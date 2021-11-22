Despre rasa Chihuahua cu păr scurt
Minioni dar fioroși, Chihuahua cu păr scurt este cea mai mică rasă de câini, însă au suflet mare. Putând fi recunoscuți imediat după forma capului în formă de măr și ochii de căprioară, privirea lor devotată transmite căldura imensă din interior. Câinii Chihuahua sunt extrem de loiali, extraordinari pentru casele urbane sau de provincie și, cu îngrijirea corectă, pot trăi foarte mult, deseori chiar și peste 20 de ani. Rasa poate avea și blana lungă.
Numele oficial: Chihuahua cu păr scurt
Alte nume: Chiwawa, Chi
Origine: Mexic
Tendința de a lăsa bale1 out of 5
Nevoi de toaletare2 out of 5
Nivelul de năpârlire2 out of 5
Tendința de a lătra3 out of 5
Nivel de energie*3 out of 5
Compatibilitatea cu alte animale de companie3 out of 5
Vreme caldă?3 out of 5
Vreme rece?1 out of 5
Potrivit pentru viața de apartament5 out of 5
Pot rămâne singure?*2 out of 5
Animal de companie pentru familii?*4 out of 5
|Mascul
|Femelă
|Înălțime
|Înălțime
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Greutate
|Greutate
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|Adult
|Între 10 luni și 8 ani
|Câine matur
|Câine senior
|De la 8 la 12 ani
|De la 12 ani
|Pui nou-născut
|De la naștere la 2 luni
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Familiarizează-te cu rasa Chihuahua cu păr scurt
Tot ce trebuie să știi despre această rasă
„Cel mai bun prieten” este expresia ideală pentru a descrie rasa Chihuahua cu păr scurt, însoțitorul canin ideal. Loialitatea este inerentă acestei rase, care se face ușor confortabil, rămânând însă în permanență în alertă pentru proprietarul său. Lătratul la străini este frecvent în cazul câinilor Chihuahua dar nu este motiv de îngrijorare. Vor fi distrași curând de o altă activitate non-stop. Pentru ei este oricând timpul de joacă!
Personalitatea puternică a rasei Chihuahua este evidentă în clasamentul oficial: În prezent, ocupă locul 11 pe lista anuală a celor mai populare rase a American Kennel Club.
Rasa nu depășește niciodată 3 kilograme, așa că îl poți lua cam peste tot.
Când vine vorba de câini, ni se recomandă adesea să urmărim copiii, pentru a-i feri de mușcăturile neintenționate ale câinilor. Însă, pentru că această rasă este atât de mică, copiii sunt cei care pot răni un Chihuahua fără să vrea. Pot fi fragili, așa că trebuie să fiți atenți. Jocul în casă este ideal la fel ca și parcurile pentru câini mici. Stimularea mentală este foarte benefică pentru rasa Chihuahua, iar jocurile sunt, de asemenea, o distracție ideală.
Chiar dacă nu este nici pe departe un câine de pază fioros, Chihuahua pot fi foarte protectori cu grupul din care fac parte. Au tendința de a fi rezervați cu străinii, dar această precauție dispare odată ce se formează o nouă relație.
2 informații despre rasa Chihuahua cu păr scurt
1. Nu îi răsfăța prea mult
Îți vine a crede sau nu, Chihuahua cu păr scurt se poate îngrășa cu ușurință. Cu un corp miniatural, orice gustare în plus se poate depune rapid. Folosește o mână de crochete drept recompensă, luată din porția zilnică de hrană. Clasificarea oficială a rasei pune Chihuahua la 2,72 kg maximum.
2. O ființă atât de mică, într-o lume atât de mare
Personalitatea câinelui Chihuahua este îndrăzneață cu siguranță: Să nu uităm, se știe că provoacă câinii mult mai mari. Învață-ți câinele cum să se înțeleagă cu alți câini și îl vei ajuta să socializeze corect pe măsură ce crește.
Istoricul rasei
Mulți se întreabă de unde provine micul Chihuahua. Îi găsim originile în Mexicul secolului 12, în perioada în care Aztecii au cucerit civilizația Toltec și în câinele Techichi, un strămoș mai solid al rasei Chihuahua. Techichi era mai ușor și mai agil comparativ cu rasa Chihuahua din zilele noastre, dacă așa ceva este posibil.
