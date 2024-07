DETALII DESPRE PRODUS

ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ are un conținut adaptat de nutrienți care contribuie la menținerea vitalității câinilor de talie medie în perioada în care aceștia se confruntă cu primele semne ale îmbătrânirii. Mai mult, ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ conține un complex exclusiv de antioxidanți care contribuie la neutralizarea radicalilor liberi și susține moleculele vitale din organismul câinelui dumneavoastră. susține digestibilitatea optimă datorită unei formule exclusive de nutrienți, incluzând un aport echilibrat de fibre alimentare și o cantitate optimă de proteine de calitate superioară. În plus, ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ este îmbogățită cu acizi grași EPA și DHA care susțin sănătatea pielii câinelui dumneavoastră, precum și aspectul ideal al blănii. Pentru a satisface preferințele fiecărui câine, ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ este de asemenea disponibilă ca hrană umedă sub formă de bucățele de carne în sos delicios. Dacă aveți în vedere hrănirea mixtă, nu trebuie decât să urmați recomandările noastre de hrănire pentru a vă asigura că oferiți câinelui dumneavoastră cantitatea corectă a ambelor variante de hrană umedă și uscată pentru beneficii optime.

