ROYAL CANIN CAT HEPATIC granule pre mačky s ochorením pečene

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Upravený obsah proteínov / Nízky obsah medi / Vysoký obsah energie ROYAL CANIN® Gastrointestinal Hepatic je špeciálne vytvorené na podporu zdravia pečene u mačky v prípadoch chronického zlyhania pečene alebo podobných citlivostí pečene. Upravený obsah vysokokvalitných proteínov na podporu funkcie pečene v prípadoch chronickej nedostatočnosti pečene. Nízky obsah medi pomáha minimalizovať akumuláciu medi v bunkách pečene. Vysoký obsah energie na zníženie objemu kŕmnej dávky a zaťaženia tráviaceho traktu. Nakoľko produkt patrí do radu veterinárnych krmív ROYAL CANIN®Veterinary Range je dôležité, aby sa podával iba jedincom, ktorým to odporúča veterinárny lekár. Kŕmny prechod na nové diétne krmivo by mal prebiehať hladko a postupne po dobu 7-10 dní. Dodržiavajte správne dávkovanie, najmä pri miešaní krmiva.

