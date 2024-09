PODROBNOSTI O PRODUKTE

Tráviaci systém niektorých mačiek môže byť citlivý na určité druhy potravy, ak je to prípad vašej mačky, potom môže byť potrebná zmena jej stravy, aby sa jej žalúdok upokojil. Existuje mnoho živín, ktoré budú mať pravdepodobne upokojujúci účinok na tráviaci systém vašej mačky. ROYAL CANIN® Sensible 33 je vhodný pre dospelé mačky vo veku 1-7 rokov a je špeciálne vyvinutý na podporu dospelých mačiek, ktoré vykazujú známky citlivosti na určité krmivo. Obsahuje exkluzívnu kombináciu živín na posilnenie a podporu optimálnej bezpečnosti trávenia. ROYAL CANIN® Sensible 33 je veľmi chutný a obsahuje tri rôzne tvary granúl a starostlivo vybrané arómy na stimuláciu príjmu potravy a uľahčenie trávenia. A čo viac, ROYAL CANIN® Sensible 33 bol tiež vytvorený tak, aby pomáhal udržiavať zdravý močový systém u dospelých mačiek, ako je tá vaša. Akonáhle sa začne tráviaci systém vašej mačky zlepšovať, môžete ju aj naďalej kŕmiť ROYAL CANIN® Sensible 33, pretože bol špeciálne navrhnutý tak, aby nielen podporoval trávenie vašej mačky, ale aby ho následne aj udržal.

