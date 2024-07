ROYAL CANIN Cat Gastrointestinal Hairball Dry granule pre mačky trpiace ochorením tráviaceho traktu s tvorbou trichobezoárov

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Prínosy: Komplex proti trichobezoárom / Vysoký obsah vlákniny / Podpora tráviaceho traktu / S/O index ROYAL CANIN® Gastrointestinal Hairball je špeciálne vytvorené na podporu tráviaceho traktu vašej mačky v prípadoch akútnej a chronickej hnačky a opakovanej tvorby trichobezoárov. Špeciálna zmes vlákniny (vrátane psýlia) pomáha vylučovať strávenú srsť a regulovať tvorbu trichobezoárov. Diétne krmivo bohaté na vlákninu pomáha regulovať prechod potravy tráviacim traktom. Vysoko stráviteľné krmivo, vrátane prebiotík, na podporu správneho trávenia. Diétne krmivo je vytvorené na podporu zdravého prostredia močových ciest. Nakoľko produkt patrí do radu veterinárnych krmív ROYAL CANIN®Veterinary Range je dôležité, aby sa podával iba jedincom, ktorým to odporúča veterinárny lekár. Kŕmny prechod na nové diétne krmivo by mal prebiehať hladko a postupne po dobu 7-10 dní. Dodržiavajte správne dávkovanie krmiva.

