Problemele urinare la câini

Pentru a îți da seama dacă prietenul tău patruped se simte rău sau suferă de o problemă urinară, primul pas constă în observarea și înțelegerea simptomelor. Fiecare câine este diferit, dar, dacă observi frecvent la câinele tău unul dintre aceste simptome, este esențial să mergi la medicul veterinar.

Simptomele și cauzele urolitiazei la câini

Dintre toate problemele urinare cu care câinii se prezintă la medicul veterinar, puțin sub 20% sunt cazurile de urolitiază, constând în formarea de „pietre” în vezica urinară sau în tractul urinar. Aceste pietre apar prin acumularea diferitelor minerale prezente în urina câinelui; în cazul în care concentrația mineralelor este prea mare, corpul câinelui va încerca să le elimine, iar acestea încep să cristalizeze.

În cazul în care câinele tău este afectat de prezența pietrelor urinare, acesta poate avea dificultăți sau dureri la urinare, din cauza pietrei care blochează tractul urinar. Anumiți câini, cum ar fi rasele de talie mică, sunt mai predispuși la urolitiază; aceștia au un volum mai mic de urină și urinează mai puțin des, ceea ce implică o concentrație mai mare a substanțelor care duc la formarea pietrelor. Această problemă este, de asemenea, mai frecventă la câinii adulți și la masculi.

Tratamente pentru câinii cu urolitiază

În funcție de gravitatea problemei, medicul veterinar poate decide să îndepărteze piatra pe cale chirurgicală pentru a preveni disconfortul suplimentar al câinelui. Cu toate acestea, se recomandă schimbari în ceea ce privește hrana și stilul de viață pentru a ajuta la dizolvarea pietrelor și la prevenirea formării altora.

O dietă cu nivel înalt de umiditate – cum ar fi hrana umedă – contribuie la diluarea urinei câinelui și la prevenirea acumulării mineralelor; trebuie să încurajezi, de asemenea, câinele să bea multă apă și să îl scoți afară frecvent. De asemenea, dietele specializate pot ajuta la schimbarea nivelului de pH al urinei câinelui și la prevenirea formării anumitor tipuri de pietre.