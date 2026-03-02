Program pre rast mačiatok
Životné štádium mačiatka je úžasné obdobie, keď sledujete, ako toto malé mňaukajúce zvieratko rastie, učí sa a vyvíja. Hoci je toto vzrušujúce obdobie plné objavov, je to zároveň najcitlivejšia fáza života mačiatka.
V priebehu roka sa kosti mačiatok spevnia a mozog bude dozrievať neuveriteľným tempom, aby sa zo závislých mačiatok stali zvedavé, hravé a sebavedomé mladé mačky. A správnou podporou im môžeme pomôcť zabezpečiť si dokonalé základy pre zdravý život.
Program ROYAL CANIN® pre rast mačiatok: rad výrobkov, ktorý rastie spolu s mačiatkom.
Je veľmi dôležité podporovať potreby vášho mačiatka tou najúčinnejšou cestou – správnym krmivom. Podávajte mačiatku krmivo, ktoré zohľadňuje prebiehajúci vývin jeho tráviaceho a imunitného systému, krehkosť drobných zubov a špecifické potreby živín a kalórií. Vytvorili sme preto program ROYAL CANIN® pre rast, riešenie založené na fázach kŕmenia, navrhnuté s ohľadom na osobité fyzické a nutričné potreby mačiatok vo veku do jedného roka.
Pozrite si prehľad jednotlivých fáz, aby ste lepšie pochopili, ako môže špeciálna strava pre mačiatka zmeniť zdravie vašej mačky v budúcnosti.
Od narodenia do 3 týždňov
Neonatálna fáza
V tejto intenzívnej, ale krátkej fáze vaše mačiatko spí… skoro stále. Po dvoch týždňoch začne trénovať nemotorné a roztomilé pohyby pri chôdzi a pomaly sa učí koordinovať svoje kroky. Ide o intenzívne adaptačné obdobie, počas ktorého začína komunikovať s novým svetom, pričom množstvo materských protilátok v mlieku postupne klesá, a hladina vlastných protilátok mačiatka je stále nízka. Nemajte však obavy – mlieko ROYAL CANIN® Babycat milk vám s tým pomôže. Obsahuje totiž dobre stráviteľné bielkoviny, ktoré pomáhajú optimalizovať asimiláciu, a tiež starostlivo vybrané živiny podporujúce prirodzenú obranyschopnosť mačiatka. Mlieko ROYAL CANIN® Babycat milk má prispôsobený obsah laktózy podobný materskému mlieku a neobsahuje škrob (ktorý mačky nedokážu úplne stráviť), aby sa predišlo narušeniu citlivého, nevyvinutého tráviaceho systému.
Od 3 týždňov po 4 mesiace
Fáza socializácie
Ako sa mačiatka stávajú samostatnejšími, začínajú sa viac učiť a objavovať a prichádza čas rozvoja sociálnych zručností! Pri všetkých týchto zmenách už samotné mlieko neposkytuje dostatok energie a živín na udržanie ich nového správania. Vaše mačiatko bude musieť pomaly prejsť na granuly ROYAL CANIN® Mother & Babycat a penu ROYAL CANIN® Mother & Babycat mousse, svoju prvú pevnú stravu, ktorá je bohatá na energiu a plná živín.
Od ôsmeho týždňa dosiahne mačiatko vrchol svojho hravého obdobia a začne behať a šplhať. Je to dôležité obdobie na vybudovanie jeho najpôsobivejšej schopnosti – schopnosti za každých okolností bez námahy udržať rovnováhu. Na to potrebuje krmivo, ktoré podporuje zrak a rozvoj kognitívnych schopností a svalov. ROYAL CANIN® Mother & Babycat je bohaté na omega-3 mastné kyseliny, ako je DHA, ktoré pomáhajú podporovať vývoj sietnice a mozgu mačiatka a majú vysoký obsah energie, ktorý pomáha podporovať rast.
Pamätajte si však, že aj keď sa vám vaše mačiatko už nezmestí do dlane, je to ešte stále len mačiatko a jeho tráviaci systém je krehký, potrebuje preto špeciálne krmivo, ktoré je dobre stráviteľné a pomáha podporovať jeho rast a vývoj bez toho, aby narušilo jeho tráviaci systém.
