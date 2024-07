DETALII DESPRE PRODUS

Știați că și câinele dumneavoastră are gusturi rafinate? La ora mesei, câinele va ține cont nu doar de textura, ci și de aroma și dimensiunile bucăților din hrana pe care i-o oferiți. Dacă aveți un câine capricios, îi puteți satisface apetitul cu nutriție delicioasă completă pe care nu doar că o va mânca, ci o va și aprecia. Recomandată câinilor de toate taliile, ROYAL CANIN® Exigent Loaf asigură tot suportul nutrițional de care câinele dumneavoastră are nevoie pentru a duce o viață sănătoasă. Obișnuiți-vă câinele să mănânce corect cu ajutorul acestei rețete delicioase gourmet care este adorată chiar și de cei mai exigenți câini. Pate-ul ROYAL CANIN® Exigent Loaf beneficiază de un proces tehnologic special de manufacturare. Coacerea are loc după ambalarea produsului, astfel toate aromele sunt pastrate înăuntru. Nutrienții noștri de calitate superioară asigură un gust și o textură irezistibile pentru câinele dumneavoastră. Toate sortimentele de hrană Royal Canin sunt complete din punct de vedere nutrițional și conțin 100% din lipidele, proteinele, fibrele, vitaminele și mineralele de calitate superioară de care câinele dumneavoastră are nevoie pentru bunăstare pe tot parcursul vieții. Pe lângă acest pate delicios, Gama nutrițională Exigent este disponibilă și în varianta uscată sub forma de crochete crocante. Fiecare formulă oferă aport nutrițional complet dar pentru beneficii optime se recomandă mixarea lor, acestea fiind perfect complementare. De ce să nu încercați pateul ca topping delicios la crochete?

