Greutatea sănătoasă nu se măsoară doar pe cântar
Cântărirea pisicii nu constituie singura metodă de a evalua dacă este supraponderală. Poți afla dacă pisica ta are o greutate sănătoasă solicitând medicului veterinar să îți explice utilizarea Scorului Condiției Corporale (BCS).
Ce este Scorul Condiției Corporale la pisici?
Care sunt semnele că pisica mea este supraponderală?
Cum îți poți ajuta pisica supraponderală să slăbească
Discută cu medicul veterinar
Cel mai bine este ca întotdeauna să te adresezi medicului veterinar dacă ai orice preocupări legate de greutatea sau condiția fizică a pisicii tale. Medicul veterinar îți poate confirma dacă pisica este supraponderală sau nu, și va fi gata să îți ofere sfaturi despre cum trebuie gestionată situația.
Este de asemenea important să discuți cu medicul veterinar înainte de a introduce orice modificări în dieta pisicii tale, precum și înainte de a lua orice decizii care îi pot afecta sănătatea.
Nu există două pisici identice, prin urmare medicul veterinar este în măsură să ofere recomandări personalizate în funcție de nevoile individuale ale pisicii tale. Acestea vor ține cont nu numai de rasa, de vârsta și de sexul pisicii, ci și de factori precum eventualele afecțiuni medicale preexistente sau dacă pisica este sterilizată sau nu.
Menținerea sănătății durează toată viața
Pierderea în greutate este mai dificil de realizat decât prevenirea excesului ponderal, așadar este important ca obiceiurile și comportamentele sănătoase să fie stabilite încă din prima zi.
Un nivel optim de activitate presupune joacă
Timpul de joacă este esențial pentru a îți menține pisica vioaie, activă și cu o greutate sănătoasă. Nivelul activității fizice variază în funcție de factori precum vârsta, greutatea și rasa pisicii.