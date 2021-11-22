Să vorbim despre rasa Caniche
Mersul agil, atitudinea regală, coafura de invidiat. Poate vezi în Caniche supermodelul lumii canine; cu toate acestea, această rasă cu istorie îndelungată înseamnă mult mai mult decât aspectul. Crescuți cândva pentru vânătoarea de păsări de apă, câinii extrem de inteligenți din rasa Caniche sunt sportivi naturali și orientați în mod inerent către îndeplinirea sarcinilor. Fie că este vorba de Toy, Pitic sau Standard, acești câini extrem de inteligenți sunt foarte ușor de dresat și excelează într-o serie de activități canine, făcându-i parteneri minunați și membri potriviți ai familiei.
Numele oficial: Caniche
Alte nume: Caniche (Franța)
Origine: Germania
Tendința de a lăsa bale1 out of 5
Nevoi de toaletare5 out of 5
Nivelul de năpârlire1 out of 5
Tendința de a lătra2 out of 5
Nivel de energie*3 out of 5
Compatibilitatea cu alte animale de companie4 out of 5
Vreme caldă?3 out of 5
Vreme rece?3 out of 5
Potrivit pentru viața de apartament4 out of 5
Pot rămâne singure?*3 out of 5
Animal de companie pentru familii?*4 out of 5
|Mascul
|Femelă
|Înălțime
|Înălțime
|33 - 43 cm
|33 - 43 cm
|Greutate
|Greutate
|11 - 12 kg
|10 - 11 kg
|Cățel
|Adult
|2–12 luni
|Între 12 luni și 7 ani
|Câine matur
|Câine senior
|De la 7 la 10 ani
|De la 10 la 16 ani
|Pui nou-născut
|De la naștere la 2 luni
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Familiarizează-te cu rasa Caniche
Tot ce trebuie să știi despre rasă
Câini isteți, atletici, cu o eleganță naturală nobilă, cei din rasa Caniche sunt câini exuberanți care vin în trei dimensiuni – Toy, Pitic și Standard.
Folosiți inițial de vânătorii europeni pentru a prelua vânatul din pâraie și lacuri, câinii din rasa Canishe sunt foarte alerți, concentrați pe ce au de făcut și dornici să mulțumească. Cu un nume englezesc derivat din cuvântul german care înseamnă a stropi în apă și numele francez, caniche, care provine de la „cane” sau rață femelă, nu este de mirare că acești câini sunt excelenți săritori și înotători.
Concepțiile greșite despre dispoziția lor se bazează, de obicei, pe stilul lor distinct de „tundere” sau toaletare, care avea cândva scopul practic de a menține zonele vitale calde cu părul mai lung în timp ce se tundea scurt părul din alte zone pentru a permite mișcarea ușoară în apă. Bineînțeles, există și o intenție estetică în spatele acestui aspect atrăgător, deoarece câinii din rasa Caniche au fost însoțitorii preferați ai pasionaților de modă de-a lungul secolelor și sunt concurenți obișnuiți și adesea câștigători ai expozițiilor canine.
Câinii din rasa Caniche sunt foarte sensibili și se adaptează foarte bine oamenilor. Acest lucru, combinat cu energia lor debordantă, înseamnă că le priesc atenția și comenzile. Cu dresaj ferm și exerciții fizice regulate, câinii din rasa Caniche sunt companioni excelenți care se comportă bine în preajma copiilor și a altor animale.
2 informații despre rasa Caniche
1. Numește originea
În ciuda faptului că sunt emblematici pentru tot ceea ce este francez, câinii Caniche și-au făcut de fapt debutul european în Germania, unde au fost crescuți pentru vânătoarea de păsări. Cu toate acestea, se pare că rasa poate fi urmărită și mai mult în timp: imagini cu ceea ce par a fi strămoșii Caniche, care își asistă proprietarii în diferite activități, au fost observate în artefactele antice romane și egiptene.
2. Așa s-au trezit
Pur și simplu nu ar fi normal dacă acești căței ar trebui să fie deosebiți, deștepți și atletici după un somn scurt. De fapt, câinilor din rasa Caniche le place foarte mult să doarmă, de la aproximativ 15 ore de somn pe zi potrivite pentru căței, până la aproximativ 12-13 ore pe zi pentru adulți. Deci, nu fi surprins dacă Caniche-ul mai trage câte un pui de somn; frumusețea are nevoie de odihnă!
