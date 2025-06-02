Câinele tău este expert în a-și purta singur de grijă, ceea ce include scărpinatul ocazional, pentru a scăpa de insecte și de alți factori iritanți. Dar dacă ai observat că animalul tău se scarpină constant mai multe zile sau observi că are pielea inflamată, acest lucru ar putea indica faptul că ceva este în neregulă.

Scărpinatul câinelui din cauza insectelor și puricilor

Una dintre cele mai frecvente cauze de mâncărime constantă se datorează paraziților. Pot fi purici, păduchi și alte insecte sau acarieni, toți aceștia putând provoca iritație. Tratamentul împotriva puricilor ar trebui să facă parte în mod obișnuit din rutina câinelui, pentru a reduce riscul de infestare. Pentru acarienii de praf și alți paraziți externi prezenți în casa ta, poți preveni agravarea problemelor de piele ale câinelui aspirând regulat și oferindu-i câinelui o saltea sau un pat anti-acarieni.

Cu toate acestea, câinele tău se poate scărpina dintr-un alt motiv, mai complex: alergii.

Câinele și alergiile

Unii câini au o predispoziție genetică la reacții alergice ale pielii, numită „dermatită atopică”. Aceasta afectează o mare parte din populația canină din unele țări, iar unele rase – cum ar fi Bulldog Francez, Ciobănesc German sau Labrador Retriever – au un risc mai ridicat comparativ cu alte rase.

Dermatita atopică apare deoarece sistemul imunitar al câinelui tău răspunde excesiv la un element normal de mediu sau din hrană, ceea ce provoacă mâncărime puternică, pe măsură ce câinele tău încearcă sa atenueze disconfortul. Acest comportament poate duce apoi la probleme cu pielea, deoarece apar leziunile sau ulcerațiile, în acel moment câinele fiind predispus și la alte infecții.