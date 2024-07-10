AcasăCâineRase Corgi

Corgi

Acești câini mici, energici și rezistenți au fost inițial folosiți drept câini de cireadă, mânând vitele ziua și păzindu-le noaptea.
Welsh Corgi Cardigan adult black and white

Despre rasa Corgi

Câinii Corgi sunt mici, animați, activi și inteligenți, cu un temperament echilibrat. Grație firii lor prietenoase, sunt câini de companie sau de familie ideali.

Cu toate acestea, datorită originii lor de câini de lucru au nevoie de mai multă mișcare și stimulare decât te-ai putea aștepta de la un câine de această talie, și le este mult mai bine atunci când au acces frecvent în aer liber.

Sursă: aspecte și caracteristici cheie obținute de la Federația Chinologică Internațională (FCI)

Specificul rasei

Țara: Regatul Unit
Talie: Medie
Speranța medie de viață : 12-15 ani
Iubitor / Animat / Alert / Prietenos / Viguros / Inteligent / Loial / Sociabil

Informații esențiale

Îi place dresajul
Răbdător cu copiii și alte animale
Tovarăș excelent

Apreciați și distribuiți această pagină