DETALII DESPRE PRODUS

Benefits: Digestive health / Dental health / S/O index ROYAL CANIN® Adult Small Dogs este o hrană completă și echilibrată, formulată special pentru a ajuta la susținerea greutății optime și a stării generale de sănătate a câinilor de rasă mică, cu o greutate sub 10kg. Această formulă nutriţională are un nivel ridicat de digestibilitate şi conține prebiotice, care susţin digestia sănătoasă. Datorită efectului de periaj mecanic al crochetei, precum și a includerii unui liant de calciu, ROYAL CANIN®Adult Small Dog ajută la întârzierea formării și acumulării de tartru, pentru a susține sănătatea dentară a câinelui dumneavoastră. Această dietă promovează, de asemenea, un mediu urinar nefavorabil dezvoltării atât a cristalelor de struvit, cât și a oxalatului de calciu. Vă rugăm să consultați medicul veterinar pentru a stabili cea mai bună dietă pentru animalul dvs. de companie. Tranziția animalului de companie de la o dietă la alta ar trebui să fie un proces lin și gradual pe o perioadă de 7-10 zile. Vă rugăm să vă asigurați că respectați cantitatea corectă de dozare, mai ales atunci când mixați hrana uscată cu hrană umedă.

Mai mult