Pe parcursul secolelor, Chihuahua a perseverat, devenind într-un final foarte popular în SUA, la mijlocul anilor 1800, când a fost descoperit de americani în regiunea sa originară, Chihuahua, statul mexican de la granița cu Texas. Techichi a fost apoi redenumit și rasa Chihuahua a înflorit la nord de graniță.
Chihuahua cu păr scurt pot fi câini de haită, având tendința de a rămâne cu propriul lor grup. Nefiind crescut într-un anumit scop, Chihuahua este ideal ca animal de companie al familiei și, bineînțeles, un partener de călătorie superb. Talia sa este perfectă pentru aceasta: Rasa de câini Chihuahua este considerată a fi cea mai mică din lume, ajungând la cel mult 2,72 kg.
De la cap la coadă
Caracteristicile fizice ale rasei Chihuahua cu păr scurt
1.Urechile
2.Capul
3.Corpul
4.Blana
5.Coada
Lucruri care trebuie să îți atragă atenția
De la trăsăturile specifice rasei la o prezentare generală a sănătății acesteia, iată câteva informații interesante despre rasa Chihuahua cu păr scurt
Este un câine tenace
Temperamentul încăpățânat al câinelui Chihuahua cu păr scurt și determinarea sa sunt uimitoare, comparativ cu dimensiunea sa compactă. Poate că este mic, dar acest lucru nu însemnă că nu este puternic atunci când vine vorba de a obține ce vrea. Chihuahua cu păr scurt este inteligent și te va păcăli dacă îl lași! Soluția: Educarea timpurie a cățelului, pentru a te asigura că știe cine este șeful. Dresajul bun al câinelui Chihuahua cu păr scurt poate preveni comportamentele încăpățânate și poate instaura buna purtare în general.
Prea multă mișcare îi obosește
Rasa Chihuahua este foarte energică cu siguranță, însă nu trebuie să confunzi această caracteristică cu dorința câinelui Chihuahua cu păr scurt de a face plimbări lungi sau de a se juca la nesfârșit. Un corp mic înseamnă că mai puțin este mai bine. Activitățile simple de interior, zilnice, sunt cele mai bune pentru Chihuahua cu păr scurt, iar la final, vor beneficia mai mult de pe urma plimbărilor mai scurte. De asemenea, la fel ca toți câinii mai mici, dacă sunt prea obosiți, îl poți lua în brațe sau îl poți transporta într-o cușcă până ajungeți înapoi acasă!
Câinii Chihuahua pot avea câteva probleme de sănătate
Câinii raselor mici pot fi predispuși la hipoglicemie sau scăderea glicemiei. Poate crezi că trupul micuț al câinelui Chihuahua nu are nevoie de foarte mult însă, pauzele prea mari între mese pot să îi scadă semnificativ nivelul de energie. Respectă regularitatea meselor și indicațiile de pe ambalajele hranei. Rasa poate avea probleme cardiace, cum ar fi valvele cardiace înguste sau boala valvulară aortică, boli oculare și luxația rotuliană (rotulele laxe). Controalele de rutină la medicul veterinar pot opri din timp orice problemă. Sunt cunoscuți și ca rasă brahicefalică, caracterizată de botul și nările turtite. Dificultățile de respirație, în special pe vreme prea caldă sau prea rece, pot fi frecvente. Mulți câini care au sindromul brahicefalic de obstrucție a căilor respiratorii pot prezenta, de asemenea, semne ale problemelor gastro-intestinale. Fii mare grijă ca Chihuahua să fie examinat cu regularitate de către un medic veterinar.
Hrană sănătoasă, un câine mai sănătos
Atunci când alegi hrana unui Chihuahua, există mulți factori de luat în considerare: vârsta, stilul de viață, nivelul de activitate, starea fiziologică și sănătatea, inclusiv potențialele îmbolnăviri sau sensibilități. Hrana oferă energia care susține funcțiile vitale ale unui câine, iar o formulă nutrițională completă trebuie să conțină un mix echilibrat de nutrienți pentru a evita posibile deficiențe sau excese în alimentație, ambele putând avea efecte nedorite asupra sănătății câinelui. Următoarele recomandări sunt pentru animale sănătoase. În cazul în care câinele tău are probleme de sănătate, mergi la medicul veterinar, care va prescrie o dietă veterinară terapeutică. Apa curată și proaspătă trebuie să fie permanent disponibilă pentru a-i permite urinarea cu regularitate a cățelului tău. Pe vreme caldă și mai ales atunci când câinele face mișcare afară, ia apă cu tine pentru pauzele frecvente de adăpare ale câinelui.
