KITTEN kúsky v želé

ROYAL CANIN® Kitten in Jelly je špeciálne vyvinutý na podporu nutričných potrieb mačiatok v „konsolidačnej fáze“ ich rastu. Toto krmivo je vhodné pre mačiatka vo veku 4 až 12 mesiacov, pretože prechádzajú obdobím významných fyzických zmien a zmien správania. Toto prispôsobené krmivo ponúka vlhké kúsky v želé, ktoré sú optimálne veľkosti, textúry a chuti pre rastúce mačiatka. Obsahuje aj živiny, ako je vitamín C a E, ktoré podporujú vývoj zdravého imunitného systému mačiatka. Bolo preukázané, že tieto diétne antioxidanty stimulujú vyšší a rýchlejší nárast protilátok po očkovaní. ROYAL CANIN® Kitten in Jelly je tiež obohatený o Omega-3 mastné kyseliny (DHA), ktoré podporujú vývoj mozgu a podporujú zdravý zrak. Vďaka kombinácii prospešných prebiotík (MOS) a vysoko stráviteľných bielkovín pomáha ROYAL CANIN® Kitten in Jelly taktiež podporovať zdravú rovnováhu črevnej mikrobioty (črevnej flóry) pre dobré trávenie. ROYAL CANIN® Kitten in Jelly bol vytvorený tak, aby uspokojil aj tie najnáročnejšie mačacie chute. Toto vlhké krmivo ponúka vášmu mačiatku pozitívny senzorický zážitok, podporuje zdravú hydratáciu a je ideálny na zmiešané kŕmenie so suchými granulami ROYAL CANIN® Kitten. V čase, keď vaše mačiatko dosiahne vek 12 mesiacov, bude potrebovať stravu, ktorá je špeciálne upravená tak, aby vyhovovala ich nutričným potrebám dospelej mačky. V tejto fáze ich môžete previesť na rad krmív ROYAL CANIN® pre dospelé mačky, ktoré sú k dispozícii ako suché granule alebo vlhké krmivo v omáčke, paštéte alebo želé.