ROYAL CANIN® Glycobalance este o hrană completă, dietă veterinară, pentru câini adulți. Această dietă sub formă de crochete este special formulată pentru reglarea aportului de glucoză (Diabet zaharat). Glucomodulație: ROYAL CANIN® Glycobalance este concepută pentru a ajuta la gestionarea nivelului glicemiei după hrănire, la câinii diabetici. ROYAL CANIN® Glycobalance conține un nivel ridicat de proteine, care contribuie la menținerea masei musculare. În același timp, formula are un conținut redus de amidon și niveluri scăzute de mono- și dizaharide. De asemenea, această rețetă are un conținut moderat de grăsimi, pentru a sprijini menținerea greutății corporale sănătoase. ROYAL CANIN® Glycobalance este formulată cu un nivel redus de carbohidrați ușor de digerat, un nivel ridicat de proteine, un conținut moderat de grăsimi pentru susținerea greutății sănătoase și nutrienți esențiali care contribuie la menținerea vitalității. Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de administrarea acestui produs.