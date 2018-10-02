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​Starostlivosť o gravidnú mačku a jej kŕmenie

Ak vaša mačka očakáva vrh mačiatok, je dôležité dôsledne sa starať o jej zdravie. Treba pritom presne vedieť, čím, kedy a ako ju kŕmiť.
Pregnant cat lying down outdoors on a stone step.

Keď sa dozviete, že máte gravidnú mačku, začnite starostlivou úpravou jej stravy a kŕmenia, aby ste novonarodeným mačatám dali ten najlepší možný štart do života.

Čo sa deje počas gravidity mačky

Gravidita u mačiek trvá približne 65 dní v priemere, hoci počet dní môže byť v rozsahu od 61 do 72 dní. Počas prvých dvoch tretín gravidity sa jej telo zameriava na získavanie tukov, aby sa pripravilo na mačiatka. V poslednej tretine bude prírastok váhy priamo súvisieť s rastom jej vrhu.

Najlepší spôsob, ako mačka môže získať živiny a zabezpečiť si nárast hmotnosti, ktoré potrebuje na podporu narodenia a dojčenia svojich mačiat, je prostredníctvom stravy bohatej na tuky. Tú však treba starostlivo sledovať, aby sa zabránilo nadmernému nárastu hmotnosti.

Udržiavanie hmotnosti u gravidnej mačky

Hoci sa hmotnosť mačky počas prvých dvoch tretín gravidity zvyšuje, nemala by pribrať viac ako 40 % svojej ideálnej hmotnosti. Obezita môže viesť ku komplikáciám pri pôrode mačiatok a tiež jej môže spôsobiť zdravotné problémy neskôr. Výber správnej stravy a správne kŕmenie gravidnej mačky je preto rozhodujúci na ochranu jej zdravia a zdravia novorodených mačiat.

Čím a ako kŕmiť gravidnú mačku

Na začiatku gravidity by ste mačke mali dávať stravu bohatú na tuky osobitne navrhnutú na podporu tehotenstva a neskôr na produkciu mlieka na dojčenie mačiat. Túto stravu jej zaveďte postupne tak, že ju budete zmiešavať s existujúcou stravou. Začnite pritom 25 % novej stravy a 75 % existujúcej stravy. V priebehu piatich až siedmich dní môžete percento novej stravy zvýšiť, až kým nedosiahne 100 %. To pomáha zmierniť tráviace problémy, ktoré náhla zmena stravy môže spôsobiť.

Postupom gravidity sa energetické požiadavky mačky zvyšujú o približne 10 % každý týždeň. V záverečnej fáze gravidity bude konzumovať o 70 % viac energie ako obvykle. Pomáha pritom energeticky výdatná strava bez zvýšeného objemu, ktorý by mohol byť náročný na trávenie.

Gravidná mačka ležiaca vonku.

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