Nutriție sănătoasă pentru pisici

Fiecare formulă a fost creată pentru a oferi suport nutrițional adaptat nevoilor de sănătate ale animalului tău de companie, ținând cont de rasa, vârsta și stilul de viață al acestuia.

Pisoi Maine Coon așezați, cu alb și negru, pe fundal alb
0–1 an

Pisoi

O gamă de formule nutriționale care te ajută să stimulezi mecanismele naturale de apărare ale pisoiului, susțin o creștere sănătoasă și facilitează dezvoltarea sistemului digestiv.

Egyptian Mau adult în picioare, cu alb și negru, pe fundal alb
1–7 ani

Adult

Nutriție adaptată pentru a îngriji corpul pisicii tale și a-i satisface gusturile.

Ragdoll adult, întins, cu alb și negru, pe fundal alb
7–11 ani

Matur 

Formule nutriționale complete, concepute pentru sănătatea pisicii tale pe măsură ce nivelurile de energie și activitate se schimbă odată cu vârsta.

British Shorthair adult așezat, cu alb și negru, pe fundal alb
Peste 11 ani

Senior

Formule adaptate pentru nevoile nutriționale specifice unei pisici senioare.

Consultă gama noastră de diete veterinare

Aruncă o privire asupra întregii noastre game de diete veterinare.
Consultă gama noastră de produse

Aruncă o privire asupra întregii noastre game de produse din magazinele de specialitate.
Feline Breed Nutrition range wet and dry

Ai o pisică de rasă pură?

Descoperă formulele noastre nutriționale special concepute pentru a satisface nevoile pisicii tale de rasă.

