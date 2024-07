Maxi Light Weight Care

DETALII DESPRE PRODUS

Câinii supraponderali suferă din cauza presiunii pe care o exercită kilogramele în plus asupra articulațiilor. Pentru a vă menține câinele la o greutate optimă și într-o formă atletică, încercați o formulă nutrițională completă, delicioasă și sățioasă. Recomandată câinilor cu greutatea cuprinsă între 26 kg și 44 kg, ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi este special concepută pentru a asigura bunăstarea generală a câinelui dumneavoastră. Această rețetă delicioasă ajută câinele să își mențină masa musculară, grație includerii proteinelor cu digestibilitate ridicată. Acordăm o mare importanță surselor de proteine, ca atare folosim numai proteine de cea mai bună calitate, adaptate în mod specific cerințelor câinelui dumneavoastră. Pentru a asigura un tranzit regulat sănătos și pentru a oferi câinelui senzația de sațietate, formula ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi conține un complex unic de fibre solubile și insolubile. Această formulă este de asemenea bogată în acizii grași Omega 3, precum EPA și DHA. care oferă suport articulațiilor câinelui dumneavoastră. În plus, are un conținut mai redus de grăsimi alimentare pentru a ajuta câinele să își mențină silueta. Gama noastră nutrițională Light Weight Care este disponibilă în două variante: crochete crocante și pate delicios la plic. Fiecare formulă oferă aport nutrițional complet dar pentru beneficii optime se recomandă mixarea lor, acestea fiind perfect complementare. De ce să nu încercați pateul ca topping delicios la crochete? Nu este nevoie să ne credeți pe cuvânt. Testată științific în canisele Royal Canin, hrana ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi conține cu 35% mai puține grăsimi decât hrana obișnuită pentru câini adulți. Aceasta înseamnă că rezultatele ROYAL CANIN® Light Weight Maxi și-au dovedit succesul.

