PODROBNOSTI O PRODUKTE

Jazvečík je priateľské, inteligentné, lojálne plemeno, ktoré je všeobecne známe ako ideálny rodinný pes. Dospelé jazvečíky potrebujú stravu, ktorá poskytuje živiny potrebné na uspokojenie energetických potrieb tohto konkrétneho plemena, aby pomohla udržať ich zdravú úroveň aktivity. ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf, vhodný pre jazvečíky staršie ako 10 mesiacov, je špeciálne vytvorený s ohľadom na všetky nutričné potreby vášho dospelého psa, aby prispel k celkovému dobrému zdraviu a pohode. ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf je navrhnutý tak, aby prispieval k udržaniu svalového tonusu vášho jazvečíka. Optimálna výživa nachádzajúca sa v ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf tiež pomáha podporovať dobré zdravie kĺbov a kostí. ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf je formulovaný so špeciálne upravenou textúrou na zvýšenie chutnosti. To znamená, že táto konkrétna receptúra pomáha uspokojiť apetít vášho psa – aj keď má sklony k nervozite! Aby sme vyhoveli individuálnym preferenciám každého psa, je ROYAL CANIN® Dachshund in Loaf k dispozícii aj ako suché krmivo s chrumkavými a chutnými granulami. Ak uvažujete o zmiešanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa našich pokynov na kŕmenie, aby ste zabezpečili, že váš pes dostane presné množstvo mokrého aj suchého krmiva pre optimálny úžitok.

