gestionarea greutății.

Sterilizarea poate fi o procedură benefică pentru pisica ta și pentru mediul de acasă. Pentru mai multe informații, discută cu medicul veterinar care te va ajuta să decizi dacă este un lucru bun pentru pisica ta.