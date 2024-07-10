Câinii Corgi sunt mici, animați, activi și inteligenți, cu un temperament echilibrat. Grație firii lor prietenoase, sunt câini de companie sau de familie ideali.

Cu toate acestea, datorită originii lor de câini de lucru au nevoie de mai multă mișcare și stimulare decât te-ai putea aștepta de la un câine de această talie, și le este mult mai bine atunci când au acces frecvent în aer liber.

Sursă: aspecte și caracteristici cheie obținute de la Federația Chinologică Internațională (FCI)