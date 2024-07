DETALII DESPRE PRODUS

Recomandată câinilor din rasa Labrador Retriever cu vârsta de peste 15 luni, hrana ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult a fost special concepută pentru a îndeplini toate cerințele nutriționale ale câinelui dumneavoastră adult. Hrana ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult are un conținut caloric adaptat, incluzând un nivel crescut de proteine și un aport redus de grăsimi, pentru a ajuta câinele să își mențină greutatea optimă. Blana rezistentă la apă a câinilor Labrador Retriever are o structură ce protejează împotriva frigului. Prin urmare, este esențial ca blana câinelui Labrador Retriever să aibă o condiție optimă. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult sprijină rolul de „barieră” îndeplinit de piele, datorită unui complex exclusiv. Îmbogățită cu ulei de Borago și alți acizi grași, pe lângă alți nutrienți, această formulă ajută la menținerea sănătății pielii și blănii câinelui dumneavoastră. Câinele Labrador Retriever este un câine atletic, care nu precupețește niciun efort în timpul exercițiilor fizice. Dat fiind corpul său solid și oasele puternice, câinele dumneavoastră are nevoie de nutrienți care să ajute la menținerea sănătății articulare. Prin includerea de nutrienți specifici, precum acizii grași Omega-3 EPA și DHA, hrana ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult contribuie la susținerea sănătății oaselor și articulațiilor. Mai mult, textura și formula crochetelor sunt adaptate exclusiv pentru maxilarul caracteristic câinilor Labrador Retriever. Forma special adaptată a crochetei contribuie de asemenea la reducerea aportului de hrană, ajutând câinele să își mențină greutatea corporală sănătoasă.

