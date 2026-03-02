DomovMačkyProduktyProgram pre rast mačiatok

Program pre rast mačiatok

Životné štádium mačiatka je úžasné obdobie, keď sledujete, ako toto malé mňaukajúce zvieratko rastie, učí sa a vyvíja. Hoci je toto vzrušujúce obdobie plné objavov, je to zároveň najcitlivejšia fáza života mačiatka. 
 
V priebehu roka sa kosti mačiatok spevnia a mozog bude dozrievať neuveriteľným tempom, aby sa zo závislých mačiatok stali zvedavé, hravé a sebavedomé mladé mačky. A správnou podporou im môžeme pomôcť zabezpečiť si dokonalé základy pre zdravý život.

Program ROYAL CANIN® pre rast mačiatok: rad výrobkov, ktorý rastie spolu s mačiatkom.

Je veľmi dôležité podporovať potreby vášho mačiatka tou najúčinnejšou cestou – správnym krmivom. Podávajte mačiatku krmivo, ktoré zohľadňuje prebiehajúci vývin jeho tráviaceho a imunitného systému, krehkosť drobných zubov a špecifické potreby živín a kalórií. Vytvorili sme preto program ROYAL CANIN® pre rast, riešenie založené na fázach kŕmenia, navrhnuté s ohľadom na osobité fyzické a nutričné potreby mačiatok vo veku do jedného roka.

 

Pozrite si prehľad jednotlivých fáz, aby ste lepšie pochopili, ako môže špeciálna strava pre mačiatka zmeniť zdravie vašej mačky v budúcnosti.


Objavte nový rad krmív

Od narodenia do 3 týždňov

Neonatálna fáza 

 

V tejto intenzívnej, ale krátkej fáze vaše mačiatko spí… skoro stále. Po dvoch týždňoch začne trénovať nemotorné a roztomilé pohyby pri chôdzi a pomaly sa učí koordinovať svoje kroky. Ide o intenzívne adaptačné obdobie, počas ktorého začína komunikovať s novým svetom, pričom množstvo materských protilátok v mlieku postupne klesá, a hladina vlastných protilátok mačiatka je stále nízka. Nemajte však obavy – mlieko ROYAL CANIN® Babycat milk vám s tým pomôže. Obsahuje totiž dobre stráviteľné bielkoviny, ktoré pomáhajú optimalizovať asimiláciu, a tiež starostlivo vybrané živiny podporujúce prirodzenú obranyschopnosť mačiatka. Mlieko ROYAL CANIN® Babycat milk má prispôsobený obsah laktózy podobný materskému mlieku a neobsahuje škrob (ktorý mačky nedokážu úplne stráviť), aby sa predišlo narušeniu citlivého, nevyvinutého tráviaceho systému. 

Od 3 týždňov po 4 mesiace

Fáza socializácie
 

Ako sa mačiatka stávajú samostatnejšími, začínajú sa viac učiť a objavovať a prichádza čas rozvoja sociálnych zručností! Pri všetkých týchto zmenách už samotné mlieko neposkytuje dostatok energie a živín na udržanie ich nového správania. Vaše mačiatko bude musieť pomaly prejsť na granuly ROYAL CANIN® Mother & Babycat a penu ROYAL CANIN® Mother & Babycat mousse, svoju prvú pevnú stravu, ktorá je bohatá na energiu a plná živín.

 

Od ôsmeho týždňa dosiahne mačiatko vrchol svojho hravého obdobia a začne behať a šplhať. Je to dôležité obdobie na vybudovanie jeho najpôsobivejšej schopnosti – schopnosti za každých okolností bez námahy udržať rovnováhu. Na to potrebuje krmivo, ktoré podporuje zrak a rozvoj kognitívnych schopností a svalov. ROYAL CANIN® Mother & Babycat je bohaté na omega-3 mastné kyseliny, ako je DHA, ktoré pomáhajú podporovať vývoj sietnice a mozgu mačiatka a majú vysoký obsah energie, ktorý pomáha podporovať rast.

 

Pamätajte si však, že aj keď sa vám vaše mačiatko už nezmestí do dlane, je to ešte stále len mačiatko a jeho tráviaci systém je krehký, potrebuje preto špeciálne krmivo, ktoré je dobre stráviteľné a pomáha podporovať jeho rast a vývoj bez toho, aby narušilo jeho tráviaci systém.  

