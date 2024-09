ROYAL CANIN Instinctive 7+ Gravy vrecko v šťave pre starnúce mačky staršie ako 7 rokov

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy je vhodný pre mačky staršie ako 7 rokov a je špeciálne vytvorený s ohľadom na všetky nutričné ​​potreby vašej dospelej mačky. Ako vaša mačka starne, jej aktivita sa postupom času prirodzene znižuje. ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy obsahuje exkluzívny komplex antioxidantov, ktoré pomáhajú podporovať vitalitu vašej mačky. Ďalšou vecou, ​​ktorá sa môže v priebehu času zmeniť, sú preferencie vašej mačky – určité krmivo, ktoré mohlo byť predtým príjemné pre jej chuťové bunky, už nemusí byť uspokojujúce vašu mačku. To je dôvod, prečo je ROYAL CANIN® Instinctive 7+ v omáčke špeciálne vytvorený tak, aby zodpovedal optimálnemu makro nutričnému profilu, ktorý inštinktívne preferujú mačky, ako je tá vaša. A čo viac, ROYAL CANIN® Instinctive 7+ v omáčke obsahuje upravený obsah fosforu. To pomáha podporovať zdravú funkciu obličiek vašej mačky.

Prečítať si viac