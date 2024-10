REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE ROYAL CANIN

1. Organizatorul si Regulamentul Campaniei



2. Perioada și locul de desfășurare:



3. Dreptul de participare:



4. Activitățile campaniei și mecanismul de participare:



5. Premii:

Campania este organizată de Royal Canin România, cu sediul social in Bucuresti, Str. AviatorPopisteanu Nr. 54A, EXPO Business Park, Clădirea 1, Etaj 5, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertuluisub nr. J40/1461/2015, Cod unic de inregistrare: RO 23330741, la evenimentul Sofisticat Shows – BlackSea Winner, desfășurat la ROMEXPO, pavilionul central, în perioada 28-29 septembrie 2024.Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiinddisponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:- accesand link-ul https://www.royalcanin.com/ro/regulamentsau- printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la stand sau la sediul acestuia din Bucuresti,Str. Aviator Popisteanu Nr. 54A, EXPO Business Park, Clădirea 1, Etaj 5, Sector 1, pe toata durata dedesfasurare a Campaniei.Campania se va desfășura în intervalul 28-29 septembrie 2024, între orele 10:00 – 17:00, exclusiv lastandul Royal Canin din cadrul evenimentului Sofisticat Shows (Black Sea Winner 2024)La campanie pot participa toate persoanele fizice prezente la stand, cu vârsta de peste 18 ani.. Activitati educative : un puzzle interactiv va fi disponibil la stand, in care participantii trebuie sareconstruiasca un moment cheie din viata pisicii. Sunt 4 momente cheie: Primul an de viata, Sterilizarea,Controlul greutatii si Senioritatea. Participantul extrage un biletel dintr-un bol cu cele 4 scenarii si trebuie sa reconstruiasca corect puzzle-ul conform scenariulului extras. 1 persoana poate juca si castigao singura data.Premii acordate:Daca puzzle-ul este rezolvat partial, participantul primeste 2 buc de produse WET, daca puzzle-ul esterezolvat in totalitate castiga 2 buc produs promotional, 2 buc produs WET si 1 buc voucher discount.Premiile se acorda in limita stocurilor disponibile. Produsele promotionale si produsul WET se ofera inmod aleatoriu din produsele disponibile in stoc.Workshopuri de sanatate: Participantii pot lua parte la workshop-urile susținute de experțiiRoyal Canin pe scena principala. Workshop-urile se vor organiza in 3 sesiuni, conformurmatorului program:• Sâmbătă, 27.09: Sesiunea 1: 12:00 – 12:10 / Sesiunea 2: 14:00 – 14:10• Duminică, 28.09: Sesiunea: 14:00 – 14:10• Workshop-ul este organizat prin intermediul platformei online Kahoot, pe careparticipantii se vor loga folosind telefonul personal, prin accesarea unui link sicod de access ce se vor comunica in momentul workshop-ului. Se vor promptacateva intrebari la care participantii trebuie sa raspunda corect si rapid.• Pentru fiecare sesiune de workshop se vor acorda premii castigatorilor ce seclaseaza pe primele 3 locuri in competitie, conform clasamentului realizat deplatforma Kahoot.• 1 persoana poate juca si castiga o singura dataOrganizatorul isi rezerva dreptul a modifica programul si/sau de a anula oricare dintre workshop-uri.Programul workshop-urilor poate suferi modificariPremii acordate:: 5 buc produse promotionale, 4 buc produse WET, 1 buc voucher discount: 4 buc produse promotionale, 4 buc produse WET, 1 buc voucher discount: 3 buc produs promotional, 3 buc produs WET, 1 buc voucher discountPremiile se acorda in limita stocurilor disponibile. Produsele promotionale si produsul WET se ofera inmod aleatoriu din produsele disponibile in stoc.Aplicatie realitate augmentata:• Participantii pot utiliza filtrul de realitate augmentata disponibil pe Instagram pentru agasi cele 2 pisici de rasa emblematice la eveniment si pentru a castiga premii. Ininteriorul standului va fi disponibil un cod QR care odata scanat va deschide aplicatiaInstagram cu filtrul de realitate augmentata.• Participantii trebuie sa urmeze doua trasee marcate cu labute rosii in jurul standuluiRoyal Canin pentru a descoperi cele 2 pisici. Trasele contin doua markere AR care odatascanate cu telefonul vor afisa in filtru o pisica de rasa.• 1 persoana poate juca si castiga o singura dataPremii acordate:Participantii vor primi 2 buc produse promotionale, 1 buc produs WET si 1 buc voucher discount dacaindeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:o Participantii trebuie sa fotografieze ambele pisici si sa posteze pe contulpersonal fotografia cu filtrul pe Instagram Stories si sa ne ofere tag laroyacanin.roo Dupa ce au postat public, vizitatorii se intorc la info point la standul Royal Caninpentru a arata promoteritei dovada story-urilor postate si primesc premiulaferento Vizitatorul trebuie sa aiba un cont public de Instagram (sa nu fie setat ca siprivat)Kit-uri dedicate proprietarilor de pisoi:La standul Royal Canin vor fi oferite catre vizitatorii ce au un pisoi cu varsta de pana la 12 luni (si15 luni pentru rasa Maine Coon) un set dedicat:Premii acordate:Setul dedicat pentru pisoi contine:• 1x Ambalaj de FHN KITTEN de 400 g• 2x plicuri FHN KITTEN in sos de 85G • 1x Pliant informativ despre Startul sanatos in viata • 1x Pliant informativ despre tranzitia la hrana de adult • 1x Voucher tiparit de reducere la partenerii din campanie in valoare de -15%.

