Acum, când femela este gestantă, este esențial să îi oferi – și viitorilor ei pui – cel mai bun start posibil. Pe lângă pregătirea locuinței și asigurarea confortului femelei, ar trebui să îi oferi o îngrijire nutrițională adecvată care să susțină sănătatea ei și a puilor ei.

Oferirea unei hrane adaptate pentru femelă în timpul gestației poate avea un impact semnificativ asupra bunăstării puilor ei. De exemplu, într-un studiu asupra cățelelor gestante din rasa Boston Terrier, cărora li s-au administrat suplimente cu acid folic atunci când erau în călduri și în timpul gestației au avut pui cu mai puține incidențe de palatoschizis sau despicătură palatină.1

Comportamentul și hrănirea femelei se pot modifica în timpul gestației, deci iată care sunt lucrurile de care trebuie să ai grijă și cum te poți asigura că îi oferi suportul de care are nevoie.

Apetitul și programul de hrănire al femelei gestante

La începutul gestației, femela poate suferi o pierdere temporară a apetitului. Acest lucru este foarte normal, iar apetitul ei va reveni, deoarece corpul ei are grijă de puii care se dezvoltă în interiorul ei.

Având în vedere acest lucru, poate fi tentant să îi modifici programul de hrănire pentru a corespunde apetitului său modificat. Cu toate acestea, nu este o idee bună să modifici orele de hrănire ale femelei gestante în acest mod. Această abordare poate dăuna femelei și viitorilor săi pui, deoarece aceasta nu primește o nutriție adecvată sau consecventă, lucru care poate conduce la complicații, cum ar fi dificultate la naștere. În schimb, respectă programul obișnuit de hrănire, cu anumite modificări specifice pentru a veni în sprijinul perioadei de gestație.

Nutriția femelelor gestante

După a cincea săptămână de gestație, necesarul de energie al femelei va crește cu 10% în fiecare săptămână, pe măsură ce se dezvoltă puii. În același timp, capacitatea ei de a mânca poate fi afectată din cauza transformării sale fizice, astfel încât aceasta nu mai poate să consume sau să digere nutrimentele de care are nevoie. Soluția este trecerea la o hrană densă din punct de vedere energetic, cu un nivel ridicat de energie.

În cea de-a treia treaptă a gestației, după 42 de zile, poți trece în întregime la o hrană cu nivel ridicat de energie pentru susținerea nutritivă în etapele finale ale gestației. De asemenea, trebuie să mărești cantitatea de hrană cu 10% în fiecare săptămână până la nașterea puilor, deoarece va avea nevoie de substanțe nutritive și energie suplimentară.

Un aspect important pe care trebuie să îl ai în vedere este să oferi femelei tale gestante o hrană echilibrată din punct de vedere nutrițional, care să nu necesite suplimente adaugate. Unele dintre acestea, pe care le-ai putea oferi în mod normal femelei, cum ar fi calciul, pot interfera cu reglarea normală a nivelului de vitamine și minerale din corpul ei în timpul gestației, conducând la complicații de sănătate nedorite.