De ce câinele meu se scarpină permanent?
Câinele tău este expert în a-și purta singur de grijă, ceea ce include scărpinatul ocazional, pentru a scăpa de insecte și de alți factori iritanți. Dar dacă ai observat că animalul tău se scarpină constant mai multe zile sau observi că are pielea inflamată, acest lucru ar putea indica faptul că ceva este în neregulă.
Scărpinatul câinelui din cauza insectelor și puricilor
Una dintre cele mai frecvente cauze de mâncărime constantă se datorează paraziților. Pot fi purici, păduchi și alte insecte sau acarieni, toți aceștia putând provoca iritație. Tratamentul împotriva puricilor ar trebui să facă parte în mod obișnuit din rutina câinelui, pentru a reduce riscul de infestare. Pentru acarienii de praf și alți paraziți externi prezenți în casa ta, poți preveni agravarea problemelor de piele ale câinelui aspirând regulat și oferindu-i câinelui o saltea sau un pat anti-acarieni.
Cu toate acestea, câinele tău se poate scărpina dintr-un alt motiv, mai complex: alergii.
Câinele și alergiile
Unii câini au o predispoziție genetică la reacții alergice ale pielii, numită „dermatită atopică”. Aceasta afectează o mare parte din populația canină din unele țări, iar unele rase – cum ar fi Bulldog Francez, Ciobănesc German sau Labrador Retriever – au un risc mai ridicat comparativ cu alte rase.
Dermatita atopică apare deoarece sistemul imunitar al câinelui tău răspunde excesiv la un element normal de mediu sau din hrană, ceea ce provoacă mâncărime puternică, pe măsură ce câinele tău încearcă sa atenueze disconfortul. Acest comportament poate duce apoi la probleme cu pielea, deoarece apar leziunile sau ulcerațiile, în acel moment câinele fiind predispus și la alte infecții.
La ce sunt alergici câinii?
Există numeroase lucruri la care câinii pot fi alergici. Printre acestea se numără factori de mediu, precum fulgii de pasăre, mucegaiurile sau acarienii, dintre care unii sunt sezonieri, cum ar fi polenul de iarbă sau cel al copacilor. Acești factori pot include și alimente, cum ar fi anumite produse lactate, carnea de vită sau de pui, ouăle, soia sau unele cereale. Reacțiile alergice apar atunci când câinele este sensibilizat la un anumit factor în prima perioadă a vieții și, de atunci, are o reacție adversă la factorul respectiv. Prin depistarea semnelor precoce ale reacțiilor alergice, ai mai multe șanse de a găsi cel mai bun tratament pentru această problemă care va afecta animalul pe tot parcursul vieții sale.
Cum va fi testat câinele meu pentru depistarea alergiilor?
Este important să duci câinele la medicul veterinar dacă bănuiești că are o alergie; medicul veterinar îți va adresa o serie de întrebări pentru a afla mai multe despre simptomele câinelui, apoi va efectua diferite teste pentru a afla care ar putea fi alergenul. Acestea pot include analize de sânge și ale celulelor pielii și, dacă medicul veterinar suspectează o alergie alimentară, îți va cere să oferi câinelui o dietă de excludere timp de opt până la 12 săptămâni.
Acest lucru permite medicului veterinar să identifice ce anume a declanșat reacția alergică a câinelui, prin folosirea unei noi surse de hrană și apoi prin reintroducerea succesivă a vechilor surse de hrană și monitorizarea rezultatelor.
Îngrijirea pielii câinelui tău
Există câteva moduri simple prin care poți îngriji pielea câinelui, care vor contribui la ameliorarea oricăror reacții alergice și vor menține sănătatea pielii. Spălarea regulată a câinelui cu un șampon special creat în acest scop ajută la curățarea pielii și reducerea iritațiilor, oferind ameliorarea imediată a simptomelor. Pentru îngrijirea medicală sunt, de asemenea, disponibile tratamente locale, precum geluri și creme.
Poți susține și îngriji câinele și cu o hrană îmbogățită în substanțe nutritive cunoscute ca fiind utile pentru sănătatea pielii. Printre acestea se numără acizii grași Omega 3 și Omega 6, care contribuie la menținerea funcției de barieră a pielii, antioxidanții și aloe vera, care sunt considerate suplimente utile pentru gestionarea anumitor afecțiuni ale pielii.
Este important să discuți cu medicul veterinar în cazul în care câinele prezintă mâncărimi sau se scarpină de câteva zile; de asemenea, poți discuta cu medicul veterinar în orice moment pentru a afla mai multe despre îngrijirea pielii câinelui.