Istoricul rasei
Printre teoriile despre originile rasei Caniche se numără cele despre strămoșii săi care călătoreau în Europa din stepele asiatice cu triburi germanice sau cu berberi nord-africani, croindu-și drum spre Europa prin invazia maură din secolul al VIII-lea. Oricare ar fi povestea, rasa Caniche există de foarte mult timp.
Originară din Germania, rasă era folosită pentru vânătoarea de păsări și recuperarea din apă cu peste patru secole în urmă. Numele Caniche provine de la cuvântul german „pudel” sau „pudelin”, care înseamnă a stropi apă. Capacitatea de dresaj a câinilor din rasa Caniche, abilitățile atletice și construcția bine proporționată au făcut rapid să fie o rasă căutată.
Câinii din rasa Caniche au fost atât de populari încât crescătorii au început să producă versiuni mai mici – Miniature urmată de Toy – pentru a se adapta la diferite utilizări. Francezii au folosit câinii Caniche standard pentru vânătoare, în timp ce acela Miniature și cel de talie medie pentru vânătoarea de trufe, iar Toy a devenit un companion pentru clasa superioară a societății.
În 1874, Clubul Kennel din Anglia a înregistrat primul său Caniche, iar la scurt timp după, a urmat American Kennel Club, care a înregistrat rasa în 1886. Cu toate acestea, rasa nu s-a bucurat de un succes fulminant peste ocean decât după cel de-al Doilea Război Mondial, atingând popularitatea în anii 1950 și fiind considerată rasa preferată a țării timp de două decenii.
Deși de origine germană, rasa Caniche sunt considerați chintesența chicului francez și sunt câștigători obișnuiți la competiții din întreaga lume.
De la cap la coadă
Caracteristicile fizice ale rasei Caniche
1.Capul
2.Fața
3.Corpul
4.Coada
5.Blana
Lucruri care trebuie să îți atragă atenția
De la trăsăturile specifice rasei la sănătatea lor în general, iată câteva informații interesante despre rasa Caniche
Emoție sau ceva mai mult?
Câinii din rasa Caniche au abilități atletice naturale și sunt extrem de activi, așa că nu este surprinzător când se învârt ca titirezul – acel comportament când încep să alerge în cerc… Cu toate acestea, dacă alergatul pare mai degrabă nervos decât bucuros, este posibil să aibă o criză. Există multe cauze potențiale pentru convulsii, așa că un drum rapid la medicul veterinar de îndată ce observi ceva neobișnuit te va ajuta să identifici orice problemă din timp.
Fiți atenți la semnele de displazie de șold
La fel ca multe rase, cei din rasa Caniche pot suferi de tulburarea genetică cunoscută sub numele de displazie de șold, o problemă în care femurul alunecă parțial din cavitatea șoldului din cauza malformației celei din urmă. Semnele potențiale includ limitarea mișcării, mersul „de iepuraș” și/sau reticența de a alerga, sări sau urca scările.
Dacă nu este tratată, displazia de șold se poate dezvolta în artrită și, în cele din urmă, șchiopătat. Vestea bună este că radiografiile și consultațiile regulate la medicul veterinar îți oferă un avans în sprijinirea câinelui și asigurarea celei mai bune îngrijiri posibile.
Fii vigilent față de problemele oculare
O altă problemă observată la câinii din rasa Caniche, în special la variantele Miniature și Toy, este PRA – atrofia retiniană progresivă. PRA cuprinde o serie de boli oculare care pot determina deteriorarea treptată a retinei. O manifestare precoce a PRA este orbirea nocturnă, care se poate manifesta uneori și ziua. Nu uita să îi soliciți medicului veterinar să efectueze un test ADN PRA Optigen, care te va ajuta să identifici alte probleme potențiale.
Hrană sănătoasă, un câine mai sănătos
Atunci când alegi hrana unui Caniche Pitic, există mulți factori de luat în considerare: vârsta, stilul de viață, nivelul de activitate, starea fiziologică și sănătatea, inclusiv potențialele îmbolnăviri sau sensibilități. Hrana oferă energia care susține funcțiile vitale ale unui câine, iar o formulă nutrițională completă trebuie să conțină un mix echilibrat de nutrienți pentru a evita orice deficiență sau exces din alimentație, ambele putând avea efecte adverse asupra sănătății câinelui.
Apa curată și proaspătă trebuie să fie permanent disponibilă pentru a permite urinarea regulată. Pe vreme caldă și mai ales atunci când câinele face mișcare afară, ia apă cu tine pentru pauzele frecvente de adăpare ale câinelui.
Următoarele recomandări sunt pentru animale sănătoase. În cazul în care câinele tău are probleme de sănătate, mergi la medicul veterinar, care va prescrie o dietă veterinară specială.
