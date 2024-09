VHN Calm cat

PODROBNOSTI O PRODUKTE

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="455" style="border-collapse: collapse;width:341pt"><tbody><tr height="116" style="height:87.0pt"> <td height="116" class="xl65" width="455" style="height:87.0pt;width:341pt">V roku 1968 veterinárny lekár Jean Cathary z južného Francúzska zistil, že výživou na mieru lepšie podporí zdravie psa. Z tohto vizionárskeho počinu vznikol ROYAL CANIN®. Dnes využívame pokročilú veterinárnu vedu a dôkladné pozorovanie na identifikáciu najlepšie prispôsobených živín a vďaka našim viac ako 220+ individuálnym receptúram podporujeme zdravie každej mačky a psa. <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="455" style="border-collapse: collapse;width:341pt"><tbody><tr height="464" style="height:348.0pt"> <td height="464" class="xl65" width="455" style="height:348.0pt;width:341pt">Prínosy: Podpora upokojenia / Komplex proti trichobezoárom / Kožná bariéra / S/O Index ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition: Od roku 1968 sa spoločnosť Royal Canin riadi presvedčením, že výživa zohráva kľúčovú úlohu v podpore zdravia a pohody mačiek a psov. Preto sme na základe preukázaných vedeckých poznatkov o výžive v spolupráci s profesionálnymi chovateľmi a odborníkmi vyvinuli produkty ROYAL CANIN®, ktoré poskytujú našu najlepšiu zdravú výživu pre mačky a psy so špecifickými zdravotnými potrebami. Pomôžte upokojeniu pri úzkosti u vašej mačky s ROYAL CANIN® Calm: ROYAL CANIN® Calm je presne vyvážené výživné diétne krmivo špeciálne navrhnuté na podporu mačiek v adaptačnom období. Podpora upokojenia: Niektoré mačky majú sklony k behaviorálnym zmenám v nezvyčajnom prostredí a situáciách. ROYAL CANIN® Calm obsahuje hydrolyzované mliečne proteíny a L-tryptofán a pomáha uľaviť a manažovať zmeny správania súvisiace so stresom. Komplex proti trichobezoárom: Vďaka obsahu špeciálnej vlákniny – vrátane psýlia pomáha toto krmivo vylúčiť strávenú srsť v stolici. Kožná bariéra: Koža vašej mačky je najväčším orgánom a slúži ako dôležitá bariéra. Pre posilnenie optimálneho zdravia kože je ROYAL CANIN® Calm navrhnuté ako podpora prirodzenej ochrannej bariérnej úlohy kože. S/O index: Receptúra diétneho krmiva je navrhnutá na podporu zdravého prostredia močových ciest. Dôležité: Najvhodnejšiu diétu pre vášho psa a mačku si vyberte po konzultácii s veterinárnym lekárom. Kŕmny prechod na nové diétne krmivo by mal prebiehať hladko a postupne po dobu 7-10 dní. Dodržiavajte správne dávkovanie krmiva.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

Prečítať si viac