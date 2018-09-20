Pozor, tieto bežne konzumované potraviny a rastliny sú otrava pre mačky
Mačka je v dôsledku svojej fyziológie zvlášť citlivá na určité chemické látky a zlúčeniny. Jej telo ich totiž nedokáže vždy správne detoxikovať, pričom výsledkom môže byť ochorenie či dokonca úmrtie. Ak budete vedieť, ktoré toxické potraviny a ďalšie látky je potrebné držať mimo dosahu mačky, dokážete ju lepšie ochrániť pred ochorením alebo ťažkosťami.
Tento zoznam nie je úplný, preto odporúčame držať mimo dosahu mačky všetko, čím si nie ste istí, a okrem jej bežnej stravy nekŕmiť ju ďalšími potravinami s výnimkou prípadov, keď ste to prebrali s veterinárom.
Lieky a chemické látky, ktoré sú pre mačky toxické
Mačka bude zle znášať konkrétne zlúčeniny prítomné vo výrobkoch v domácnosti vrátane paracetamolu, aspirínu a ibuprofénu. Škodlivé sú aj fenolické dezinfekčné prostriedky, napríklad tie, ktoré sa bežne používajú na čistenie toaliet, a rozpúšťadlá, ako napríklad lakový benzín. Podobne toxické sú pre mačky permetrín prítomný v niektorých insekticídoch a etylénglykol (nemrznúca zmes). Uistite sa, že všetky tieto produkty uchovávajte mimo dosahu mačky na mieste, ktoré pre ňu nie je ľahko prístupné.
Rastliny, ktoré sú pre mačku toxické
Mačka sa často vyhne konzumácii čohokoľvek, čo by mohlo spôsobiť jej ochorenie. Mačky sú veľmi citlivé na horké chute a väčšina látok, ktoré sú pre ne toxické, chutia horko. Medzi často pozorovanými toxicitami u mačiek sa však často vyskytuje ľalia a iné rastliny.
Pre istotu je preto vhodné vyhnúť sa pestovaniu určitých rastlín, ktoré sú pre mačky toxické, vo vašej záhrade alebo ich umiestneniu v domácnosti. Patria medzi ne:
- imelo, cezmína, brečtan a vianočná ruža,
- cyklámen, vistéria a rododendron,
- hrachor voňavý, klinčekovec jávsky a ľalie
Toxické potraviny, ktoré by vaša mačka nemala jesť
Množstvo potravín, ktoré pravdepodobne doma máte, je pre mačky podobne toxických, pričom symptómy siahajú od nechutenstva až po vážne poškodenie orgánov.
Rovnako ako u psov je čokoláda toxická aj pre mačky, a to v dôsledku prítomnosti teobromínu. Čím tmavšia je čokoláda, tým viac obsahuje teobromínu. V závislosti od množstva a druhu skonzumovanej čokolády môže vaša mačka trpieť abnormálnym srdcovým rytmom, trasom, záchvatmi a dokonca môže zomrieť.
V tele mačky spôsobia problém aj cibuľa a cesnak, pretože môžu povzbudiť štiepenie červených krviniek a následne viesť k anémii. Môžu tiež spôsobiť gastrointestinálnu nevoľnosť, čo má za následok hnačku. Podobne toxické sú aj hrozno a hrozienka, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť k zlyhaniu obličiek. Prvými varovnými signálmi u mačky sú opakované zvracanie a hyperaktivita.
Hoci proteín je kľúčovou súčasťou stravy mačky, niektoré druhy proteínov môžu jej zdravie poškodiť. Ak mačke dáte surové vajcia, vystavujete ju riziku otravy jedlom, môžu však ovplyvniť aj jej schopnosť absorbovať vitamín B biotín, a to práve pre prítomnosť bielkoviny zvanej avidín vo vaječnom bielku. Ak vaša mačka skonzumuje veľké množstvo pečene, môže to spôsobiť toxicitu vitamínom A, ktorá môže ovplyvniť jej kosti a viesť k osteoporóze.
Mali by ste sa vyhnúť tomu, aby ste mačke dávali kúsky zo stola alebo zvyšky zo svojich jedál, pretože to podporuje jej prosebné správanie, môže to prispieť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a tiež poškodiť jej tráviaci systém. Mastné alebo vyprážané potraviny môžu byť pre vašu mačku príliš výdatné a spôsobiť jej hnačku. Alkohol a kofeín by ste mačke podávať nemali, pretože účinky z týchto látok, ktoré pociťuje človek, sú u mačiek vzhľadom na ich malú veľkosť závažnejšie a môžu spôsobiť vážne poškodenie.
A hoci sa bežne stretávame s obrázkom mačky pijúcej mliečko z misky, intolerancia laktózy sa u mačky po odstavení zvyšuje a požitie mlieka môže viesť k tráviacim ťažkostiam a nevoľnosti.
Ak si myslíte, že vaša mačka zjedla niečo toxické, okamžite sa porozprávajte s veterinárom, ktorý vám bude vedieť poradiť najlepší postup. Zároveň prijmite preventívne opatrenia a toxické látky, potraviny alebo rastliny uchovávajte mimo dosahu svojho domáceho zvieratka.
Ak máte akékoľvek pochybnosti o zdravotnom stave svojej mačky, poraďte sa s veterinárom.