Necesarul de energie, proteine, minerale și vitamine al unui cățel din rasa Chihuahua este mult mai mare decât cel al unui adult. Cățeii au nevoie de energie și nutrienți pentru a-și întreține corpul, dar și pentru a crește și a se dezvolta. Până la vârsta de 8 luni, sistemul imunitar al unui cățel Chihuahua se dezvoltă treptat. Un complex de antioxidanți - inclusiv vitamina E - poate ajuta la susținerea apărării sale naturale în această perioadă de mari schimbări, descoperiri și noi întâlniri. Și funcțiile lor digestive sunt diferite de cele ale unui adult Chihuahua: sistemul digestiv nu este încă dezvoltat complet, deci este important să primească proteine foarte ușor digestibile, care vor fi utilizate în mod eficient. Un aport echilibrat de fibre, cum ar fi cele de psyllium, poate ajuta la facilitarea tranzitului intestinal și contribuie la un aspect optim al scaunului.
În mod similar, dinții unui cățel – începând cu dinții de lapte sau primii dinți, apoi dinții permanenți – sunt un factor important care trebuie luat în considerare atunci când alegi dimensiunea, forma și duritatea crochetelor. Această fază de creștere înseamnă, de asemenea, cerințe mari de energie, astfel încât hrana trebuie să aibă un conținut ridicat de energie (exprimat în Kcal/100 g de hrană); și concentrațiile tuturor celorlalte substanțe nutritive vor fi, de asemenea, mai mari decât în mod normal într-o hrană special formulată pentru creștere și dezvoltare. Se recomandă împărțirea porției zilnice în trei mese până la vârsta de 6 luni și apoi trecerea la două mese pe zi.
Principalele obiective nutriționale pentru un Chihuahua adult sunt:
Menținerea unei greutăți corporale optime prin utilizarea unor ingrediente foarte ușor digerabile și menținerea conținutului de grăsimi la un nivel potrivit
Păstrarea sănătății și frumuseții pielii și blănii printr-o cantitate îmbogățită de acizi grași esențiali (in special EPA-DHA), aminoacizi esențiali și vitamine B.
Protejarea maxilarelor lor foarte delicate. Câinii Chihuahua sunt foarte predispuși la depunerile de tartru dentar. Prin reducerea formării tartrului pe dinți, care este cauza plăcii dentare, crochetele care conțin chelatori de calciu joacă un rol esențial în combaterea problemelor cavității bucale. Crochetele trebuie să fie foarte mici și adaptate la maxilarele miniaturale ale rasei Chihuahua, pentru a evita problemele cu prehensiunea lor. Acest lucru le poate stimula, de asemenea, apetitul, reducând mofturile.
După vârsta de 8 ani, câinii Chihuahua vor începe să se confrunte cu primele semne de îmbătrânire. O hrană îmbogățită cu antioxidanți ajută la menținerea vitalității, iar nutrienții cheie, cum ar fi taurina, ajută la susținerea unei bune funcții cardiace. Îmbătrânirea este însoțită de modificarea capacităților digestive și de apariția unor cerințe nutriționale speciale; prin urmare, hrana destinată câinilor Chihuahua seniori trebuie să aibă următoarele caracteristici:
O cantitate mai mare de vitamina C și vitamina E. Acești nutrienți au proprietăți antioxidante, protejând organismul împotriva efectelor dăunătoare ale stresului oxidativ asociat îmbătrânirii.
Proteine de bună calitate. Contrar unei concepții greșite, dar larg răspândite, reducerea conținutului de proteine din alimente aduce puține beneficii în limitarea insuficienței renale, deoarece câinii mai în vârstă sunt mai puțin eficienți în utilizarea proteinelor dietetice decât câinii mai tineri. Reducerea conținutului de fosfor este singura modalitate de a încetini deteriorarea treptată a funcției renale.