Necesarul de energie, proteine, minerale și vitamine al unui cățel Caniche Pitic este mult mai mare decât cel al unui adult. Cățeii au nevoie de energie și nutrienți pentru a-și întreține corpul, dar și pentru a crește și a se dezvolta. Până la vârsta de 10 luni, sistemul imunitar al unui cățel Caniche Pitic se dezvoltă treptat. Un complex de antioxidanți - inclusiv vitamina E - poate ajuta la susținerea apărării sale naturale în această perioadă de mari schimbări, descoperiri și noi întâlniri. Și funcțiile lor digestive sunt diferite de cele ale unui adult Caniche Pitic: sistemul digestiv nu este încă dezvoltat complet, deci este important să primească proteine foarte ușor digestibile, care vor fi utilizate în mod eficient. Prebioticele, cum ar fi fructo-oligozaharidele, susțin sănătatea digestivă ajutând la echilibrarea florei intestinale și având ca rezultat un aspect optim al scaunului.
În mod similar, dinții unui cățel – începând cu dinții de lapte sau primii dinți, apoi dinții permanenți – sunt un factor important care trebuie luat în considerare atunci când alegi dimensiunea, forma și duritatea crochetelor. Această fază intensă de creștere înseamnă, de asemenea, cerințe mari de energie, astfel încât hrana trebuie să aibă un conținut ridicat de energie (exprimat în kCal/100 g de hrană); și concentrațiile tuturor celorlalte substanțe nutritive vor fi, de asemenea, mai mari decât în mod normal într-o hrană special formulată pentru creștere și dezvoltare. Se recomandă împărțirea porției zilnice în trei mese până la vârsta de șase luni și apoi trecerea la două mese pe zi.
Principalele obiective nutriționale pentru un câine adult Caniche Pitic sunt:
Menținerea unei greutăți corporale optime prin utilizarea unor ingrediente foarte ușor digerabile și menținerea conținutului de grăsimi la un nivel potrivit
Păstrarea sănătății și frumuseții pielii și blănii printr-o cantitate mai mare de acizi grași esențiali (in special EPA-DHA), aminoacizi esențiali si vitamine B.
La vârsta adultă, câinii de rasă mică sunt expuși la tulburări orale și dentare, mai exact, acumularea de placă dentară și tartru. Dinții și maxilarele câinilor Caniche Pitic au nevoie de multă protecție. Forma de crochetă și textura concepută să încurajeze masticația pot ajuta la încetinirea formării plăcii dentare, iar o formulă care conține chelatori de calciu poate ajuta la reducerea formării tartrului, contribuind astfel la susținerea zilnică a igienei orale. Câinii de rasă mică sunt cunoscuți drept câini cu apetit capricios. Formula și aromele unice, precum și dimensiunea crochetei cu o textură distinctă, le vor stimula apetitul. Câinii de rasă mică sunt predispuși să dezvolte calculi în vezica urinară; se recomandă o dietă care susține sănătatea aparatului urinar.
Pentru câinii din rasa Caniche Pitic care trăiesc în principal în interior, proteinele ușor digerabile, un conținut adecvat de fibre și sursele de carbohidrați de foarte înaltă calitate vor ajuta la reducerea mirosului și a volumului de fecale. Pentru că un stil de viață în interior înseamnă adesea mai puțin exercițiu, un conținut de calorii adaptat, care satisface nevoile reduse de energie și o dietă care conține L-carnitină, care promovează metabolismul grăsimilor, pot ajuta la menținerea unei greutăți ideale. Este important să eviți să îți hrănești câinele cu alimente umane sau gustări cu conținut înalt de grăsimi. Recompensează-l cu crochete luate din porția zilnică și respectă cu strictețe ghidul de hrănire de pe ambalaj pentru a preveni creșterea excesivă în greutate.
După vârsta de 7 ani, câinii Caniche Pitic vor începe să se confrunte cu primele semne de îmbătrânire. O formulă îmbogățită cu antioxidanți va ajuta la menținerea vitalității acestora, iar un conținut adaptat de fosfor le va susține aparatul renal. Îmbătrânirea este însoțită de modificarea capacităților digestive și de apariție a unor cerințe nutriționale speciale; prin urmare, hrana destinată câinilor Caniche Pitic seniori trebuie să aibă următoarele caracteristici:
O cantitate mai mare de vitamina C și vitamina E. Acești nutrienți au proprietăți antioxidante, contribuind la protecția celulelor organismului împotriva efectelor dăunătoare ale stresului oxidativ asociat îmbătrânirii.
