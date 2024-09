ROYAL CANIN Indoor in jelly kapsička v želé pre dospelé mačky chované v byte

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Jelly je formulovaný špeciálne pre domáce kastrované mačky, ako je tá vaša. Tento produkt obsahuje vysoko stráviteľné bielkoviny a zeolit, ktoré pomáhajú podporovať trávenie vašej mačky. ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Jelly obsahuje extra vlhkosť, ktorá zvyšuje príjem vody vašej mačky a pomáha podporovať zdravie močového traktu. Táto receptúra ​​vytvorená na mieru obsahuje optimálnu rovnováhu bielkovín, sacharidov a tukov, po ktorých vaša kastrovaná mačka v domácnosti túži. Pri testovaní vo vedeckých testoch bol ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Jelly inštinktívne preferovaný domácimi mačkami a majiteľmi, ktorí sa štúdie zúčastnili.

