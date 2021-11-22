Tot ce trebuie să știi despre această rasă



„Cel mai bun prieten” este expresia ideală pentru a descrie rasa Chihuahua cu păr scurt, însoțitorul canin ideal. Loialitatea este inerentă acestei rase, care se face ușor confortabil, rămânând însă în permanență în alertă pentru proprietarul său. Lătratul la străini este frecvent în cazul câinilor Chihuahua dar nu este motiv de îngrijorare. Vor fi distrași curând de o altă activitate non-stop. Pentru ei este oricând timpul de joacă!

Personalitatea puternică a rasei Chihuahua este evidentă în clasamentul oficial: În prezent, ocupă locul 11 pe lista anuală a celor mai populare rase a American Kennel Club.

Rasa nu depășește niciodată 3 kilograme, așa că îl poți lua cam peste tot.

Când vine vorba de câini, ni se recomandă adesea să urmărim copiii, pentru a-i feri de mușcăturile neintenționate ale câinilor. Însă, pentru că această rasă este atât de mică, copiii sunt cei care pot răni un Chihuahua fără să vrea. Pot fi fragili, așa că trebuie să fiți atenți. Jocul în casă este ideal la fel ca și parcurile pentru câini mici. Stimularea mentală este foarte benefică pentru rasa Chihuahua, iar jocurile sunt, de asemenea, o distracție ideală.

Chiar dacă nu este nici pe departe un câine de pază fioros, Chihuahua pot fi foarte protectori cu grupul din care fac parte. Au tendința de a fi rezervați cu străinii, dar această precauție dispare odată ce se formează o nouă relație.