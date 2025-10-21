AcasăCâineProduseProduse de uz veterinarGLYCOBALANCE
GLYCOBALANCE
GLYCOBALANCE
GLYCOBALANCE
GLYCOBALANCE
GLYCOBALANCE

GLYCOBALANCE

Hrană uscată pentru câini

Dietă veterinară, hrană completă pentru câini adulți

Mai mult

Dimensiuni disponibile

1.5 kgkg 1.5

7 kgkg 7

12 kgkg 12

Care este porția corectă?

DISPONIBILITATE

Acest produs face parte din gama veterinară. Întreabă medicul veterinar dacă este produsul potrivit pentru animalul tău de companie.

Găsește un medic veterinar

DETALII DESPRE PRODUS

ROYAL CANIN® Glycobalance este o hrană completă, dietă veterinară, pentru câini adulți. Această dietă sub formă de crochete este special formulată pentru reglarea aportului de glucoză (Diabet zaharat). Glucomodulație: ROYAL CANIN® Glycobalance este concepută pentru a ajuta la gestionarea nivelului glicemiei după hrănire, la câinii diabetici. ROYAL CANIN® Glycobalance conține un nivel ridicat de proteine, care contribuie la menținerea masei musculare. În același timp, formula are un conținut redus de amidon și niveluri scăzute de mono- și dizaharide. De asemenea, această rețetă are un conținut moderat de grăsimi, pentru a sprijini menținerea greutății corporale sănătoase. ROYAL CANIN® Glycobalance este formulată cu un nivel redus de carbohidrați ușor de digerat, un nivel ridicat de proteine, un conținut moderat de grăsimi pentru susținerea greutății sănătoase și nutrienți esențiali care contribuie la menținerea vitalității. Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de administrarea acestui produs.

Mai mult

BENEFICII

GLUCOMODULATION

Formulă specifică ce ajută la gestionarea nivelului glicemiei după hrănire, la câinii diabetici.

LOW STARCH

Rețetă cu nivel scăzut de amidon.

HIGH PROTEIN

Nivel crescut de proteine. Menținerea masei musculare este esențială la câinii cu diabet.

CARACTERISTICILE FORMULEI

Fiecare formulă ROYAL CANIN® este special concepută și validată de experți din domeniul nutriției pisicilor și câinilor. Particularitățile acestei formule sunt: Formulată cu un nivel redus de carbohidrați ușor digerabili și cu un nivel ridicat de proteine. Are un conținut moderat de grăsimi pentru a ajuta la menținerea greutății corporale sănătoase. Rețetă bogată în nutrienți pentru a susține sănătatea și vitalitatea.

SENSIBILITĂȚI

Un câine diabetic nu produce suficientă insulină sau nu o poate utiliza în mod obișnuit, ceea ce duce la creșterea nivelului de zahăr din sânge. Acest lucru îi poate afecta calitatea vieții. Consumul hranei determină creșterea glicemiei. În cazul câinilor diabetici, obiectivul este menținerea nivelului glicemiei într-un interval sigur. Menținerea unei greutăți corporale stabile și optime reprezintă un aspect important în cadrul managementului nutrițional.

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE