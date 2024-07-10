Corgi
Acești câini mici, energici și rezistenți au fost inițial folosiți drept câini de cireadă, mânând vitele ziua și păzindu-le noaptea.
Despre rasa Corgi
Câinii Corgi sunt mici, animați, activi și inteligenți, cu un temperament echilibrat. Grație firii lor prietenoase, sunt câini de companie sau de familie ideali.
Cu toate acestea, datorită originii lor de câini de lucru au nevoie de mai multă mișcare și stimulare decât te-ai putea aștepta de la un câine de această talie, și le este mult mai bine atunci când au acces frecvent în aer liber.
Sursă: aspecte și caracteristici cheie obținute de la Federația Chinologică Internațională (FCI)
Specificul rasei
Țara: Regatul Unit
Talie: Medie
Speranța medie de viață : 12-15 ani
Iubitor / Animat / Alert / Prietenos / Viguros / Inteligent / Loial / Sociabil
Talie: Medie
Speranța medie de viață : 12-15 ani
Iubitor / Animat / Alert / Prietenos / Viguros / Inteligent / Loial / Sociabil
Informații esențiale
Îi place dresajul
Răbdător cu copiii și alte animale
Tovarăș excelent
Răbdător cu copiii și alte animale
Tovarăș excelent
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