Greutatea sănătoasă nu se măsoară doar pe cântar

Medicii veterinari utilizează scorul condiției corporale pentru a verifica dacă pisica ta este subponderală sau supraponderală. Totuși, cântărirea pisicii nu este întotdeauna suficientă pentru a determina dacă are o condiție corporală sănătoasă, prin urmare scorul evaluează aspectul și conformația pisicii.

Scorul condiției corporale utilizează un sistem în 9 puncte, care începe de la starea emaciată la punctul 1, până la obezitate gravă la punctul 9. Cei trei factori esențiali evaluați cu ajutorul scorului sunt coastele, talia și abdomenul pisicii. Dacă o pisică obține un scor de 5 puncte, înseamnă că are condiția fizică ideală. Altfel spus, este bine proporționată, coastele pot fi palpate cu ușurință, talia este vizibilă atunci când este privită de sus, iar abdomenul se curbează în sus după cutia toracică, atunci când este privită din lateral.

Medicul veterinar îți va arăta cum să aplici scorul condiției corporale în cazul pisicii tale. Este de asemenea important să mergi cu pisica în mod periodic la veterinar pentru ca medicul să te ajute să îi monitorizezi condiția fizică pe măsură ce aceasta înaintează în vârstă.