Od 4 mesiacov po 12 mesiacov
Fáza dospievania
V tomto štádiu sa rast mačiatka spomalí, pretože sa z neho stáva dobre stavaná mačka. Mačiatko je teraz pripravené prejsť na novú stravu, ktorá môže podporovať posilnenie jeho imunitných funkcií a vývoj jeho telesnej stavby. ROYAL CANIN® Kitten je bohaté na antioxidanty, ako napr. vitamín E, vitamín C, luteín a taurín, ktoré podporujú lepšiu imunitnú reakciu po očkovaní.
Od 4 do 12 mesiacov vstupujú mačiatka do poslednej fázy svojho rastu. Po kastrácii potrebujú aktualizovanú receptúru, menej hutnú, no stále plnohodnotnú, aby uspokojili svoj apetít a zároveň si udržali zdravú hmotnosť. V tejto fáze je dôležité prejsť na krmivo ROYAL CANIN® Kitten Sterilised, ktoré pomáha obmedzovať priberanie na hmotnosti. Kastrácia mení metabolizmus mačiatka, čo môže spôsobiť nárast hmotnosti a potenciálne viesť k obezite a s ňou spojeným komplikáciám (cukrovka, srdcové alebo cievne problémy, skrátenie života atď.).
V závislosti od plemena dosiahne vaše mačiatko dospelosť medzi 12 a 15 mesiacmi. Váš veterinárny lekár vám najlepšie poradí, kedy presne nastane toto štádium a aká je ideálna výživa.
Navrhnutá veterinárnymi lekármi v našich výskumných a vývojových strediskách
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Vývin mozgu
O čo ide:
Prvý rok je intenzívnym a kľúčovým obdobím vývoja mozgu, zraku a správania mačiatka.
Výživové riešenie:
Receptúra obohatená o omega-3 mastné kyseliny (DHA), ktoré vedecky preukázateľne podporujú vývin mozgu.
Podpora imunitného systému
O čo ide:
Po odstavení sa ochrana z imunitného systému matky časom znižuje a mačiatko bude potrebovať podporu na vybudovanie vlastnej silnej imunity.
Výživové riešenie:
Receptúra s vyváženými živinami a prispôsobeným príjmom energie na podporu rozvoja zdravého imunitného systému.
Podpora mikrobiómu
Mačiatka majú citlivý tráviaci systém. Ich črevná mikroflóra sa pomaly adaptuje z materského alebo náhradného mlieka na pevnú stravu. Prebieha vývoj ich tráviacich enzýmov a čriev.Výživové riešenie:
Kombinácia prebiotík (MOS) a dobre stráviteľných bielkovín na podporu zdravej rovnováhy črevnej mikroflóry pre zdravie tráviaceho traktu.
Kontrola hmotnosti
O čo ide:
Problémy s hmotnosťou môžu u mačiatok začať už v ranom veku a môžu vážne poškodiť ich zdravie a pohodu v budúcnosti. Zdravé návyky, ktoré si osvojí v ranom veku, sú kľúčom k celoživotnej podpore vášho domáceho miláčika.
Výživové riešenie:
Receptúra plná správnych živín a správnej dávky prijatej energie, ktorá pomáha uspokojovať ich chuť do jedla a zároveň napĺňať ich zvyšujúce sa nutričné potreby bez toho, aby to ohrozilo ich hmotnosť.
Kombinované kŕmenie: nevyhnutná súčasť stravy vášho mačiatka
Ako mačiatko rastie, vyvíjajú sa aj jeho zmysly čuch, chuť a vnímanie textúry – a vnímanie textúry je pre mačku počas kŕmenia mimoriadne dôležité. Textúra je dôležitou súčasťou zážitku z jedla; výrazne prispieva k podnecovaniu zvedavosti a chuti do jedla. Ak mu ponúknete rôzne zmyslové zážitky, môžete mu čas kŕmenia ešte viac stimulovať. Pre každú fázu rastu sú určené suché a vlhké krmivá, ktoré majú svoj vlastný súbor výhod pre zdravie vášho domáceho miláčika.