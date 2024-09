BRITISH SHORTHAIR kúsky v šťave

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy je špeciálne vyvinutý s ohľadom na všetky nutričné potreby vašej britskej krátkosrstej mačky. Britská krátkosrstá srsť má zvyčajne pevné, ťažké a svalnaté telo. Ako prirodzene pevná a silná mačka by váha vašej mačky mala pochádzať predovšetkým zo svalov namiesto tuku. Preto sú nevyhnutné správne živiny (ako aj správna veľkosť porcií). ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy obsahuje strednú energetickú hladinu a prispôsobený obsah tuku (3,2 %) pre efektívnu reguláciu hmotnosti. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy obsahuje špecifickú rovnováhu živín, vrátane rôznych vitamínov, aby nielen udržala zdravú a dobre vyživenú srsť, ale aj podporila a udržala zdravú kožu. Aby sa vyhovelo individuálnym preferenciám každej mačky, ROYAL CANIN® British Shorthair Adult je k dispozícii aj ako suché krmivo s chrumkavými a chutnými granulami. Ak uvažujete o zmiešanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa našich pokynov na kŕmenie, aby ste zabezpečili, že vaša mačka dostane presné množstvo vlhkého aj suchého krmiva pre optimálny úžitok.

