Problemele urinare la câini
Pentru a îți da seama dacă prietenul tău patruped se simte rău sau suferă de o problemă urinară, primul pas constă în observarea și înțelegerea simptomelor. Fiecare câine este diferit, dar, dacă observi frecvent la câinele tău unul dintre aceste simptome, este esențial să mergi la medicul veterinar.
Simptomele și cauzele urolitiazei la câini
Dintre toate problemele urinare cu care câinii se prezintă la medicul veterinar, puțin sub 20% sunt cazurile de urolitiază, constând în formarea de „pietre” în vezica urinară sau în tractul urinar. Aceste pietre apar prin acumularea diferitelor minerale prezente în urina câinelui; în cazul în care concentrația mineralelor este prea mare, corpul câinelui va încerca să le elimine, iar acestea încep să cristalizeze.
În cazul în care câinele tău este afectat de prezența pietrelor urinare, acesta poate avea dificultăți sau dureri la urinare, din cauza pietrei care blochează tractul urinar. Anumiți câini, cum ar fi rasele de talie mică, sunt mai predispuși la urolitiază; aceștia au un volum mai mic de urină și urinează mai puțin des, ceea ce implică o concentrație mai mare a substanțelor care duc la formarea pietrelor. Această problemă este, de asemenea, mai frecventă la câinii adulți și la masculi.
Tratamente pentru câinii cu urolitiază
În funcție de gravitatea problemei, medicul veterinar poate decide să îndepărteze piatra pe cale chirurgicală pentru a preveni disconfortul suplimentar al câinelui. Cu toate acestea, se recomandă schimbari în ceea ce privește hrana și stilul de viață pentru a ajuta la dizolvarea pietrelor și la prevenirea formării altora.
O dietă cu nivel înalt de umiditate – cum ar fi hrana umedă – contribuie la diluarea urinei câinelui și la prevenirea acumulării mineralelor; trebuie să încurajezi, de asemenea, câinele să bea multă apă și să îl scoți afară frecvent. De asemenea, dietele specializate pot ajuta la schimbarea nivelului de pH al urinei câinelui și la prevenirea formării anumitor tipuri de pietre.
Simptomele, cauzele și tratamentele ITU la câini
Infecțiile tractului urinar inferior sau ITU reprezintă un diagnostic frecvent al problemelor urinare, în special la câinii de gen feminin. O infecție apare, în mod normal, atunci când bacteriile din resturi sau fluidele corporale intră accidental în tractul urinar, deși infecția poate fi un simptom al unui sistem imunitar slăbit. ITU poate apărea, de asemenea, în cazul în care câinele are o boală cronică, cum ar fi o afecțiune a rinichilor sau a vezicii urinare ori diabet.
În cazul în care câinele suferă de ITU, acesta va încerca să urineze frecvent și, deseori, va depune efort pentru a face acest lucru, fără să reușească întotdeauna. Urina poate fi tulbure sau poate conține sânge; de asemenea, urina poate picura constant. De asemenea, câinele își poate linge zona din jurul deschiderii uretrei pentru a încerca să calmeze orice iritare. În cazurile grave, câinele poate avea, de asemenea, febră.
Medicul veterinar va efectua o examinare detaliată pentru a determina cauza ITU de care suferă câinele. Dacă este o infecție, acesta va fi tratat cu antibiotice. De asemenea, trebuie să încurajezi câinele să bea multă apă, astfel încât să urineze frecvent.
Simptomele, cauzele și tratamentele problemelor urinare la câini
Problemele urinare sunt frecvente la câini și sunt adesea legate de ITU și urolitiază. Vezica urinara are rolul de a depozita urina, mușchii conectați la vezică indicând câinelui momentele în care este necesar să urineze. Obstrucțiile, inclusiv pietrele sau excrescențele, pot întrerupe aceste semnale, în timp ce o infecție poate provoca iritații și durere.
Simptomele unei probleme urinare pot include dificultăți la urinare, tentative frecvente de urinare și urină în cantitate mică sau inexistentă atunci când câinele reușește, în cele din urmă, să urineze. Câinele poate avea abdomenul dilatat și poate avea dureri; în cazurile grave, își poate pierde pofta de mâncare sau poate vomita.
Tratarea problemelor urinare poate implica instalarea unui cateter de către medicul veterinar, cu scopul de a goli vezica urinară, și să identifice care este cauza problemei. Blocarea completă a tractului urinar poate fi fatală, deoarece câinele nu va putea elimina produsele reziduale; în astfel de cazuri, medicul veterinar poate recomanda o intervenție chirurgicală. Acesta poate recomanda, de asemenea, medicamente sau schimbări ale hranei, pentru a ajuta la gestionarea ulterioară a oricăror probleme urinare.
Dată fiind importanța tractului urinar pentru eliminarea toxinelor din corpul câinelui, este esențial să contactezi medicul veterinar dacă observi oricare dintre simptomele menționate aici. Medicul veterinar va putea determina cauza și va oferi animalului tău de companie cea mai bună îngrijire posibilă.
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