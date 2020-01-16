Čím kŕmiť mačku: Je lepšie vlhké alebo suché krmivo?
Keď ľudia uvažujú o vhodnej strave pre mačky, často rozmýšľajú o tom, či by bolo lepšie vlhké alebo suché krmivo. To najlepšie mačacie krmivo by nemalo poskytovať len najlepšiu výživu, ale zároveň by vám malo umožňovať ľahké riešenie kŕmenia a mačka by ho mala chcieť jesť.
V ideálnom prípade by strava mala tiež obmedzovať prípadné zdravotné problémy. Vlhké krmivo je na tento účel skvelé, pričom suché krmivo zase úžasne pomáha z iných hľadísk. Vlhké krmivo pomáha zvyšovať množstvo vody, ktoré mačka skonzumuje, zatiaľ čo suché krmivo sa stará o zdravie zubov mačky. Vôňa vlhkého krmiva skôr podnieti do jedla prieberčivú mačku, zatiaľ čo suché krmivo môže zostať v miske po celý deň a jeho kvalita sa nezhorší. Pretože vlhké a suché krmivo mačkám prináša rôzne výhody, za zváženie stojí aj kŕmenie mačky zmesou oboch (hoci nie v tej istej miske).
Výhody suchej stravy pre mačky
Jednou z hlavných výhod suchej stravy pre mačky je to, že sa ľahko skladuje a mačke sa jednoducho podáva. V miske môže byť celý deň bez toho, aby sa pokazila. Mačka si tak môže jednoducho a často ujedať, čo je ideálne na podporu zdravých stravovacích návykov. Ak má suché krmivo správne zloženie, pomáha tiež zlepšovať zdravie zubov. Granule totiž majú jemný brúsny povrch, ktorým sa zmierňuje zubný kameň na zuboch mačky.
Výhody vlhkej stravy pre mačky
Mnohé mačky si nezabezpečujú dostatočnú hydratáciu pitím a množstvo skonzumovanej vody získavajú z potravy. Kľúčovou výhodou vlhkej stravy pre mačky je to, že mačke poskytuje vodu navyše, vďaka ktorej je nielen náležite hydratovaná, ale zároveň sa tiež znižuje pravdepodobnosť zdravotným problémov v takých oblastiach, ako sú obličky alebo močová sústava.
Vlhká strava má tiež ďalšiu výhodu v tom, že má bohatšiu vôňu ako suché krmivo, čo je pre mačky dôležité, pretože sa výrazne spoliehajú skôr na svoj čuch ako na chuť. Čuch mačky je bežne oveľa silnejší ako čuch priemerného človeka, zatiaľ čo jazyk človeka má asi dvadsaťkrát viac chuťových pohárikov ako jazyk mačky.
Výhody zmiešaného kŕmenia
Mačky dobre reagujú na malú rozmanitosť stravy. Nepotrebujú teda jesť každé jedlo niečo iné ani mať úplne zmenenú stravu raz za mesiac. Vôbec nie. Ukázalo sa však, že ak dávate mačke stravu v podobe miešania vlhkého a suchého krmiva, zmierňuje to problémy s prieberčivými jedincami. Rôzne mačky tiež majú rôzne preferencie, pokiaľ ide o textúru. Keď mačku kŕmite zmiešanou stravou, dostáva kombináciu textúr, a teda si môže nájsť tú, ktorú má rada.
Zmiešané krmivo rešpektuje prirodzené stravovacie návyky mačiek. Mačky radšej žerú malé porcie rôzneho krmiva v priebehu celého dňa. Umožnite mačke, aby mohla celý deň striedavo žrať z vlhkého aj suchého krmiva v oddelených miskách.
Ako zaviesť zmiešané kŕmenie
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