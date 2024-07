Puppy Giant

DETALII DESPRE PRODUS

Formula ROYAL CANIN® Giant Puppy este special concepută pentru a răspunde cerințelor nutriționale ale cățeilor de talie foarte mare. Această rețetă este dedicată cățeilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 8 luni, a căror greutate la vârsta adultă va fi de peste 45 kg. Această hrană adaptată conține nutrienți care au rolul de a susține ritmul intens de dezvoltare al puiului, începând cu vârsta de 2 luni și până la 8 luni, contribuind în același timp la evitarea creșterii excesive în greutate.De asemenea, conține nutrienți precum vitamina C și E, cu acțiune dovedită științific, pentru a sprijini dezvoltarea sistemului imunitar sănătos al cățelului.Câinii de talie foarte mare au un tract digestiv sensibil. Asocierea de prebiotice benefice (precum FOS, MOS și pulpă de sfeclă) și proteine cu grad ridicat de digestibilitate, contribuie la susținerea echilibrului sănătos al microbiomului intestinal (flora intestinală), favorizând o bună digestie. În plus, această rețetă conține niveluri precise de minerale, inclusiv calciu și fosfor, contribuind astfel la dezvoltarea unei osaturi puternice, ce are un ritm rapid de creștere.Crocheta ROYAL CANIN® Giant Junior a fost special adaptată maxilarelor de mari dimensiuni ale cățelului dumneavoastră, pentru a putea fi apucată și mestecată cu ușurință. Când va atinge vârsta de 8 luni, cățelul dumneavoastră va avea nevoie de o hrană special adaptată cerințelor sale nutriționale specifice etapei de junior. În această perioadă puteți face trecerea către produsul ROYAL CANIN® Giant Junior.

Mai mult