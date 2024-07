DETALII DESPRE PRODUS

Adesea, metabolismul câinelui încetinește după sterilizare și ați putea observa că preferă mai degrabă să stea tolănit pe canapea decât să se aventureze în diverse activități și, cu toate acestea, să aibă o poftă de mâncare insațiabilă. Este un fapt bine cunoscut că nutriția echilibrată poate ajuta animalele să facă față mai bine problemelor de sănătate. Mai multe decenii de cercetare științifică avansată în domeniul nutriției canine vă stau la dispoziție în această hrană destinată câinilor sterilizați. Recomandată câinilor de orice talie, formula ROYAL CANIN® Sterilised Pate are un aport special de nutrienți activi care satisfac apetitul câinelui, menținându-l în același timp activ și în formă. Rețeta delicioasă ROYAL CANIN® Sterilised Pate este bogată în proteine foarte ușor digestibilee, fiind special adaptată cerințelor specifice ale câinelui dumneavoastră. Proteinele din această hrană ajută câinele să își mențină masa musculară, reducând totodată aportul caloric și de grăsimi. Mai mult, ROYAL CANIN® Sterilised Pate are un conținut moderat de grăsimi și un complex optim de fibre alimentare pentru a ajuta câinele să își mențină greutatea ideală, inducându-i totodată o senzație de sațietate. În afară de acest pate delicios, gama nutrițională Sterilised este disponibilă și în varianta uscată sub formă de crochete crocante. Fiecare formulă oferă aport nutrițional complet dar pentru beneficii optime se recomandă mixarea lor, acestea fiind perfect complementare. De ce să nu încercați pate-ul ca topping delicios la crochete? Optați pentru ROYAL CANIN® Sterilised Pate și veți observa beneficiile pe care le oferă câinelui dumneavoastră acești nutrienți de calitate superioară, ajustați pentru a vă menține câinele activ și sănătos.

