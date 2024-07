DETALII DESPRE PRODUS

Recomandată câinilor de rase mici cu vârsta de peste 12 ani și cu o greutate de maxim 10 kg, formula ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ este special concepută pentru a îndeplini toate cerințele nutriționale ale câinelui dumneavoastră de talie mică. Dezvoltată special pentru a susține sănătatea câinilor seniori de talie mică, această formulă conține acizi grași Omega-3 foarte benefici, cum ar fi EPA și DHA, precum și un complex exclusiv de antioxidanți care contribuie la neutralizarea efectelor radicalilor liberi. De asemenea, ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ are un conținut adaptat de fosfor, care susține și menține funcționarea sănătoasă a rinichilor câinelui dumneavoastră pe măsură ce acesta îmbătrânește. În plus, această formulă contribuie la menținerea sănătățiipielii și a blănii câinelui dumneavoastră. Pentru a satisface preferințele fiecărui câine, formula nutrițională ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ este disponibilă și ca hrană umedă sub formă de bucăți de carne în sos delicios. Dacă aveți în vedere hrănirea mixtă, nu trebuie decât să urmați recomandările noastre de hrănire pentru a vă asigura că oferiți câinelui dumneavoastră cantitatea corectă a ambelor formule de hrană umedă și uscată pentru beneficii optime.

Mai mult