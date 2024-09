STERILISED kúsky v želé

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Keď sú mačky sterilizované, ich nutričné požiadavky sa menia v porovnaní s mačkami, ktoré neboli sterilizované alebo kastrované. V dôsledku sterilizácie bude mať vaša mačka nižšie energetické potreby a môže byť menej aktívna. S kontrolovaným obsahom energie a miernym obsahom tuku pomáha ROYAL CANIN® Sterilized in Jelly podporovať a udržiavať zdravú váhu; najmä pri podávaní v presných denných dávkach. ROYAL CANIN® Sterilized in Jelly je formulovaný tak, aby zodpovedal optimálnemu nutričnému profilu, ktorý inštinktívne preferujú dospelé mačky. To zaisťuje, že vaša mačka bude pohotovo konzumovať živiny, ktoré potrebuje na udržanie dobrého celkového zdravia. ROYAL CANIN® Sterilized in Jelly tiež obsahuje starostlivo premyslenú rovnováhu minerálov, ktorá pomáha podporovať zdravie močového systému vašej mačky. Podľa individuálnych preferencií mačky je ROYAL CANIN® Sterilized dostupný aj v lahodnej omáčke, v mäkkom a chutnom bochníku alebo ako suché jedlo v chutných a chrumkavých granulách. Ak uvažujete o zmiešanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa našich pokynov na kŕmenie, aby ste mačka dostane presné množstvo mokrého aj suchého krmiva pre optimálny úžitok.

