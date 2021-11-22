Tot ce trebuie să știi despre rasă



Câini isteți, atletici, cu o eleganță naturală nobilă, cei din rasa Caniche sunt câini exuberanți care vin în trei dimensiuni – Toy, Pitic și Standard.

Folosiți inițial de vânătorii europeni pentru a prelua vânatul din pâraie și lacuri, câinii din rasa Canishe sunt foarte alerți, concentrați pe ce au de făcut și dornici să mulțumească. Cu un nume englezesc derivat din cuvântul german care înseamnă a stropi în apă și numele francez, caniche, care provine de la „cane” sau rață femelă, nu este de mirare că acești câini sunt excelenți săritori și înotători.

Concepțiile greșite despre dispoziția lor se bazează, de obicei, pe stilul lor distinct de „tundere” sau toaletare, care avea cândva scopul practic de a menține zonele vitale calde cu părul mai lung în timp ce se tundea scurt părul din alte zone pentru a permite mișcarea ușoară în apă. Bineînțeles, există și o intenție estetică în spatele acestui aspect atrăgător, deoarece câinii din rasa Caniche au fost însoțitorii preferați ai pasionaților de modă de-a lungul secolelor și sunt concurenți obișnuiți și adesea câștigători ai expozițiilor canine.

Câinii din rasa Caniche sunt foarte sensibili și se adaptează foarte bine oamenilor. Acest lucru, combinat cu energia lor debordantă, înseamnă că le priesc atenția și comenzile. Cu dresaj ferm și exerciții fizice regulate, câinii din rasa Caniche sunt companioni excelenți care se comportă bine în preajma copiilor și a altor animale.