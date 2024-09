PODROBNOSTI O PRODUKTE

Perzská mačka má najdlhšiu a najhustejšiu srsť zo všetkých plemien mačiek. To znamená, že zvyčajne potrebuje konzumovať viac živín zameraných na zdravie pokožky ako iné plemená mačiek. To je dôvod, prečo Royal Canin Persian Adult obsahuje exkluzívny komplex živín, ktoré napomáhajú obrannej úlohe kožnej bariéry pri udržiavaní dobrého zdravia kože a srsti. Vďaka dlhej srsti sú perzské mačky náchylné na tvorbu chlpov, ktoré môžu spôsobiť nepohodlie. Vďaka Royal Canin Persian Adult sú však uvoľnené požité chlpy eliminované, tvorba chĺpkov je kontrolovaná a črevný prechod je prirodzene stimulovaný prostredníctvom špecifickej zmesi vlákniny (vrátane psyllia bohatého na sliz). Tráviaci výkon je tiež udržiavaný prostredníctvom nízko nestráviteľných bielkovín (L.I.P), prebiotík a omega 3 a 6 mastných kyselín. Nielen to, ale granule vyrobené na mieru od Royal Canin Persian Adult majú mandľový tvar s optimálnou kontaktnou plochou, čo perzským mačkám uľahčuje zbieranie a žuvanie. Aby sa vyhovelo individuálnym preferenciám každej mačky, Royal Canin Persian Adult je k dispozícii aj ako mokré krmivo v mäkkom a chutnom bochníku. Ak uvažujete o zmiešanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa našich pokynov na kŕmenie, aby ste zaistili, že vaša mačka dostane presné množstvo vlhkého aj suchého krmiva pre optimálny úžitok.