Od 4 mesiacov po 12 mesiacov

Fáza dospievania

 

V tomto štádiu sa rast mačiatka spomalí, pretože sa z neho stáva dobre stavaná mačka. Mačiatko je teraz pripravené prejsť na novú stravu, ktorá môže podporovať posilnenie jeho imunitných funkcií a vývoj jeho telesnej stavby. ROYAL CANIN® Kitten je bohaté na antioxidanty, ako napr. vitamín E, vitamín C, luteín a taurín, ktoré podporujú lepšiu imunitnú reakciu po očkovaní. 


Od 4 do 12 mesiacov vstupujú mačiatka do poslednej fázy svojho rastu. Po kastrácii potrebujú aktualizovanú receptúru, menej hutnú, no stále plnohodnotnú, aby uspokojili svoj apetít a zároveň si udržali zdravú hmotnosť. V tejto fáze je dôležité prejsť na krmivo ROYAL CANIN® Kitten Sterilised, ktoré pomáha obmedzovať priberanie na hmotnosti. Kastrácia mení metabolizmus mačiatka, čo môže spôsobiť nárast hmotnosti a potenciálne viesť k obezite a s ňou spojeným komplikáciám (cukrovka, srdcové alebo cievne problémy, skrátenie života atď.). 

 

V závislosti od plemena dosiahne vaše mačiatko dospelosť medzi 12 a 15 mesiacmi. Váš veterinárny lekár vám najlepšie poradí, kedy presne nastane toto štádium a aká je ideálna výživa.

Navrhnutá veterinárnymi lekármi v našich výskumných a vývojových strediskách

Preverená chovateľmi, aby sa zabezpečili vynikajúce nutričné výhody

Testovaná 284 mačiatkami na celom svete

Vývin mozgu


O čo ide:

Prvý rok je intenzívnym a kľúčovým obdobím vývoja mozgu, zraku a správania mačiatka.

Výživové riešenie:

Receptúra obohatená o omega-3 mastné kyseliny (DHA), ktoré vedecky preukázateľne podporujú vývin mozgu.

Podpora imunitného systému

O čo ide:

Po odstavení sa ochrana z imunitného systému matky časom znižuje a mačiatko bude potrebovať podporu na vybudovanie vlastnej silnej imunity.

Výživové riešenie:

Receptúra s vyváženými živinami a prispôsobeným príjmom energie na podporu rozvoja zdravého imunitného systému.

Podpora mikrobiómu

O čo ide:

Mačiatka majú citlivý tráviaci systém. Ich črevná mikroflóra sa pomaly adaptuje z materského alebo náhradného mlieka na pevnú stravu. Prebieha vývoj ich tráviacich enzýmov a čriev. 

Výživové riešenie:

Kombinácia prebiotík (MOS) a dobre stráviteľných bielkovín na podporu zdravej rovnováhy črevnej mikroflóry pre zdravie tráviaceho traktu.

Kontrola hmotnosti

O čo ide:

Problémy s hmotnosťou môžu u mačiatok začať už v ranom veku a môžu vážne poškodiť ich zdravie a pohodu v budúcnosti. Zdravé návyky, ktoré si osvojí v ranom veku, sú kľúčom k celoživotnej podpore vášho domáceho miláčika.

Výživové riešenie:

Receptúra plná správnych živín a správnej dávky prijatej energie, ktorá pomáha uspokojovať ich chuť do jedla a zároveň napĺňať ich zvyšujúce sa nutričné potreby bez toho, aby to ohrozilo ich hmotnosť.

Kombinované kŕmenie: nevyhnutná súčasť stravy vášho mačiatka

Ako mačiatko rastie, vyvíjajú sa aj jeho zmysly čuch, chuť a vnímanie textúry – a vnímanie textúry je pre mačku počas kŕmenia mimoriadne dôležité. Textúra je dôležitou súčasťou zážitku z jedla; výrazne prispieva k podnecovaniu zvedavosti a chuti do jedla. Ak mu ponúknete rôzne zmyslové zážitky, môžete mu čas kŕmenia ešte viac stimulovať. Pre každú fázu rastu sú určené suché a vlhké krmivá, ktoré majú svoj vlastný súbor výhod pre zdravie vášho domáceho miláčika.  

Nájdite ten správny výrobok
Nájdite ten správny výrobok
3 minúty

Nájdite ten správny výrobok

1

Odpovedzte na otázky o vašom domácom zvierati

2

Získajte odporúčanie na mieru

3

Odomknite sledovanie zdravotného stavu vášho domáceho miláčika

Získajte krmivo na mieru