Proteine de înaltă calitate. Contrar unei concepții greșite, dar larg răspândite, reducerea conținutului de proteine din alimente aduce puține beneficii în limitarea insuficienței renale. Pe deasupra, câinii vârstnici vor utiliza proteinele din hrană mai puțin eficient decât câinii mai tineri. Reducerea conținutului de fosfor este o modalitate bună de a încetini deteriorarea treptată a funcției renale
O proporție mai mare a oligoelementelor precum fier, cupru, zinc și mangan pentru a ajuta la menținerea pielii și blănii în stare perfectă.
O cantitate mai mare de acizi grași polinesaturați (acizi grași omega-3 și omega-6) pentru a ajuta la menținerea calității blănii. Câinii produc în mod normal acești acizi grași, dar îmbătrânirea poate afecta acest proces fiziologic.
Pe măsură ce îmbătrânesc, câinii pot întâmpina din ce în ce mai mult afecțiuni dentare. Pentru a ne asigura că aceștia continuă să mănânce suficient, dimensiunea, forma și textura crochetelor trebuie adaptate maxilarelor acestora. O formă adaptată a crochetelor poate ajuta la reducerea aportului de hrană, contribuind la menținerea unei greutăți sănătoase a câinelui.
Îngrijirea rasei Caniche
Sfaturi pentru toaletare, dresaj și activitatea fizică
În ceea ce privește dresajul, câinii din rasa Caniche sunt premianți. Fiind extrem de inteligenți, atletici și având dorința profundă de a fi pe plac, câinii din rasa Caniche învață repede și adoră să primească sarcini.
În plus, dresajul și socializarea timpurie îi ajută să își canalizeze surplusul de energie și să atenueze orice predispoziție de posesivitate. Deoarece sunt foarte receptivi, dresajul cu recompense și/sau cu jucăriile preferate este o abordare excelentă. Câinilor din rasa Caniche le place să fie în preajma oamenilor și au nevoie de multă activitate fizică. Un Caniche care este lăsat singur pentru perioade lungi de timp s-ar putea îndrepta către comportament distructiv. Reține, un Caniche ocupat este un Caniche care prosperă!
Câinii din rasa Caniche nu năpârlesc, au păr des, creț – chiar sârmos – care poate fi toaletat pe gustul proprietarilor. Cu toate acestea, potențialii proprietari de Caniche ar trebui să știe că toaletarea acestor câini este un angajament serios pe care mulți preferă să îl lase pe mâna profesioniștilor. Și pentru că exemplarele de Caniche ar trebui să fie toaletate la fiecare trei până la șase săptămâni, aceasta poate fi o cheltuială considerabilă. Unii proprietari optează pentru o tunsoare scurtă mai ușor de întreținut, dar aceasta necesită totuși o periere regulată, deoarece părul se poate mătui rapid.
Partea bună este că, deoarece Caniche are o blană care nu năpârlește, rasa este o alegere bună pentru persoanele cu alergii!
Câinii din rasa Caniche posedă o agilitate înnăscută, aptitudini atletice și au energie de consumat. Ca atare, au nevoie de activitate fizică moderată, regulată, pentru a-și menține o stare de sănătate bună. Recomandările spun că un câine din rasa Caniche are nevoie de cel puțin una până la trei de activitate fizică în aer liber. Deoarece activitățile fizice le sunt foarte benefice, plimbările lungi, alergatul, recuperarea și înotul sunt doar câteva modalități excelente de a ajuta un Caniche să canalizeze toată această energie.
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Totul despre Caniche
Câinii din rasa Caniche latră mult?
Deși latră moderat, câinii Caniche nu o fac niciodată fără motiv. Printre motive se pot număra faptul că sunt lăsați singuri pentru perioade lungi, trecători, entuziasm etc. Din fericire, această rasă răspunde extrem de bine la dresaj precoce și poate învăța să își tempereze lătratul.
Câinii din rasa Caniche sunt afectuoși?
Într-un cuvânt, da. Deși le place să fie activi în timpul zilei și sunt independenți, un aspect pe care proprietarii de Caniche îl apreciază la această rasă este o altă latură a acestor câini; în general, le place să se cuibărească lângă omul lor la sfârșitul zilei.
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Surse
- 1 – Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- 2 – Enciclopedia câinilor Royal Canin. Ed 2010 și 2020
- 3 – Spitalul veterinar Banfield https://www.banfield.com/
- 4 – Catalogul de produse BHN Royal Canin
- 5 – American Kennel Club https://www.akc.org/
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