O proporție mai mare a oligoelementelor fier, zinc și mangan pentru a ajuta la menținerea pielii și blănii în stare optimă
O cantitate mai mare de acizi grași polinesaturați (ulei de limba-mielului, ulei de pește) pentru a ajuta la menținerea calității blănii. Organismul câinilor produce în mod normal acești acizi grași, dar îmbătrânirea poate afecta acest proces fiziologic.
Pe măsură ce îmbătrânesc, câinii pot întâmpina din ce în ce mai multe afecțiuni dentare. Pentru a ne asigura că aceștia continuă să se hrănească suficient, forma, dimensiunea și duritatea crochetelor trebuie adaptate maxilarelor acestora. O formulă care conține chelatori de calciu va ajuta la protejarea sănătății dinților, reducând formarea tartrului.
Deși i se acordă o atenție sporită pe întreaga durată de viață a câinelui Chihuahua, sănătatea cardiacă devine mai importantă pe măsură ce acesta înaintează în vârstă. Un amestec de nutrienți, cum ar fi taurina și EPA-DHA, va ajuta la menținerea sănătății inimii la câinii Chihuahua adulți.
Îngrijirea unui Chihuahua cu păr scurt
Sfaturi pentru toaletare, dresaj și activitatea fizică
Deoarece este un câine mic, drumețiile și joggingul de dimineață sunt excluse, însă sunt multe activități pe care Chihuahua cu păr scurt le poate face în fiecare zi. Ca orice câine, are nevoie de mișcare fizică moderată pentru a se menține în formă. Excursiile scurte în jurul casei vor funcționa pentru menținerea unui tonus bun. Speranța de viață a câinelui Chihuahua este una lungă; menține-l în formă în toți acești ani, cu activități adecvate, cum ar jocurile simple în casă și jocurile distractive de aport.
Mențineți blana câinelui Chihuahua cu păr scurt în formă, prin toaletare de câteva ori pe săptămână; aceasta va îndepărta părul vechi și va face loc pentru altul nou, menținând luciul optim al blănii. Din fericire, năpârlirea nu este o problemă pentru această rasă. Unghiile trebuie tăiate periodic, iar dinții trebuie periați cu regularitate pentru a prevenirea problemelor parodontale. Periajul zilnic îndepărtează placa dentară, dar prevenirea problemelor parodontale poate fi făcută cel mai bine cu ajutorul medicului veterinar.
Acești Chihuahua cu păr scurt devotați și inteligenți sunt companioni minunați. Datorită caracterului foarte loial, sunt motivați să facă pe plac și vor răspunde cu siguranță bine la dresajul de obediență. Educarea câinelui Chihuahua cu păr scurt să aibă obiceiuri bune încă de la o vârstă fragedă va avea rezultate bune și va diminua tendința acestuia de a fi exagerat de asertiv.
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Totul despre rasa Chihuahua cu păr scurt
Sunt Chihuahua cu păr scurt animale potrivite de companie?
Chihuahua cu păr scurt are toate caracteristicile unui animal de companie grozav: un temperament vesel, energie multă și afecțiune în doze mari. Rasa Chihuahua este grozavă și pentru persoanele care nu au mai avut câini. Să recunoaștem, ai un câine mic de care să ai grijă! Loialitatea vine de la sine pentru Chihuahua cu păr scurt, iar dimensiunea lor îți permite să îi iei oriunde cu tine.
Sunt Chihuahua uneori agresivi?
Chihuahua cu păr scurt nu sunt agresivi în mod natural; dacă latră sau se enervează - ca orice câine - lătratul lor poate fi uneori mai de temut decât mușcătura. Pot fi teritoriali sau anxioși, iar rasa poate fi, de asemenea, posesivă cu proprietarul. Chiar dacă sunt mici de statură, comportamentul nu trebuie clasificat ca drăguț; au nevoie de disciplină, iar acest lucru îl va ajuta de fapt pe câinele tău Chihuahua cu păr scurt să se simtă confortabil. Acesta va elimina de asemenea alte afecțiuni medicale subiacente, care pot fi cauzate de anxietate.
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Surse
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Enciclopedia Royal Canin despre câini. Ed 2010 și 2020
- Spitalul veterinar Banfield https://www.banfield.com/
- Catalogul de produse BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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