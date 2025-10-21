GLYCOBALANCE
Hrană uscată pentru câini
Dietă veterinară, hrană completă pentru câini adulți
DETALII DESPRE PRODUS
ROYAL CANIN® Glycobalance este o hrană completă, dietă veterinară, pentru câini adulți. Această dietă sub formă de crochete este special formulată pentru reglarea aportului de glucoză (Diabet zaharat). Glucomodulație: ROYAL CANIN® Glycobalance este concepută pentru a ajuta la gestionarea nivelului glicemiei după hrănire, la câinii diabetici. ROYAL CANIN® Glycobalance conține un nivel ridicat de proteine, care contribuie la menținerea masei musculare. În același timp, formula are un conținut redus de amidon și niveluri scăzute de mono- și dizaharide. De asemenea, această rețetă are un conținut moderat de grăsimi, pentru a sprijini menținerea greutății corporale sănătoase. ROYAL CANIN® Glycobalance este formulată cu un nivel redus de carbohidrați ușor de digerat, un nivel ridicat de proteine, un conținut moderat de grăsimi pentru susținerea greutății sănătoase și nutrienți esențiali care contribuie la menținerea vitalității. Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de administrarea acestui produs.
BENEFICII
GLUCOMODULATION
Formulă specifică ce ajută la gestionarea nivelului glicemiei după hrănire, la câinii diabetici.
LOW STARCH
Rețetă cu nivel scăzut de amidon.
HIGH PROTEIN
Nivel crescut de proteine. Menținerea masei musculare este esențială la câinii cu diabet.
CARACTERISTICILE FORMULEI
Fiecare formulă ROYAL CANIN® este special concepută și validată de experți din domeniul nutriției pisicilor și câinilor. Particularitățile acestei formule sunt: Formulată cu un nivel redus de carbohidrați ușor digerabili și cu un nivel ridicat de proteine. Are un conținut moderat de grăsimi pentru a ajuta la menținerea greutății corporale sănătoase. Rețetă bogată în nutrienți pentru a susține sănătatea și vitalitatea.
SENSIBILITĂȚI
Un câine diabetic nu produce suficientă insulină sau nu o poate utiliza în mod obișnuit, ceea ce duce la creșterea nivelului de zahăr din sânge. Acest lucru îi poate afecta calitatea vieții. Consumul hranei determină creșterea glicemiei. În cazul câinilor diabetici, obiectivul este menținerea nivelului glicemiei într-un interval sigur. Menținerea unei greutăți corporale stabile și optime reprezintă un aspect important în cadrul managementului nutrițional.
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
|Greutatea câinelui
|Slab
|Slab
|Normal
|Normal
|Supraponderal
|Supraponderal
|Kg
|(g)
|pahar*240cm3
|(g)
|pahar*240cm3
|(g)
|pahar*240cm3
|2
|62
|5/8
|55
|5/8
|47
|4/8
|4
|105
|1 + 1/8
|92
|1
|79
|7/8
|6
|142
|1 + 4/8
|125
|1 + 3/8
|108
|1 + 1/8
|8
|176
|1 + 7/8
|155
|1 + 5/8
|134
|1 + 3/8
|10
|208
|2 + 2/8
|183
|2
|158
|1 + 6/8
|15
|282
|3
|248
|2 + 5/8
|214
|2 + 2/8
|20
|350
|3 + 6/8
|308
|3 + 2/8
|266
|2 + 7/8
|25
|413
|4 + 3/8
|364
|3 + 7/8
|314
|3 + 3/8
|30
|474
|5 + 1/8
|417
|4 + 4/8
|360
|3 + 7/8
|35
|532
|5 + 5/8
|468
|5
|404
|4 + 3/8
|40
|588
|6 + 2/8
|518
|5 + 4/8
|447
|4 + 6/8
|45
|643
|6 + 7/8
|565
|6
|488
|5 + 2/8
|50
|695
|7 + 3/8
|612
|6 + 4/8
|528
|5 + 5/8
|55
|747
|8
|657
|7
|568
|6 + 1/8
|60
|797
|8 + 4/8
|702
|7 + 4/8
|606
|6 + 4/8
|70
|895
|9 + 4/8
|788
|8 + 3/8
|680
|7 + 2/8
|80
|989
|10 + 5/8
|871
|9 + 2/8
|752
|8
|90
|1081
|11 + 4/8
|951
|10 + 1/8
|821
|8 + 6/8
|Hrănire mixtă HRANĂ USCATĂ + HRANĂ UMEDĂ (conservă 410g)
|Greutatea câinelui
|Conservă
|Slab
|Slab
|Normal
|Normal
|Supraponderal
|Supraponderal
|Kg
|(g)
|pahar (240 cm3)
|(g)
|pahar (240 cm3)
|(g)
|pahar (240 cm3)
|2
|1/4
|38
|3/8
|31
|3/8
|23
|2/8
|4
|1/2
|56
|5/8
|44
|4/8
|31
|3/8
|6
|1/2
|93
|1
|76
|7/8
|59
|5/8
|8
|1/2
|128
|1 + 3/8
|106
|1 + 1/8
|85
|7/8
|10
|1
|111
|1 + 2/8
|86
|7/8
|61
|5/8
|15
|1
|185
|2
|151
|1 + 5/8
|118
|1 + 2/8
|20
|1
|253
|2 + 6/8
|211
|2 + 2/8
|169
|1 + 6/8
|25
|1
|317
|3 + 3/8
|267
|2 + 7/8
|218
|2 + 3/8
|30
|1
|377
|4
|320
|3 + 3/8
|264
|2 + 7/8
|35
|1
|435
|4 + 5/8
|372
|4
|308
|3 + 2/8
|40
|1
|492
|5 + 2/8
|421
|4 + 4/8
|350
|3 + 6/8
|45
|1
|546
|5+ 7/8
|469
|5
|392
|4 + 1/8
|50
|1
|599
|6 + 3/8
|515
|5 + 4/8
|432
|4 + 5/8
|55
|1
|650
|7
|561
|6
|471
|5
|60
|1
|701
|7 + 4/8
|605
|6 + 4/8
|509
|5 + 4/8
|70
|1
|798
|8 + 4/8
|691
|7 + 3/8
|584
|6 + 2/8
|80
|1
|893
|9 + 4/8
|774
|8 + 2/8
|655
|7
|90
|1
|984
|10 + 4/8
|854
|9 + 1/8
|725
|7 + 6/8