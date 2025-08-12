Nutriție sănătoasă pentru pisici
Fiecare formulă a fost creată pentru a oferi suport nutrițional adaptat nevoilor de sănătate ale animalului tău de companie, ținând cont de rasa, vârsta și stilul de viață al acestuia.
Pisoi
O gamă de formule nutriționale care te ajută să stimulezi mecanismele naturale de apărare ale pisoiului, susțin o creștere sănătoasă și facilitează dezvoltarea sistemului digestiv.
Adult
Nutriție adaptată pentru a îngriji corpul pisicii tale și a-i satisface gusturile.
Matur
Formule nutriționale complete, concepute pentru sănătatea pisicii tale pe măsură ce nivelurile de energie și activitate se schimbă odată cu vârsta.
Senior
Formule adaptate pentru nevoile nutriționale specifice unei pisici senioare.
