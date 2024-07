Mini Exigent

DETALII DESPRE PRODUS

La ora mesei, câinele dumneavoastră ține cont de aroma, dimensiunea și textura hranei care îi este oferită. Pentru a vă obișnui câinele să consume o hrană de calitate (și nu doar recompensele după care tânjește atunci când refuză masa) trebuie să îi oferiți o hrană sănătoasă și completă din punct de vedere nutrițional, care să fie în același timp irezistibilă chiar și pentru cei mai capricioși câini. Recomandată câinilor cu apetit capricios cu greutatea de maxim 10 kg, ROYAL CANIN® Exigent Mini asigură tot suportul nutrițional de care are nevoie câinele dumneavoastră pentru o viață sănătoasă. Crochetele în formă de pernuță din hrana ROYAL CANIN® Exigent Mini au o textură crocantă apetisantă și sunt umplute cu un pate preparat cu nutrienți aromatizanți. Exteriorul crocant are un înveliș gustos, uleios, iar umplutura de pate este densă și delicioasă. Toate sortimentele de hrană Royal Canin sunt complete din punct de vedere nutrițional și conțin 100% din proteinele de calitate superioară, lipidele, fibrele, vitaminele și mineralele de care câinele dumneavoastră are nevoie pentru bunăstare și viață îndelungată Gama noastră nutrițională Exigent este disponibilă în două variante: crochete crocante și pate delicios la plic; Fiecare formulă oferă aport nutrițional complet dar pentru beneficii optime se recomandă mixarea lor, acestea fiind perfect complementare. De ce să nu încercați pateul ca topping delicios la crochete? Nu este nevoie să ne credeți pe cuvânt, hrana ROYAL CANIN® Exigent Mini a demonstrat rezultate de succes. Testele științifice efectuate în canisele Royal Canin au arătat că până la 99% din câini au preferat această hrană.

