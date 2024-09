STERILISED kúsky v šťave

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Sterilizované mačky majú iné požiadavky v porovnaní s mačkami, ktoré neboli kastrované alebo kastrované. Preto je ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy špeciálne vyvinutý s ohľadom na nutričné potreby vašej kastrovanej dospelej mačky. S kontrolovaným obsahom energie a miernym obsahom tuku pomáha ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy obmedziť šance, že vaša mačka priberie na váhe. najmä ak sa podáva v primeraných denných dávkach. Krmivo ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy je formulované tak, aby zodpovedalo optimálnemu nutričnému profilu, ktorý inštinktívne preferujú dospelé mačky - aby sa zabezpečilo, že konzumujú živiny, ktoré potrebujú na udržanie dobrého celkového zdravia. ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy tiež obsahuje starostlivo premyslenú rovnováhu minerálov, ktorá pomáha podporovať zdravie močového systému vašej mačky. Aby sme vyhoveli individuálnym preferenciám každej mačky, ROYAL CANIN® Sterilized je k dispozícii aj ako mokré krmivo v mäkkom a chutnom bochníku alebo lahodná omáčka, ako aj suché krmivo v chutných a chrumkavých granulách. Ak uvažujete o zmiešanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa našich pokynov na kŕmenie, aby ste zabezpečili, že vaša mačka dostane presné množstvo vlhkého aj suchého krmiva pre optimálny úžitok.

