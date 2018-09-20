Ako môžete svojej mačke pomôcť pribrať
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Po operácii, chorobe alebo inej ťažkej udalosti možno zistíte, že vaša mačka schudla pod svoju ideálnu hmotnosť. Dostať ju späť na štíhlu, zdravú hmotnosť je dôležité pre jej duševnú pohodu a pre fungovanie jej orgánov. A to si vyžaduje správnu kombináciu stravy a kŕmenia.
Ideálna hmotnosť pre mačku
Ešte pred nasadením stravy na prírastok hmotnosti je potrebné poznať ideálnu hmotnosť svojej mačky. Je totiž veľmi jednoduché mačku prekŕmiť a spôsobiť jej nadváhu, ktorá so sebou prináša množstvo zdravotných komplikácií. Porozprávajte sa s veterinárom o tom, aká by mala byť ideálna hmotnosť vašej mačky a aký časový rámec by ste mali venovať snahe o zvýšenie jej hmotnosti.
Starostlivosť o trávenie mačky počas zvyšovania telesnej hmotnosti
Ak mačka schudla pre chorobu, je nevyhnutné, aby ste počas zvyšovania telesnej hmotnosti nezaťažovali jej tráviacu sústavu. Trávenie mačky je citlivejšie ako ľudské trávenie a nedokáže sa vyrovnať s pestrou stravou. Tá vedie k žalúdočnej nevoľnosti a dokonca k ďalšiemu chudnutiu.
Je tiež dôležité nastaviť správnu rovnováhu živín v strave na zvýšenie telesnej hmotnosti, aby sa fungovanie jej tráviaceho traktu nezhoršilo. Energeticky hodnotný tuk napríklad pomôže mačke priberať, zároveň jej však môže spôsobiť hnačku. Podobne aj bielkoviny – potrebné na rast buniek – by mali byť vysoko kvalitné a stráviteľné, aby sa znížila záťaž na tráviacu sústavu zvieratka.
Strava mačky pri naberaní hmotnosti
Ak chcete pomôcť mačke pribrať, nie je vhodné len jej pridať z jej obvyklej potravy. Jej tráviaca sústava nemusí byť schopná vyrovnať sa s veľkými porciami a jej chuť do jedla je pravdepodobne taká malá, že možno nemôže jesť vôbec. Porcie navyše tiež nemusia poskytnúť špecifické vyvážené živiny, ktoré mačka potrebuje na to, aby pribrala alebo sa zotavila po chorobe. Miesto toho môže mať úžitok z konkrétnej stravy s pridanými prebiotikami, ktorá pomôže vyvážiť jej žalúdočnú mikroflóru a posilniť jej zdravú tráviacu sústavu.
Strava mačky určená na priberanie by mala byť energeticky veľmi výdatná. To umožňuje, aby mačka mohla jesť menej a aj tak získala všetko potrebné zo stravy. Strava by mala byť tiež chutná, aby mačku prilákala, a mala by sa ľahko jesť. Granule by mali byť určitej veľkosti alebo jemnejšej konzistencie, aby mačku povzbudili do jedla.
Ako kŕmiť mačku tak, aby pribrala
Je dôležité, aby mačka počas jedla nepociťovala stres a cítila sa pohodlne. Tak začne jesť pravidelne a začne priberať. Tu je niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť:
- Dennú dávku potravy rozdeľte do viacerých menších porcií, ktoré jej budete dávať v pravidelných intervaloch.
- Potravu ohrejte, aby sa uvoľnila vôňa, ktorá tiež podporí chuť do jedla.
- Keď mačka je, nepozerajte sa na ňu, pretože ju to môže stresovať.
- Vyberte nádobu, z ktorej rada je (obľúbenú misku), a položte ju na miesto, kde sa k nej ľahko dostane.
- Rozdeľte miesto na jedlo, špinenie, pitie a hranie, čím napodobníte to, čo by mačka robila v prírode.
- Porozprávajte sa s veterinárom o liekoch na stimuláciu chuti do jedla pre mačky.
Veterinár vám dokáže poradiť, ako najlepšie sa postarať o to, aby mačka pribrala na správnu hmotnosť a udržala si zdravý životný štýl. Ak si nie ste istí, ako najlepšie postupovať, určite si s ním dohodnite schôdzku.
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