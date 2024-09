SENSORY TASTE kúsky v šťave

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Kvôli svojej mäsožravej predispozícii sú mačky citlivé na mäsité chute spojené s chutnosťou, takže aj keď je ich chuťový rozsah menší, stále sú citlivé na chuť. ROYAL CANIN® Sensory Taste je špeciálne vytvorený so špecifickými príchuťami, ktoré stimulujú a oslovia charakteristický chuťový zmysel vašej mačky a zároveň podporujú optimálne zdravie a pohodu prostredníctvom senzorických variácií. Toto zloženie je špeciálne navrhnuté tak, aby zodpovedalo optimálnemu profilu makroživín, ktorý inštinktívne preferujú dospelé mačky. Toto zloženie tiež obsahuje kombináciu živín, ktoré pomáhajú podporovať zdravie močového systému vašej dospelej mačky. Aby bolo vyhovené individuálnym preferenciám každej mačky, je ROYAL CANIN® Sensory k dispozícii aj vo forme Sensory Smell a Sensory Feel, každý s vlastným atraktívnym zložením, ktoré stimuluje chuť do jedla vašej mačky a vytvára senzoricky bohatý zážitok z kŕmenia. Kombinované kŕmenie vlhkým aj suchým krmivom dáva vašej mačke rôzne textúry a pomáha ďalej stimulovať jej chuť do jedla. Uistite sa, že dodržujete správne dávkovanie, aby ste zaistili zdravé porcie.

Prečítať si viac