5.1. Premiile se acordă direct la stand, pe baza participării la activități, în limita stocului disponibil.

Produsele promotionale si produsele WET se ofera in mod aleatoriu din produsele disponibile in stoc.

5.2. Voucherul de discount

• Voucherul este valabil pentru orice produs din gama Royal Canin cu exceptia Gamei Veterinare

• Voucherul este valabil o luna de zile (28.09.2024- 29.10.2024)

• Voucherul este valabil pentru o comanda de maxim 600 lei, TVA inclus

• Reducerea se acordă o singură dată, în perioada 28.09.2024 - 29.10.2024, pe site-urile

partenere:

Your Stuff SRL - www.pentruanimale.ro

Pet Factory SRL - www.petpal.ro

Petmart Online SRL - www.petmart.ro

Pet Master SRL - www.petmaster.ro

Nova Food Distribution SRL - www.novapet.ro

Vet Pet Med Staff SRL - www.vetpet-shop.ro

5.3. Valoarea totala a premiilor:

Produse promotionale Cost/buc

lei fara

TVA Cost/

buc cu

TVA

inclus Nr buc. Cost total

lei fara TVA Cost

total lei

cu TVA

inclus RED CATNIP BALL 3.41 3.71 860 2,934 3198,06 CAT TUNNEL 19.08 20.79 450 8,586 9358,74 CAT INOX BOWL ANTI ANT (SIZE

BOX) 6.16 6.71 159 979 1067,11 KITTEN BLANKET (SMALL SIZE) 5.01 5.46 115 576 627,84 CAT CUSHION (PERNA PISICA) 37.00 40.33 21 777 846,93 INDOOR KIT FOR CATS 26.63 29.02 351 9,347 10188,23 2KG HALF MOON CAT CONTAINER 14.78 16.11 51 754 821,86 Valoare totala

premii: 23,953 26108,77

Produse WET Cost/buc

lei fara

TVA Cost/ buc

cu TVA

inclus Nr. Buc Cost total

lei fara TVA Cost

total lei

cu TVA

inclus FHN SENSORY SMELL G WET

12X85G 5.50 5.99 336 1,848 2014,32 FHN SENSORY TASTE G WET 12X85G 5.50 5.99 336 1,848 2014,32 FHN SENSORY FEEL G WET 12X85G 5.50 5.99 336 1,848 2014,32 FHN KITTEN GRAVY 12 x 85 g 6.00 6.54 120 720 784,8 FHN INSTINCTIVE 7+ GRAVY 12 x 85

g 6.00 6.54 120 720 784,8 FHN STERILISED GRAVY 12 x 85 g 5.50 5.99 180 990 1079,1 FHN STERILISED GRAVY WET 12X85 5.50 5.99 288 1,584 1726,56 FHN STERILISED 4KG 13.92 15.17 144 2,004 2184,36 FHN KITTEN GRAVY WET 12X85G 6.00 6.54 192 1,152 1255,68 FHN KITTEN 4KG 14.50 15.80 96 1,392 1517,28 FHN INSTINCTIVE 7+ GRAVY 12 x 85

g 6.00 6.54 48 288 313,92 FHN STERILISED 7+ 1.5 kg 6.83 7.44 48 328 357,52 Valoare totala

premii: 45,322 61368

Voucher discount Reducere

max

acordata

lei, fara

TVA Reducere

max

acordata

lei, TVA

inclus Nr, buc Cost total

lei fara TVA Cost

total

lei cu

TVA

inclus Voucher 15% 81.9 90 500 40,950 45,000

Produse WET Cost / buc

lei fara TVA Cost /

buc

cu

TVA Nr.

Buc Cost total

lei fara TVA Cost

total

lei cu

TVA

inclus Set dedicat pentru pisoi 82 89,38 300 24,600 26,814

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a solicita schimbarea

parametrilor/ caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt

singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte

persoane.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte, cu exceptia

cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex: internet pentru accesarea site-ului Campaniei).

6. Responsabilitatea participanților:

6.1. Participarea la campanie implică acceptarea integrală a Regulamentului.

7. Protecția datelor personale:

7.1. Organizatorul nu va colecta date personale pentru această campanie, toate activitățile fiind

desfășurate exclusiv la stand si nefiind datorat impozit la sursa pe venitul din premii, avand in vederea

valoarea fiecarui premiu.

8.Prevederi finale

8.1. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea efectua fizic catre

Organizator la stand, pe durata Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in

consideratie nici o reclamatie/sesizare.

8.2. Royal Canin își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, cu comunicarea publica a

modificarilor, in maniera aratata la art. 1.2 din prezentul Regulament.