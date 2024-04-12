weight management cat healthy shape

Greutatea sănătoasă nu se măsoară doar pe cântar

Cântărirea pisicii nu constituie singura metodă de a evalua dacă este supraponderală. Poți afla dacă pisica ta are o greutate sănătoasă solicitând medicului veterinar să îți explice utilizarea Scorului Condiției Corporale (BCS).

weight managemetn cat healthy shape

Ce este Scorul Condiției Corporale la pisici?

Medicii veterinari utilizează scorul condiției corporale pentru a verifica dacă pisica ta este subponderală sau supraponderală. Totuși, cântărirea pisicii nu este întotdeauna suficientă pentru a determina dacă are o condiție corporală sănătoasă, prin urmare scorul evaluează aspectul și conformația pisicii.
Scorul condiției corporale utilizează un sistem în 9 puncte, care începe de la starea emaciată la punctul 1, până la obezitate gravă la punctul 9. Cei trei factori esențiali evaluați cu ajutorul scorului sunt coastele, talia și abdomenul pisicii. Dacă o pisică obține un scor de 5 puncte, înseamnă că are condiția fizică ideală. Altfel spus, este bine proporționată, coastele pot fi palpate cu ușurință, talia este vizibilă atunci când este privită de sus, iar abdomenul se curbează în sus după cutia toracică, atunci când este privită din lateral.
Medicul veterinar îți va arăta cum să aplici scorul condiției corporale în cazul pisicii tale. Este de asemenea important să mergi cu pisica în mod periodic la veterinar pentru ca medicul să te ajute să îi monitorizezi condiția fizică pe măsură ce aceasta înaintează în vârstă.

cat healthy shape overweight

Care sunt semnele că pisica mea este supraponderală?

Pisicile sunt considerate supraponderale atunci când depășesc cu 10% până la 20% greutatea lor corporală ideală, dar acest lucru poate trece ușor neobservat, mai ales dacă creșterea în greutate se produce foarte treptat. Cea mai bună modalitate de a monitoriza condiția fizică este prin abordarea în 3 pași „privește-atinge-cântărește”.
Mai întâi, privivește comportamentul pisicii. Pare să fie oarecum letargică sau obosește repede? Apoi, abdomenul îi este lăsat? Îi poți vedea talia și curbura în sus a abdomenului după cutia toracică? În continuare, verifica-i coastele. Le poți simți la o palpare ușoară? În al treilea rând, cântărește pisica și consemnează-i greutatea, pentru a o compara cu valoarea următoare. Medicul veterinar îți poate indica dacă pisica ta are greutatea ideală în funcție de greutatea ei actuală și de scorul condiției fizice.
Acest tip de monitorizare este extrem de importantă, deoarece o pisică supraponderală este mult mai predispusă la afecțiuni medicale grave, care îi vor schimba întreaga viață. Acestea includ diabetul, cancerul, osteoartrita, boală cardiovasculară și risc crescut de boală a tractului urinar. Menținerea condiției fizice corespunzătoare a pisicii este o modalitate de a-i menține sănătatea.

healthy shape lose weight

Cum îți poți ajuta pisica supraponderală să slăbească

Din fericire, este posibil să îți ajuți pisica să scadă în greutate. Făcând acest lucru și ajutând-o să își mențină greutatea optimă, îi îmbunătățești calitatea vieții.
Pisicile devin supraponderale atunci când au un aport caloric mai mare decât consumul de calorii, așadar primul pas este să-i revizuiești dieta. Solicită-i medicului veterinar recomandări privind formule special concepute pentru pisici supraponderale, deoarece simpla reducere a porțiilor dietei actuale poate cauza deficit nutrițional. Respectă cantitățile porțiilor precizate pe ambalaj și acordă-i pisicii spațiu suficient ca să mănânce singură. Pisicile sunt vânători solitari, iar spațiile comune de hrănire pot duce la probleme cauzate de stres, cum ar fi hrănirea excesivă.
Activitatea fizică regulată este de asemenea esențială pentru a menține condiția fizică a pisicii tale și bunăstarea ei generală. Oferă-i suficiente jucării și spații de cățărat, mai ales dacă trăiește preponderent în interior, și joacă-te cu ea în fiecare zi.

speak to the vet

Discută cu medicul veterinar

Cel mai bine este ca întotdeauna să te adresezi medicului veterinar dacă ai orice preocupări legate de greutatea sau condiția fizică a pisicii tale. Medicul veterinar îți poate confirma dacă pisica este supraponderală sau nu, și va fi gata să îți ofere sfaturi despre cum trebuie gestionată situația.

Este de asemenea important să discuți cu medicul veterinar înainte de a introduce orice modificări în dieta pisicii tale, precum și înainte de a lua orice decizii care îi pot afecta sănătatea.

Nu există două pisici identice, prin urmare medicul veterinar este în măsură să ofere recomandări personalizate în funcție de nevoile individuale ale pisicii tale. Acestea vor ține cont nu numai de rasa, de vârsta și de sexul pisicii, ci și de factori precum eventualele afecțiuni medicale preexistente sau dacă pisica este sterilizată sau nu.

 

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

​Menținerea unei greutăți sănătoase la pisică

Czarno- biała ilustracja, przedstawiająca kocię rasy maine coon, leżące przed obrazkiem przedstawiającym krzywą wzrostu

Menținerea sănătății durează toată viața

Pierderea în greutate este mai dificil de realizat decât prevenirea excesului ponderal, așadar este important ca obiceiurile și comportamentele sănătoase să fie stabilite încă din prima zi.

Creștere sănătoasă
Czarno- biała ilustracja, przedstawiająca dorosłego kota rasy brytyjski krótkowłosy, bawiącego się czerwoną piłką, z widocznym w tle zdjęciem stopera

Un nivel optim de activitate presupune joacă

Timpul de joacă este esențial pentru a îți menține pisica vioaie, activă și cu o greutate sănătoasă. Nivelul activității fizice variază în funcție de factori precum vârsta, greutatea și rasa pisicii.

Activitate sănătoasă