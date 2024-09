Ultra Light Jelly kúsky v želé

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN Light Weight Care in Jelly má nutrične kompletné a vyvážené zloženie špeciálne navrhnuté tak, aby pomáhalo obmedzovať priberanie na váhe a podporovalo zdravé udržanie hmotnosti. Špeciálne upravený obsah bielkovín v tejto receptúre mokrého krmiva pomáha udržovať svalovú hmotu vašej mačky a pomáha jej udržať zdravú váhu. ROYAL CANIN® Light Weight Care in Jelly je taktiež obohatený o L-karnitín – aminokyselinu zapojenú do podpory zdravého metabolizmu tukov. ROYAL CANIN® Light Weight Care má preukázané výsledky. Naša štúdia* ukázala, že viac ako 90 % zúčastnených mačiek dosiahlo zdravšiu hmotnosť len za 8 týždňov kŕmenia s nutričným programom Light Weight Care (kombinujúce zloženie suchých granúl a vlhkého krmiva). K dispozícii je aj ROYAL CANIN® Light Weight Care ako suchá granulovaná strava. Zmes mokrého a suchého krmiva poskytuje mačkám takú rozmanitosť, akú milujú. *Interné štúdie Royal Canin

