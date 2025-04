TREATS COMPATIBLE WITH URINARY S/O DIETS

Concepute de experţi în nutriţia canină, ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats sunt potrivite exclusiv pentru câinii adulţi. Aceste tablete masticabile moi şi delicioase nu compromit rezultatele dietei principale a câinelui tău, fiind, în schimb, complementare dietei sale urinare şi reflectând o alegere atentă care îi susţine starea de bine. ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats au un conţinut optimizat de minerale, fiind un tip de recompensă excelent pentru câinii care urmează o dietă urinară specifică. Asigură-te că urmezi ghidul de hrănire de pe ambalaj şi că nu îi oferi câinelui tău mai mult decât numărul de recompense recomandate într-o zi. ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats sunt compatibile cu următoarele diete URINARY din gama noastră ROYAL CANIN® VETERINARY, oferite animalului tău de companie numai la recomandarea medicului veterinar: ROYAL CANIN® URINARY S/O ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG ROYAL CANIN® URINARY S/O MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® URINARY S/O AGEING 7+