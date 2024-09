PODROBNOSTI O PRODUKTE

Krmivo ROYAL CANIN® German Shepherd Adult, vhodné pre nemeckých ovčiakov vo veku 15 mesiacov a viac, je špeciálne navrhnuté s ohľadom na všetky nutričné potreby vášho dospelého psa. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult prispieva k podpore optimálneho zdravia tráviaceho traktu. Je to vďaka zahrnutiu vysoko stráviteľných L.I.P. proteíny a výber špecifických vlákien, ktoré obmedzujú črevnú fermentáciu a zároveň pomáhajú udržiavať dobrú rovnováhu črevnej flóry. ROYAL CANIN® Nemecký ovčiak Adult pomáha podporovať bariérovú úlohu pokožky špecifickým komplexom. Obsahuje tiež omega-3 mastné kyseliny EPA & DHA. Tieto živiny pomáhajú vyživovať a podporovať zdravú kožu a srsť vášho psa. Nemecký ovčiak je známy svojou živou povahou a vysokou úrovňou aktivity. To znamená, že strava obsahujúca živiny, ktoré podporujú zdravie kĺbov, môže pomôcť udržať vysokú úroveň aktivity tohto plemena. To je dôvod, prečo je ROYAL CANIN® German Shepherd Adult obohatený o špecifické živiny, ktoré pomáhajú podporovať zdravé kosti a kĺby. A čo viac, tento vzorec tiež prispieva k udržaniu zdravej hmotnosti.

